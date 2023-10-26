نافذة فنية

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- Akhbar Al Khaleej) طلبت الطلاق وقالت خسرت حبيبا: كشفت المطربة والممثلة السعودية هبه الحسين في لقاء تلفزيوني بانها انفصلت عن زوجها المطرب السعودي عايض. وقالت باكية انها هي من طلبت الطلاق. واضافت انها خسرت اخا وصديقا وحبيبا وشخصا بمثابة توأم لها في الصفات والطباع. وقالت إن المرأة تفكر بقلبها لا بعقلها وأحيانا تصيب وأحيانا تخيب... طلاق مؤسف بين اثنين في أول الطريق.
تراجع إيرادات الأفلام المصرية: شهدت دور العرض السينمائي في مصر تراجعا كبيرا بسبب عدوان إسرائيل على غزة. وحتى هذه اللحظة انخفضت الايرادات إلى النصف. وبدأ بعض المنتجين في إرجاء عرض افلامهم الجديدة. كما صرح مصدر مسؤول بغرفة صناعة السينما المصرية بأن دور العرض تتعرض لخسائر مادية فادحة نتيجة اعراض المصريين عن الذهاب للسينما بسبب الحزن والألم لما يحدث في غزة.
أصالة سقطت: رغم ما يحدث في غزة احيت المطربة اصالة حفلا غنائيا في السعودية ضمن فعاليات مهرجان الغناء بالفصحى. وعندما حاولت الوصول إلى معجب قدم لها وردة عرقلها فستانها الطويل واسقطها. للعلم العديد من المطربين المصريين ألغوا مشاركاتهم في الاحتفالات الغنائية داخل وخارج مصر... أصالة ليس لديها ما تخسره.
قناة عمان الثقافية: أتابعها بشكل يومي وهي قناة مثيرة للإعجاب واختياراتهم للمواد المقدمة تنم عن ذوق ومعرفة. واشعر بالسعادة عندما يتم تغطية ارض عمان جبالها وسهولها ومدنها الكبيرة البعيدة والقريبة. رغم زياراتي العديدة للسلطنة الا انها زيارات محدودة لكن قناة عمان الثقافية اثرت معرفتي بعمان الجميلة الرائعة بشعبها الخلوق.
سرقوه وهو على سرير المرض: اكتشف الموسيقار حلمي بكر عن طريق الصدفة أنه تم سحب مليونين و200 ألف جنيه من فلوس الوديعة التي يأخذ منها ارباحا شهرية. وتم ذلك عن طريق سكرتيره ويدعى انور ابوحساب بمساعدة أحد موظفي البنك. وتم اخذ قرض باسمه بدون علمه. وقال ان الأمر خطير والبنك مدان. وقد قامت الفنانة نادية مصطفى التي تجمعها معه صداقة قوية بتوكيل محام للدفاع عن سرقة حلمي بكر واستغلال حالته الصحية... الثقة هذه الأيام معدومة واسألوني أنا.
حكايات فنية (نجاح التجربة الغنائية الكويتية ما أسبابها؟): عندما ذهبت في الربع الأخير من الستينيات إلى الكويت لم أدرك أن هذه الزيارة هي التي سوف تحدد مسيرة حياتي الفنية، كنت صغيرا بصحبة والدي واسترعى انتباهي اهتمام الدولة بالفن والفنان الكويتي. وخلال الثماني سنوات المتواصلة التي أزور فيها الكويت اتضحت الصورة تماما، إذ وجدت أن وزارة الإعلام الكويتية هي التي تدير العمل الفني بالإضافة أنها كانت قبل ذلك تساعدها وزارة الشؤون ومديرها آنذاك الفنان الكبير حمد الرجيب صاحب فكرة انشاء جمعية الفنانين الكويتيين وهو صرح خدم الفن الكويتي، والف بين قلوب الفنانين الكويتيين لجلوسهم مع بعض بشكل يومي والعقل المدبر لهذه النهضة الغنائية في الكويت هو الوزير الشيخ جابر العلي الصباح الذي وضع خطة محكمة للنهوض بالفنون الكويتية بجميع انواعها. جاءت صناعة الأغنية الكويتية على الشكل الاتي، أنشأ قسم للموسيقى في إذاعة الكويت وتم إحضار فرقة مكتملة ووزع قسم الموسيقى إلى اكثر من قسم منها اجازة النصوص الغنائية وقسم اجازة الأصوات وتم تشكيل لجنة لإجازة الأغنية، وبعد ذلك ترسل إلى قسم التنسيق في الإذاعة لبثها في وقت مهم وهو قبل نشرة الأخبار الساعة الواحدة ظهرا، مما يتيح للأغنية أن يسمعها عدد كبير داخل وخارج الكويت وترسل الأغنية بشكل طبيعي ومتفق عليه للتلفزيون للتصوير بدون تدخل اي مسؤول، وهذا يتيح للمستمع أن يختار الفنان الذي يعجبه بدون فرضه عليه، لان الإذاعة والتلفزيون محايدان، بحسب السياسة المرسومة من الوزير نفسه. وهكذا سارت الأغنية الكويتية في طريق النجاح وبعيدا عن الصراعات الفنية وتكسير العظام من بعض الفنانين الذين تعتبرهم وزارات الإعلام في دول الخليج هم من المحسوبين عليها وهم الذين يقومون بالتنكيل بزملائهم ومحاربتهم لأن لديهم قناعات أخرى.
من جماليات النصوص الغنائية: أغنية (استكثرك) تأليف خالد الفيصل ألحان صالح الشهري غناء عبدالمجيد عبدالله
طويتني طي الورق في كتابك
حتى معاليق الحشا لك تطون
اشتقت لأيام الهوى في جنابك
يوم الشموع بليل الأحباب ضون
واشتقت اقول لهاتفك مرحبا بك
واشتقت لغيوم الصحاري تكون
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