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موسم التخييم.. بلا حوادث

10/26/2023 7:16:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قرار‭ ‬عودة‭ ‬موسم‭ ‬التخييم،‭ ‬تنفيذاً‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬وإعلان‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬أن‭ ‬موسم‭ ‬التخييم‭ ‬سيبدأ‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬نوفمبر‭ ‬وحتى‭ ‬29‭ ‬فبراير،‭ ‬قرار‭ ‬أثلج‭ ‬صدور‭ ‬المواطنين،‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬التخييم‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية‭.‬

وحتى‭ ‬تكتمل‭ ‬فرحة‭ ‬عودة‭ ‬موسم‭ ‬التخييم،‭ ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬موسما‭ ‬بلا‭ ‬حوادث‭.. ‬وهنا‭ ‬تأتي‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية،‭ ‬مع‭ ‬الالتزام‭ ‬بالضوابط‭ ‬والاشتراطات‭ ‬التي‭ ‬ستضعها‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وشركة‭ (‬بابكو‭ ‬انرجيز‭)‬،‭ ‬وبما‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬المواطنين‭ ‬ويراعي‭ ‬الالتزام‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬والحياة‭ ‬الفطرية‭.‬

صحيح‭ ‬أن‭ ‬نصب‭ ‬الخيام‭ ‬والكبائن‭ ‬وغيرها،‭ ‬سيكون‭ ‬موافقا‭ ‬لمبلغ‭ ‬الرسوم‭ ‬أو‭ ‬التأمين،‭ ‬والتوقيع‭ ‬على‭ ‬استمارة‭ ‬خاصة،‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬السابقة،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬جدا‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬حملات‭ ‬ميدانية‭ ‬توعوية‭ ‬للمخيمين،‭ ‬لتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة،‭ ‬وعدم‭ ‬إزعاج‭ ‬الآخرين،‭ ‬وحماية‭ ‬الناس،‭ ‬واحترام‭ ‬الطريق‭ ‬العام،‭ ‬والذوق‭ ‬العام‭ ‬كذلك‭.‬

لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬فكرة‭ ‬تخصيص‭ ‬جائزة‭ ‬مالية‭ ‬أسبوعية‭ ‬لأفضل‭ ‬مخيم‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬التخييم‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬للموسم،‭ ‬وستزيد‭ ‬من‭ ‬رغبة‭ ‬المواطنين‭ ‬بخلق‭ ‬أجواء‭ ‬خلابة‭ ‬في‭ ‬المخيمات،‭ ‬وستسهم‭ ‬في‭ ‬رؤية‭ ‬مخيمات‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الجمال،‭ ‬كما‭ ‬وجه‭ ‬لها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

وأتصور‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬أمام‭ ‬تحد‭ ‬جديد،‭ ‬نثق‭ ‬تمام‭ ‬الثقة‭ ‬أنها‭ ‬ستحقق‭ ‬النجاح‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬موسم‭ ‬التخييم،‭ ‬بقيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬لخبرة‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الماضية،‭ ‬بجانب‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭.‬

ولعل‭ ‬من‭ ‬الملاحظات‭ ‬الواجبة‭ ‬وضعها‭ ‬في‭ ‬عين‭ ‬الاعتبار‭ ‬هي‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬التخييم،‭ ‬فلقد‭ ‬شهدنا‭ ‬في‭ ‬سنوات‭ ‬ماضية‭ ‬حوادث‭ ‬مرورية‭ ‬عديدة‭ ‬راح‭ ‬ضحيتها‭ ‬شباب‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬الزهور،‭ ‬أو‭ ‬حوادث‭ ‬حريق‭ ‬في‭ ‬الخيمة‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬الالتزام‭ ‬باشتراطات‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬حوادث‭ ‬السرقات‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬غياب‭ ‬الحراسة‭ ‬في‭ ‬المخيمات‭.‬

وحتى‭ ‬يكون‭ ‬موسم‭ ‬التخييم‭ ‬بلا‭ ‬حوادث،‭ ‬ولا‭ ‬شكاوى،‭ ‬فإن‭ ‬مراقبة‭ ‬الشوارع‭ ‬والطرقات‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬أمر‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الأهمية،‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬مراقبة‭ ‬الأسعار‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬البيع‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬تأجير‭ ‬الألعاب‭ ‬والدراجات‭ ‬النارية‭ ‬وغيرها،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬حاضرة‭ ‬وواضحة‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭.‬

هذا‭ ‬بجانب‭ ‬أهمية‭ ‬استثمار‭ ‬موسم‭ ‬التخييم‭ ‬في‭ ‬الاستجمام‭ ‬والترويح‭ ‬والتجمعات‭ ‬الأسرية،‭ ‬في‭ ‬جو‭ ‬من‭ ‬الألفة،‭ ‬وعدم‭ ‬استغلال‭ ‬موسم‭ ‬التخييم‭ ‬لغايات‭ ‬وممارسات‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬ولا‭ ‬مجتمعية‭.. ‬مع‭ ‬خالص‭ ‬التمنيات‭ ‬بموسم‭ ‬التخييم‭ ‬بلا‭ ‬حوادث‭.‬

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