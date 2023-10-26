الأغذية العالمي: التفتيش الصارم يعرقل تدفق المساعدات إلى غزة

الأغذية العالمي: التفتيش الصارم يعرقل تدفق المساعدات إلى غزة
التاريخ
10/26/2023 7:19:23 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة سيندي مكين، الخميس، إن التفتيش المبالغ في صرامته للشاحنات عند معبر رفح من مصر إلى غزة أدى إلى تباطؤ تدفق المساعدات الإنسانية بشدة مع تزايد معدلات الجوع وسط الفلسطينيين هناك.
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