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الأغذية العالمي: التفتيش الصارم يعرقل تدفق المساعدات إلى غزة

10/26/2023 7:19:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة سيندي مكين، الخميس، إن التفتيش المبالغ في صرامته للشاحنات عند معبر رفح من مصر إلى غزة أدى إلى تباطؤ تدفق المساعدات الإنسانية بشدة مع تزايد معدلات الجوع وسط الفلسطينيين هناك.

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