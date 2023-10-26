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نافذة فنية

10/26/2023 7:16:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طلبت‭ ‬الطلاق‭ ‬وقالت‭ ‬خسرت‭ ‬حبيبا‭: ‬كشفت‭ ‬المطربة‭ ‬والممثلة‭ ‬السعودية‭ ‬هبه‭ ‬الحسين‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬تلفزيوني‭ ‬بانها‭ ‬انفصلت‭ ‬عن‭ ‬زوجها‭ ‬المطرب‭ ‬السعودي‭ ‬عايض‭. ‬وقالت‭ ‬باكية‭ ‬انها‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬طلبت‭ ‬الطلاق‭. ‬واضافت‭ ‬انها‭ ‬خسرت‭ ‬اخا‭ ‬وصديقا‭ ‬وحبيبا‭ ‬وشخصا‭ ‬بمثابة‭ ‬توأم‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الصفات‭ ‬والطباع‭. ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬المرأة‭ ‬تفكر‭ ‬بقلبها‭ ‬لا‭ ‬بعقلها‭ ‬وأحيانا‭ ‬تصيب‭ ‬وأحيانا‭ ‬تخيب‭... ‬طلاق‭ ‬مؤسف‭ ‬بين‭ ‬اثنين‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬الطريق‭.‬

تراجع‭ ‬إيرادات‭ ‬الأفلام‭ ‬المصرية‭: ‬شهدت‭ ‬دور‭ ‬العرض‭ ‬السينمائي‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬تراجعا‭ ‬كبيرا‭ ‬بسبب‭ ‬عدوان‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬غزة‭. ‬وحتى‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬انخفضت‭ ‬الايرادات‭ ‬إلى‭ ‬النصف‭. ‬وبدأ‭ ‬بعض‭ ‬المنتجين‭ ‬في‭ ‬إرجاء‭ ‬عرض‭ ‬افلامهم‭ ‬الجديدة‭. ‬كما‭ ‬صرح‭ ‬مصدر‭ ‬مسؤول‭ ‬بغرفة‭ ‬صناعة‭ ‬السينما‭ ‬المصرية‭ ‬بأن‭ ‬دور‭ ‬العرض‭ ‬تتعرض‭ ‬لخسائر‭ ‬مادية‭ ‬فادحة‭ ‬نتيجة‭ ‬اعراض‭ ‬المصريين‭ ‬عن‭ ‬الذهاب‭ ‬للسينما‭ ‬بسبب‭ ‬الحزن‭ ‬والألم‭ ‬لما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

أصالة‭ ‬سقطت‭: ‬رغم‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬احيت‭ ‬المطربة‭ ‬اصالة‭ ‬حفلا‭ ‬غنائيا‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬مهرجان‭ ‬الغناء‭ ‬بالفصحى‭. ‬وعندما‭ ‬حاولت‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬معجب‭ ‬قدم‭ ‬لها‭ ‬وردة‭ ‬عرقلها‭ ‬فستانها‭ ‬الطويل‭ ‬واسقطها‭. ‬للعلم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المطربين‭ ‬المصريين‭ ‬ألغوا‭ ‬مشاركاتهم‭ ‬في‭ ‬الاحتفالات‭ ‬الغنائية‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬مصر‭... ‬أصالة‭ ‬ليس‭ ‬لديها‭ ‬ما‭ ‬تخسره‭.‬

قناة‭ ‬عمان‭ ‬الثقافية‭: ‬أتابعها‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬وهي‭ ‬قناة‭ ‬مثيرة‭ ‬للإعجاب‭ ‬واختياراتهم‭ ‬للمواد‭ ‬المقدمة‭ ‬تنم‭ ‬عن‭ ‬ذوق‭ ‬ومعرفة‭. ‬واشعر‭ ‬بالسعادة‭ ‬عندما‭ ‬يتم‭ ‬تغطية‭ ‬ارض‭ ‬عمان‭ ‬جبالها‭ ‬وسهولها‭ ‬ومدنها‭ ‬الكبيرة‭ ‬البعيدة‭ ‬والقريبة‭. ‬رغم‭ ‬زياراتي‭ ‬العديدة‭ ‬للسلطنة‭ ‬الا‭ ‬انها‭ ‬زيارات‭ ‬محدودة‭ ‬لكن‭ ‬قناة‭ ‬عمان‭ ‬الثقافية‭ ‬اثرت‭ ‬معرفتي‭ ‬بعمان‭ ‬الجميلة‭ ‬الرائعة‭ ‬بشعبها‭ ‬الخلوق‭.‬

سرقوه‭ ‬وهو‭ ‬على‭ ‬سرير‭ ‬المرض‭: ‬اكتشف‭ ‬الموسيقار‭ ‬حلمي‭ ‬بكر‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الصدفة‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬سحب‭ ‬مليونين‭ ‬و200‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬من‭ ‬فلوس‭ ‬الوديعة‭ ‬التي‭ ‬يأخذ‭ ‬منها‭ ‬ارباحا‭ ‬شهرية‭. ‬وتم‭ ‬ذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬سكرتيره‭ ‬ويدعى‭ ‬انور‭ ‬ابوحساب‭ ‬بمساعدة‭ ‬أحد‭ ‬موظفي‭ ‬البنك‭. ‬وتم‭ ‬اخذ‭ ‬قرض‭ ‬باسمه‭ ‬بدون‭ ‬علمه‭. ‬وقال‭ ‬ان‭ ‬الأمر‭ ‬خطير‭ ‬والبنك‭ ‬مدان‭. ‬وقد‭ ‬قامت‭ ‬الفنانة‭ ‬نادية‭ ‬مصطفى‭ ‬التي‭ ‬تجمعها‭ ‬معه‭ ‬صداقة‭ ‬قوية‭ ‬بتوكيل‭ ‬محام‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬سرقة‭ ‬حلمي‭ ‬بكر‭ ‬واستغلال‭ ‬حالته‭ ‬الصحية‭... ‬الثقة‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭ ‬معدومة‭ ‬واسألوني‭ ‬أنا‭.‬

حكايات‭ ‬فنية‭ (‬نجاح‭ ‬التجربة‭ ‬الغنائية‭ ‬الكويتية‭ ‬ما‭ ‬أسبابها؟‭): ‬عندما‭ ‬ذهبت‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬الستينيات‭ ‬إلى‭ ‬الكويت‭ ‬لم‭ ‬أدرك‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬تحدد‭ ‬مسيرة‭ ‬حياتي‭ ‬الفنية،‭ ‬كنت‭ ‬صغيرا‭ ‬بصحبة‭ ‬والدي‭ ‬واسترعى‭ ‬انتباهي‭ ‬اهتمام‭ ‬الدولة‭ ‬بالفن‭ ‬والفنان‭ ‬الكويتي‭. ‬وخلال‭ ‬الثماني‭ ‬سنوات‭ ‬المتواصلة‭ ‬التي‭ ‬أزور‭ ‬فيها‭ ‬الكويت‭ ‬اتضحت‭ ‬الصورة‭ ‬تماما،‭ ‬إذ‭ ‬وجدت‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬الكويتية‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬العمل‭ ‬الفني‭ ‬بالإضافة‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬تساعدها‭ ‬وزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬ومديرها‭ ‬آنذاك‭ ‬الفنان‭ ‬الكبير‭ ‬حمد‭ ‬الرجيب‭ ‬صاحب‭ ‬فكرة‭ ‬انشاء‭ ‬جمعية‭ ‬الفنانين‭ ‬الكويتيين‭ ‬وهو‭ ‬صرح‭ ‬خدم‭ ‬الفن‭ ‬الكويتي،‭ ‬والف‭ ‬بين‭ ‬قلوب‭ ‬الفنانين‭ ‬الكويتيين‭ ‬لجلوسهم‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬والعقل‭ ‬المدبر‭ ‬لهذه‭ ‬النهضة‭ ‬الغنائية‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬هو‭ ‬الوزير‭ ‬الشيخ‭ ‬جابر‭ ‬العلي‭ ‬الصباح‭ ‬الذي‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬محكمة‭ ‬للنهوض‭ ‬بالفنون‭ ‬الكويتية‭ ‬بجميع‭ ‬انواعها‭. ‬جاءت‭ ‬صناعة‭ ‬الأغنية‭ ‬الكويتية‭ ‬على‭ ‬الشكل‭ ‬الاتي،‭ ‬أنشأ‭ ‬قسم‭ ‬للموسيقى‭ ‬في‭ ‬إذاعة‭ ‬الكويت‭ ‬وتم‭ ‬إحضار‭ ‬فرقة‭ ‬مكتملة‭ ‬ووزع‭ ‬قسم‭ ‬الموسيقى‭ ‬إلى‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬قسم‭ ‬منها‭ ‬اجازة‭ ‬النصوص‭ ‬الغنائية‭ ‬وقسم‭ ‬اجازة‭ ‬الأصوات‭ ‬وتم‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬لإجازة‭ ‬الأغنية،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬ترسل‭ ‬إلى‭ ‬قسم‭ ‬التنسيق‭ ‬في‭ ‬الإذاعة‭ ‬لبثها‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مهم‭ ‬وهو‭ ‬قبل‭ ‬نشرة‭ ‬الأخبار‭ ‬الساعة‭ ‬الواحدة‭ ‬ظهرا،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬للأغنية‭ ‬أن‭ ‬يسمعها‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬الكويت‭ ‬وترسل‭ ‬الأغنية‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭ ‬ومتفق‭ ‬عليه‭ ‬للتلفزيون‭ ‬للتصوير‭ ‬بدون‭ ‬تدخل‭ ‬اي‭ ‬مسؤول،‭ ‬وهذا‭ ‬يتيح‭ ‬للمستمع‭ ‬أن‭ ‬يختار‭ ‬الفنان‭ ‬الذي‭ ‬يعجبه‭ ‬بدون‭ ‬فرضه‭ ‬عليه،‭ ‬لان‭ ‬الإذاعة‭ ‬والتلفزيون‭ ‬محايدان،‭ ‬بحسب‭ ‬السياسة‭ ‬المرسومة‭ ‬من‭ ‬الوزير‭ ‬نفسه‭. ‬وهكذا‭ ‬سارت‭ ‬الأغنية‭ ‬الكويتية‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬النجاح‭ ‬وبعيدا‭ ‬عن‭ ‬الصراعات‭ ‬الفنية‭ ‬وتكسير‭ ‬العظام‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الفنانين‭ ‬الذين‭ ‬تعتبرهم‭ ‬وزارات‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬المحسوبين‭ ‬عليها‭ ‬وهم‭ ‬الذين‭ ‬يقومون‭ ‬بالتنكيل‭ ‬بزملائهم‭ ‬ومحاربتهم‭ ‬لأن‭ ‬لديهم‭ ‬قناعات‭ ‬أخرى‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جماليات‭ ‬النصوص‭ ‬الغنائية‭: ‬أغنية‭ (‬استكثرك‭) ‬تأليف‭ ‬خالد‭ ‬الفيصل‭ ‬ألحان‭ ‬صالح‭ ‬الشهري‭ ‬غناء‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬عبدالله

طويتني‭ ‬طي‭ ‬الورق‭ ‬في‭ ‬كتابك

حتى‭ ‬معاليق‭ ‬الحشا‭ ‬لك‭ ‬تطون

اشتقت‭ ‬لأيام‭ ‬الهوى‭ ‬في‭ ‬جنابك

يوم‭ ‬الشموع‭ ‬بليل‭ ‬الأحباب‭ ‬ضون

واشتقت‭ ‬اقول‭ ‬لهاتفك‭ ‬مرحبا‭ ‬بك

واشتقت‭ ‬لغيوم‭ ‬الصحاري‭ ‬تكون

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