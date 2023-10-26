صالون الجزائر الدولي للكتاب يستقبل زوار دورته السادسة والعشرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬أيمن‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬قد‭ ‬افتتح‭ ‬المعرض‭ ‬رسميا‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬بحضور‭ ‬وزيرة‭ ‬الثقافة‭ ‬والفنون‭ ‬صورية‭ ‬مولوجي‭ ‬ومدير‭ ‬المعرض‭ ‬محمد‭ ‬إقرب‭. ‬

ويرفع‭ ‬المعرض‭ ‬الممتد‭ ‬حتى‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬شعار‭ (‬أفريقيا‭ ‬تكتب‭ ‬المستقبل‭) ‬احتفاء‭ ‬بقارة‭ ‬أفريقيا‭ ‬‮«‬ضيف‭ ‬شرف‮»‬‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭. ‬

ويستضيف‭ ‬الجناح‭ ‬المركزي‭ ‬للمعرض‭ ‬‮«‬فضاء‭ ‬أفريقيا‮»‬‭ ‬ندوة‭ ‬بعنوان‭ (‬الفكر‭ ‬الأفريقي‭ ‬وإثبات‭ ‬الذات‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭) ‬مع‭ ‬عقد‭ ‬لقاءات‭ ‬مع‭ ‬كتاب‭ ‬من‭ ‬الكاميرون‭ ‬وغينيا‭ ‬وبنين‭. ‬

كما‭ ‬يخصص‭ ‬المعرض‭ ‬خيمة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬200‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬فضاء‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬تحتضن‭ ‬محاضرات‭ ‬وندوات‭ ‬وملتقيات‭ ‬وأمسيات‭ ‬شعرية‭ ‬بمشاركة‭ ‬كتاب‭ ‬وأدباء‭ ‬من‭ ‬فلسطين‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬إبراهيم‭ ‬نصرالله‭ ‬ويحيى‭ ‬يخلف‭. ‬

ويركز‭ ‬البرنامج‭ ‬الثقافي‭ ‬للمعرض‭ ‬على‭ (‬الكتاب‭ ‬والرقمنة‭) ‬حيث‭ ‬ينظم‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الندوات‭ ‬تتناول‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬من‭ ‬بينها‭ (‬الرقمنة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬النشر‭) ‬و‭(‬التسويق‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للكتاب‭) ‬و‭(‬ممارسة‭ ‬الكتابة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الفضاء‭ ‬الرقمي‭). ‬

وقالت‭ ‬وزيرة‭ ‬الثقافة‭ ‬والفنون‭ ‬إن‭ ‬أنشطة‭ ‬المعرض‭ ‬ستمتد‭ ‬إلى‭ ‬أماكن‭ ‬أخرى‭ ‬منها‭ ‬قصر‭ ‬الثقافة‭ (‬مفدي‭ ‬زكريا‭) ‬والمكتبة‭ ‬الوطنية‭ ‬ومتحف‭ ‬السينما‭. ‬