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هل سيصبح الإنسان والروبوت إخوة؟

10/26/2023 7:16:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) خيّب‭ ‬الباحثون‭ ‬آمال‭ ‬العلماء‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬مشرق‭ ‬حول‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬الإنسان‭ ‬والروبوت‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اتضح‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يرغب‭ ‬بالعمل‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الرجل‭ ‬الآلي‭. ‬وتشير‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬صادمة‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬خبراء‭ ‬ألمان‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الروبوتات‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ (‬نحن‭ ‬والروبوتات‭) ‬ألا‭ ‬نعمل‭ ‬معا‭ ‬إطلاقا‭. ‬حيث‭ ‬وجدت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬يتوقف‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬إذا‭ ‬عمل‭ ‬الروبوت‭ ‬معهم‭. ‬كما‭ ‬تنخفض‭ ‬إنتاجية‭ ‬الفريق‭ ‬بأكمله‭. ‬وأجرى‭ ‬العلماء‭ ‬تجربة‭ ‬على‭ ‬مصنع‭ ‬للإلكترونيات‭. ‬وقيل‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬إن‭ ‬لوحات‭ ‬الدوائر‭ ‬المطبوعة‭ ‬التي‭ ‬تسير‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الناقل‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬فحصها‭ ‬بالفعل‭ ‬بواسطة‭ ‬روبوت،‭ ‬ولكنه‭ ‬صار‭ ‬يرتكب‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬أخطاء،‭ ‬وكانوا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬التحقق‭ ‬منها‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭. ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬إبلاغ‭ ‬مجموعة‭ ‬أخرى‭ ‬منهم‭ ‬بأي‭ ‬شيء‭. ‬وكانت‭ ‬النتيجة،‭ ‬أن‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬فريقهم‭ ‬روبوت،‭ ‬توقفوا‭ ‬عن‭ ‬العمل،‭ ‬ولكن‭ ‬تظاهروا‭ ‬به‭. ‬

بينما‭ ‬عمل‭ ‬الفريق‭ ‬الأخير‭ ‬دون‭ ‬روبوت‭ ‬بجدية‭ ‬واهتمام‭. ‬وفي‭ ‬أفلام‭ ‬الخيال‭ ‬العلمي‭ ‬يعمل‭ ‬الإنسان‭ ‬والروبوت‭ ‬معا‭. ‬ولقد‭ ‬اعتقد‭ ‬متخصصو‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬حقا‭ ‬أن‭ ‬الآلات‭ ‬والبشر‭ ‬سوف‭ ‬يقعون‭ ‬في‭ ‬حب‭ ‬بعضهم‭ ‬البعض‭ ‬ويصبحون‭ ‬إخوة‭. ‬

وفي‭ ‬الواقع،‭ ‬كتب‭ ‬مؤلفو‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬الناس‭ ‬ينظرون‭ ‬إلى‭ ‬الروبوت‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬أب‭ ‬شرير‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬أكثر‭ ‬ذكاء‭ ‬وحنكة،‭ ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬كذلك،‭ ‬فدعه‭ ‬يعمل‭ ‬بدلا‭ ‬مني‭. ‬

وإنه‭ ‬لأمر‭ ‬مدهش،‭ ‬لكن‭ ‬الناس‭ ‬يعتقدون‭ ‬أن‭ ‬الروبوت‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬نجاحا‭ ‬منهم‮»‬‭ ‬و«لا‭ ‬يحبهم‮»‬‭ (‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬مجرد‭ ‬قطعة‭ ‬من‭ ‬الحديد‭ ‬لا‭ ‬تشعر‭ ‬أساسا‭ ‬بوجودهم‭).‬

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