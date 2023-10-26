22 قتيلًا وأكثر من 50 جريحًا خلال عمليات إطلاق نار في ولاية مين الأمريكية

22 قتيلًا وأكثر من 50 جريحًا خلال عمليات إطلاق نار في ولاية مين الأمريكية
التاريخ
10/26/2023 7:16:51 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قُتل 22 شخصاً على الأقلّ وأصيب أكثر من 50 شخصًا بجروح برصاص مسلّح أطلق النار ليل الأربعاء في مواقع مختلفة في مدينة لويستون بولاية مين في شمال الولايات المتّحدة، بحسب ما أعلنت السلطات التي نشرت صورة مشتبه به مطلوب. وقال روبرت مكارثي، عضو مجلس بلدية مدينة لويستون، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية إنّ «السلطات أكّدت مقتل 22 شخصاً وإصابة عدد كبير جدًا» بجروح في الهجوم الذي نفّذه وفقًا لوسائل إعلام مسلّح أطلق النار في صالة للبولينغ وفي مطعم-حانة، بينما أكّدت الشرطة أنّ مطلق النار لا يزال طليقاً. وأضاف «المستشفيات لدينا غير مجهّزة للتعامل مع هذا النوع من عمليات إطلاق النار»، لافتًا إلى تسجيل سلطات المدينة ما بين 50 و60 جريحًا. وقالت شرطة مدينة لويستون في بيان إنّ المشتبه به في هذا الهجوم يدعى روبرت كارد (40 عاماً) وهو «مسلّح وخطر». وأرفقت الشرطة منشورها بصورة للمشتبه به ظهر فيها رجل أبيض مسلّحاً ببندقية نصف آلية داخل صالة للبولينغ. وقالت الشرطة مخاطبة الجمهور «يرجى الاتصال بسلطات إنفاذ القانون إذا كنتم على علم بمكان وجوده». وتحدثت عدة وسائل إعلامية أمريكية عن حدوث عملية إطلاق نار أخرى في الليلة نفسها في مركز لوجستي لأحد فروع متجر وول مارت.
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