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22 قتيلًا وأكثر من 50 جريحًا خلال عمليات إطلاق نار في ولاية مين الأمريكية

10/26/2023 7:16:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قُتل‭ ‬22‭ ‬شخصاً‭ ‬على‭ ‬الأقلّ‭ ‬وأصيب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬شخصًا‭ ‬بجروح‭ ‬برصاص‭ ‬مسلّح‭ ‬أطلق‭ ‬النار‭ ‬ليل‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬لويستون‭ ‬بولاية‭ ‬مين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الولايات‭ ‬المتّحدة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬صورة‭ ‬مشتبه‭ ‬به‭ ‬مطلوب‭. ‬وقال‭ ‬روبرت‭ ‬مكارثي،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬بلدية‭ ‬مدينة‭ ‬لويستون،‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‮»‬‭ ‬الإخبارية‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬السلطات‭ ‬أكّدت‭ ‬مقتل‭ ‬22‭ ‬شخصاً‭ ‬وإصابة‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬جدًا‮»‬‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬نفّذه‭ ‬وفقًا‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭ ‬مسلّح‭ ‬أطلق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬للبولينغ‭ ‬وفي‭ ‬مطعم‭-‬حانة،‭ ‬بينما‭ ‬أكّدت‭ ‬الشرطة‭ ‬أنّ‭ ‬مطلق‭ ‬النار‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬طليقاً‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬المستشفيات‭ ‬لدينا‭ ‬غير‭ ‬مجهّزة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‮»‬،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬تسجيل‭ ‬سلطات‭ ‬المدينة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬50‭ ‬و60‭ ‬جريحًا‭. ‬وقالت‭ ‬شرطة‭ ‬مدينة‭ ‬لويستون‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّ‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬يدعى‭ ‬روبرت‭ ‬كارد‭ (‬40‭ ‬عاماً‭) ‬وهو‭ ‬‮«‬مسلّح‭ ‬وخطر‮»‬‭. ‬وأرفقت‭ ‬الشرطة‭ ‬منشورها‭ ‬بصورة‭ ‬للمشتبه‭ ‬به‭ ‬ظهر‭ ‬فيها‭ ‬رجل‭ ‬أبيض‭ ‬مسلّحاً‭ ‬ببندقية‭ ‬نصف‭ ‬آلية‭ ‬داخل‭ ‬صالة‭ ‬للبولينغ‭. ‬وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬مخاطبة‭ ‬الجمهور‭ ‬‮«‬يرجى‭ ‬الاتصال‭ ‬بسلطات‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬إذا‭ ‬كنتم‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بمكان‭ ‬وجوده‮»‬‭. ‬وتحدثت‭ ‬عدة‭ ‬وسائل‭ ‬إعلامية‭ ‬أمريكية‭ ‬عن‭ ‬حدوث‭ ‬عملية‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الليلة‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬لوجستي‭ ‬لأحد‭ ‬فروع‭ ‬متجر‭ ‬وول‭ ‬مارت‭.‬

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