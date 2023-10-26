الصين أرسلت إلى الفضاء بعثتها ((شنتشو-17))

الصين أرسلت إلى الفضاء بعثتها ((شنتشو-17))
التاريخ
10/26/2023 7:16:50 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أرسلت الصين أمس الخميس إلى محطة تيانغونغ الفضائية طاقماً يُعدُّ أعضاؤه الأصغر سناً بين روادها، في ظل سعيها لتعزيز خبرتها في مجال الرحلات المأهولة والهبوط بإحداها على سطح القمر بحلول عام 2030. وأقلع صاروخ «لونغ مارش 2 اف» الذي حمل الرواد الثلاثة الأعضاء في مهمة «شنتشو-17» أمس الخميس في الساعة 11:14 بالتوقيت المحلي (03:14 بتوقيت جرينتش) من مركز الإطلاق في جيوتشيوان بصحراء غوبي (شمال غرب الصين)، بحسب المشاهد التي عرضها تلفزيون «سي سي تي في» الرسمي.
ويضم الطاقم قائد المهمة تانغ هونغبو (48 عاماً)، وزميله تانغ شنغ جي (33 عاماً) بالإضافة إلى جيانغ شين لين (35 عاماً). ويبلغ متوسط عمر الطاقم 38 عاماً، مقارنة بـ42 عاماً خلال مهمة «شنتشو-16» السابقة. وحضر العشرات من موظفي برنامج الفضاء، الذين يعيش الكثير منهم على مدار العام في موقع جيوتشيوان الضخم، عملية الإقلاع، واحتفلوا بنجاحها حول العلم الصيني. وقال الناطق باسم برنامج الفضاء الصيني لين شي تشيانغ الأربعاء إن المركبة الفضائية يُتوقع أن تلتحم بالوحدة المركزية لمحطة تيانغونغ «بعد حوالي ست ساعات ونصف ساعة» من الإقلاع. ومن المقرر أن يبقى رواد الفضاء في المحطة ستة أشهر.
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