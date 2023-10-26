البيت الأبيض يعلق على تحذير بايدن لخامنئي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوصل رسالة مباشرة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي يحذره فيها من استهداف الجنود الأمريكيين في المنطقة.
وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي في إفادة صحفية قائلا: "تم نقل الرسالة مباشرة"، دون التطرق إلى التفاصيل.
وتأتي تصريحات كيربي فيما لا يزال يستشعر المسؤولون الأمريكيون أي قلق بشأن اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط بعد معركة "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" في 7 أكتوبر ضد إسرائيل، مع تكثيف وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) للمراقبة ونشرها قطعات عسكرية إضافية وأفرادا في المنطقة.
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