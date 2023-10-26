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الصين أرسلت إلى الفضاء بعثتها ((شنتشو-17))

10/26/2023 7:16:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أرسلت‭ ‬الصين‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬إلى‭ ‬محطة‭ ‬تيانغونغ‭ ‬الفضائية‭ ‬طاقماً‭ ‬يُعدُّ‭ ‬أعضاؤه‭ ‬الأصغر‭ ‬سناً‭ ‬بين‭ ‬روادها،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬سعيها‭ ‬لتعزيز‭ ‬خبرتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرحلات‭ ‬المأهولة‭ ‬والهبوط‭ ‬بإحداها‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬القمر‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030‭. ‬وأقلع‭ ‬صاروخ‭ ‬‮«‬لونغ‭ ‬مارش‭ ‬2‭ ‬اف‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬حمل‭ ‬الرواد‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬‮«‬شنتشو‭-‬17‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬11‭:‬14‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬03:14‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭) ‬من‭ ‬مركز‭ ‬الإطلاق‭ ‬في‭ ‬جيوتشيوان‭ ‬بصحراء‭ ‬غوبي‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬الصين‭)‬،‭ ‬بحسب‭ ‬المشاهد‭ ‬التي‭ ‬عرضها‭ ‬تلفزيون‭ ‬‮«‬سي‭ ‬سي‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭ ‬الرسمي‭.
‬ويضم‭ ‬الطاقم‭ ‬قائد‭ ‬المهمة‭ ‬تانغ‭ ‬هونغبو‭ (‬48‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬وزميله‭ ‬تانغ‭ ‬شنغ‭ ‬جي‭ (‬33‭ ‬عاماً‭) ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جيانغ‭ ‬شين‭ ‬لين‭ (‬35‭ ‬عاماً‭). ‬ويبلغ‭ ‬متوسط‭ ‬عمر‭ ‬الطاقم‭ ‬38‭ ‬عاماً،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ42‭ ‬عاماً‭ ‬خلال‭ ‬مهمة‭ ‬‮«‬شنتشو‭-‬16‮»‬‭ ‬السابقة‭. ‬وحضر‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬برنامج‭ ‬الفضاء،‭ ‬الذين‭ ‬يعيش‭ ‬الكثير‭ ‬منهم‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬جيوتشيوان‭ ‬الضخم،‭ ‬عملية‭ ‬الإقلاع،‭ ‬واحتفلوا‭ ‬بنجاحها‭ ‬حول‭ ‬العلم‭ ‬الصيني‭. ‬وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬برنامج‭ ‬الفضاء‭ ‬الصيني‭ ‬لين‭ ‬شي‭ ‬تشيانغ‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬المركبة‭ ‬الفضائية‭ ‬يُتوقع‭ ‬أن‭ ‬تلتحم‭ ‬بالوحدة‭ ‬المركزية‭ ‬لمحطة‭ ‬تيانغونغ‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬ست‭ ‬ساعات‭ ‬ونصف‭ ‬ساعة‮»‬‭ ‬من‭ ‬الإقلاع‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬رواد‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬المحطة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭. ‬

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