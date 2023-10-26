صالون الجزائر الدولي للكتاب يستقبل زوار دورته السادسة والعشرين

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- Akhbar Al Khaleej) بدأ صالون الجزائر الدولي للكتاب استقبال زائريه أمس في الدورة السادسة والعشرين التي تقام في قصر المعارض بالصنوبر البحري بمشاركة 1283 دار نشر من أكثر من 60 دولة.
وكان رئيس الوزراء أيمن بن عبدالرحمن قد افتتح المعرض رسميا مساء الأربعاء بحضور وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي ومدير المعرض محمد إقرب.
ويرفع المعرض الممتد حتى الرابع من نوفمبر شعار (أفريقيا تكتب المستقبل) احتفاء بقارة أفريقيا «ضيف شرف» هذه الدورة.
ويستضيف الجناح المركزي للمعرض «فضاء أفريقيا» ندوة بعنوان (الفكر الأفريقي وإثبات الذات في القرن الحادي والعشرين) مع عقد لقاءات مع كتاب من الكاميرون وغينيا وبنين.
كما يخصص المعرض خيمة كبيرة على مساحة 200 متر مربع بعنوان «فضاء غزة» تحتضن محاضرات وندوات وملتقيات وأمسيات شعرية بمشاركة كتاب وأدباء من فلسطين من بينهم إبراهيم نصرالله ويحيى يخلف.
ويركز البرنامج الثقافي للمعرض على (الكتاب والرقمنة) حيث ينظم عددا من الندوات تتناول هذا الموضوع من بينها (الرقمنة في خدمة النشر) و(التسويق الإلكتروني للكتاب) و(ممارسة الكتابة في ظل الفضاء الرقمي).
وقالت وزيرة الثقافة والفنون إن أنشطة المعرض ستمتد إلى أماكن أخرى منها قصر الثقافة (مفدي زكريا) والمكتبة الوطنية ومتحف السينما.
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