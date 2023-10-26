لماذا يحرموننا من الطيبات؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

على كل حال فعلى ذمة الباحثين فقد صار معظم ما نأكله ضارا بالصحة، بعد أن أصيبت الحيوانات بمختلف الأمراض، إلى درجة أن هناك من أثار شكوكا حول القوى العقلية للأبقار، واتهمها بالجنون، وكأنما الأبقار كانت تتمتع بالحكمة ورجاحة العقل من قبل، وصارت الأسماك مصابة بالإمساك ومسببة له، ولحم الدجاج يدمر الصحة لأن معظم المباع منه مغشوش . كيف يا جماعة؟ قالوا إن بعض مزارع الدجاج تحقنه بالكورتيزون والمضادات الحيوية كي ينتفخ ويصبح أكبر وأثقل من حجمه ووزنه لو تركوه على المغذيات المعتادة للدواجن .

ثم قالوا إن الشحوم والدهون ضارة بالصحة، لنبتعد عن الألبان والزبدة والأجبان، وإن النشويات والسكريات تجلب الأمراض المزمنة، وإن الإكثار من سمك التونا يرفع نسبة الزئبق في الجسم ما يسبب التسمم .. طيب دكتورة لاكشمي : وماذا عن الساردين / السالمون؟ لا هبيبي هادا يسوي « قاوت ».. انت في مالوم قاوت؟ إي نقرس، واجد مشكلة بادين أنت ما نوم وما في يمشي ( إلهي تمشي بطنك . وهذا دعاء سوداني بليغ على الإنسان بأن يصاب بالإسهال ).

ثم قرأت مؤخراً ملخص تقرير لمجلس البحوث الطبية البريطاني جاء فيه إن أكل اللحوم الحمراء يزيد احتمالات الإصابة بسرطان القولون بنسبة عالية، واللحوم الحمراء هي يا عزيزي لحم الضأن والبقر والغزال .. إلخ، وكنت من الذين يتجنبون الشحوم ويحرصون على تخليص اللحوم الحمراء من أي أثر للدهون عند شرائها، فإذا اشتريت ثلاثة كيلوجرامات من اللحم كان وزن ما أحمله منها إلى البيت نحو كيلوجرامين، ولو قلنا وداعا يا لحوم حمراء فماذا أفعل؟ فاللحوم البيضاء ( الطيور والأسماك ) تسبب أمراضاً قاتلة . تقترب من الطيور فتعطس مرتين ومع العطسة الثالثة ( تطلع روحك )! والأسماك تعاني تلوث البحار وأكلها يسبب التسمم البطيء ! يقول ذلك التقرير السخيف إن أكل اللحوم الحمراء يؤدي إلى ظهور مواد تسمى – إن نايتروسوكومباوندس – N-nitrosocompounds – لاحظ ان الاسم نفسه يسبب التهاب البلعوم والحنجرة والجيوب الأنفية .



وعلى ذمة مجلس البحوث الطبية البريطانية الامبريالية فإن هذه المواد تتكون في المصران الكبير، وتؤدي إلى إتلاف الحمض النووي DNA ، وتعرض الحمض النووي للتلف أمر وارد على مدار اليوم، بسبب التفاعلات الكيميائية التي يشهدها الجسم، والتي تنتج عنها مواد أخرى ضارة بالصحة، كما أنها تتلف أثناء الاستنساخ copying لأن الاستنساخ قد تترتب عليه « أخطاء » ، فتتولى جزئيات أخرى في الجسم إصلاح ذلك التلف . ويقولون إن سرطان القولون قد ينجم عن تحالف محور الشر المتألف من الحمض النووي و ( إن – نايتروسوكومباوندس ).

قلت لنفسي الأمارة بالتحدي : ولا يهمك يا أبا الجعافر، ولا تحرم نفسك من اللحوم الحمراء وعليك فقط أن تُكثر من الخضراوات وبعض الفواكه، ولكن فقرة في ذلك التقرير قالت إن الألياف التي في الخضراوات قد تقلل احتمالات الإصابة بسرطان القولون ولكنها تبقى عديمة الجدوى إذا كنت تأكل نحو ثلاث قطع من اللحم الأحمر يومياً ! إزاء كل ذلك قررت ما يأتي : سأتعاطى اللحم الأحمر والأخضر والبنفسجي والأوف وايت و ( اللي بدو يصير، يصير ).. لن أعيش حياتي بالكتالوج : هذا الخبز فيه 3000 سعرة حرارية، وهذا اللحم مشبع بالدهون وتلك الفاكهة ترفع نسبة النيكوتين في الجسم والطماطم فيها نسبة عالية من ثاني أكسيد الكربون، والفاصوليا تسبب نواقض الوضوء .

ويا جماعة البحوث الطبية أعثروا لنا على دواء لنزلات البرد العادية قبل أن تصيبونا بالجنون بالتحذير المتكرر عن مضار ما ظللنا نحن بني البشر نأكله ونشربه على مدى عشرات الآلاف من السنين . وسكوتنا عن هرطقات الأوروبيين والأمريكيين العلمية هو الذي جعلهم ينسبون مرض الكورونا إلى الإبل العربية، وبعد ان اكتشفوا أنها الحيوانات الأليفة الوحيدة التي ظلت بعيدة عن الشبهات خلال السنوات الأخيرة وجهوا الاتهام إلى خفافيش الصين .