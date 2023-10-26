هل سيصبح الإنسان والروبوت إخوة؟

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) خيّب الباحثون آمال العلماء في مستقبل مشرق حول العلاقة بين الإنسان والروبوت بعد أن اتضح أنه لا أحد يرغب بالعمل مع هذا الرجل الآلي. وتشير دراسة جديدة صادمة قام بها خبراء ألمان في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي إلى أنه يجب علينا (نحن والروبوتات) ألا نعمل معا إطلاقا. حيث وجدت الدراسة أن الكثير من الناس يتوقف عن العمل إذا عمل الروبوت معهم. كما تنخفض إنتاجية الفريق بأكمله. وأجرى العلماء تجربة على مصنع للإلكترونيات. وقيل لمجموعة من الأشخاص إن لوحات الدوائر المطبوعة التي تسير على طول الناقل قد تم فحصها بالفعل بواسطة روبوت، ولكنه صار يرتكب في الآونة الأخيرة أخطاء، وكانوا بحاجة إلى التحقق منها مرة أخرى. ولم يتم إبلاغ مجموعة أخرى منهم بأي شيء. وكانت النتيجة، أن أولئك الذين كان في فريقهم روبوت، توقفوا عن العمل، ولكن تظاهروا به.
بينما عمل الفريق الأخير دون روبوت بجدية واهتمام. وفي أفلام الخيال العلمي يعمل الإنسان والروبوت معا. ولقد اعتقد متخصصو الذكاء الاصطناعي حقا أن الآلات والبشر سوف يقعون في حب بعضهم البعض ويصبحون إخوة.
وفي الواقع، كتب مؤلفو الدراسة أن الناس ينظرون إلى الروبوت على أنه «أب شرير»، وهو أكثر ذكاء وحنكة، وإذا كان الأمر كذلك، فدعه يعمل بدلا مني.
وإنه لأمر مدهش، لكن الناس يعتقدون أن الروبوت «أكثر نجاحا منهم» و«لا يحبهم» (على الرغم من أنه مجرد قطعة من الحديد لا تشعر أساسا بوجودهم).
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