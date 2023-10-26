بايدن يبحث في أول اجتماع مع رئيس مجلس النواب الجديد دعم أوكرانيا وإسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد أول اجتماع له مع رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون، وناقش خلاله طلبه تقديم مساعدات إضافية لإسرائيل وأوكرانيا.
وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض: "التقى الرئيس مع رئيس مجلس النواب جونسون... في البيت الأبيض قبل إحاطة إعلامية حول طلبه الحصول على تمويل إضافي للأمن القومي".
بالإضافة إلى ذلك، حضر الاجتماع أيضا زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز.
وفي وقت سابق ألقى بايدن خطابا متلفزا توجه به إلى الشعب الأمريكي، يتعلق بالوضع في أوكرانيا وإسرائيل.
وأعلن في كلمته عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكلا البلدين.
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