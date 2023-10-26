هل سيصبح الإنسان والروبوت إخوة؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بينما‭ ‬عمل‭ ‬الفريق‭ ‬الأخير‭ ‬دون‭ ‬روبوت‭ ‬بجدية‭ ‬واهتمام‭. ‬وفي‭ ‬أفلام‭ ‬الخيال‭ ‬العلمي‭ ‬يعمل‭ ‬الإنسان‭ ‬والروبوت‭ ‬معا‭. ‬ولقد‭ ‬اعتقد‭ ‬متخصصو‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬حقا‭ ‬أن‭ ‬الآلات‭ ‬والبشر‭ ‬سوف‭ ‬يقعون‭ ‬في‭ ‬حب‭ ‬بعضهم‭ ‬البعض‭ ‬ويصبحون‭ ‬إخوة‭. ‬

وفي‭ ‬الواقع،‭ ‬كتب‭ ‬مؤلفو‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬الناس‭ ‬ينظرون‭ ‬إلى‭ ‬الروبوت‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬أب‭ ‬شرير‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬أكثر‭ ‬ذكاء‭ ‬وحنكة،‭ ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬كذلك،‭ ‬فدعه‭ ‬يعمل‭ ‬بدلا‭ ‬مني‭. ‬

وإنه‭ ‬لأمر‭ ‬مدهش،‭ ‬لكن‭ ‬الناس‭ ‬يعتقدون‭ ‬أن‭ ‬الروبوت‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬نجاحا‭ ‬منهم‮»‬‭ ‬و«لا‭ ‬يحبهم‮»‬‭ (‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬مجرد‭ ‬قطعة‭ ‬من‭ ‬الحديد‭ ‬لا‭ ‬تشعر‭ ‬أساسا‭ ‬بوجودهم‭).‬