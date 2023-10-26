(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قرار عودة موسم التخييم، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، وإعلان سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، أن موسم التخييم سيبدأ من 10 نوفمبر وحتى 29 فبراير، قرار أثلج صدور المواطنين، بعد توقف التخييم في الأعوام الماضية.
وحتى تكتمل فرحة عودة موسم التخييم، نتمنى أن يكون موسما بلا حوادث.. وهنا تأتي المسؤولية المجتمعية، مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي ستضعها المحافظة الجنوبية بالتنسيق مع وزارة الداخلية وشركة (بابكو انرجيز)، وبما يحافظ على سلامة المواطنين ويراعي الالتزام بالحفاظ على البيئة والحياة الفطرية.
صحيح أن نصب الخيام والكبائن وغيرها، سيكون موافقا لمبلغ الرسوم أو التأمين، والتوقيع على استمارة خاصة، كما في المواسم السابقة، إلا أنه من الضروري جدا أن تكون هناك حملات ميدانية توعوية للمخيمين، لتعزيز ثقافة الأمن والسلامة، وعدم إزعاج الآخرين، وحماية الناس، واحترام الطريق العام، والذوق العام كذلك.
لا شك أن فكرة تخصيص جائزة مالية أسبوعية لأفضل مخيم في موسم التخييم لهذا العام من شأنها تحقيق النجاح للموسم، وستزيد من رغبة المواطنين بخلق أجواء خلابة في المخيمات، وستسهم في رؤية مخيمات في غاية الجمال، كما وجه لها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
وأتصور أن المحافظة الجنوبية أمام تحد جديد، نثق تمام الثقة أنها ستحقق النجاح والتميز في إدارة موسم التخييم، بقيادة سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، لخبرة سابقة في المواسم الماضية، بجانب الحرص على تعزيز الشراكة والتعاون مع الجهات المختصة.
ولعل من الملاحظات الواجبة وضعها في عين الاعتبار هي السلامة المرورية خلال موسم التخييم، فلقد شهدنا في سنوات ماضية حوادث مرورية عديدة راح ضحيتها شباب في عمر الزهور، أو حوادث حريق في الخيمة نظرا إلى عدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، فضلا عن بعض حوادث السرقات نظرا إلى غياب الحراسة في المخيمات.
وحتى يكون موسم التخييم بلا حوادث، ولا شكاوى، فإن مراقبة الشوارع والطرقات على مدار الساعة أمر في غاية الأهمية، تماما كما أن مراقبة الأسعار في عملية البيع أو في تأجير الألعاب والدراجات النارية وغيرها، يجب أن تكون حاضرة وواضحة منذ البداية.
هذا بجانب أهمية استثمار موسم التخييم في الاستجمام والترويح والتجمعات الأسرية، في جو من الألفة، وعدم استغلال موسم التخييم لغايات وممارسات غير قانونية ولا مجتمعية.. مع خالص التمنيات بموسم التخييم بلا حوادث.
MENAFN26102023000055011008ID1107314226
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.