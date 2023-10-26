بعد ((طوفان الأقصى)).. فنانون يعلنون تضامنهم مع القضية الفلسطينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كوارث‭ ‬الاحتلال‭ ‬ومجازره‭ ‬لم‭ ‬تتوقف،‭ ‬بل‭ ‬استمرت‭ ‬لتصل‭ ‬لقصف‭ ‬مستشفى‭ ‬الأهلي‭ ‬المعمداني‭ ‬بحي‭ ‬الزيتون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬لتذهب‭ ‬مما‭ ‬تسبب‭ ‬باستشهاد‭ ‬مئات‭ ‬الأطفال‭ ‬والشباب‭ ‬والأطقم‭ ‬الطبية‭ ‬وترك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭ ‬وكبار‭ ‬السن‭ ‬ينزفون‭ ‬دماءًا‭ ‬وتعتصر‭ ‬أجسادهم‭ ‬ألماً‭.‬

لم‭ ‬يمر‭ ‬ذلك‭ ‬المشهد‭ ‬المؤلم‭ ‬عبثًا‭ ‬بل‭

‬كان‭ ‬سببًا‭ ‬في‭ ‬خروج‭ ‬ملايين‭ ‬المحتجين‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للتنديد‭ ‬بمجازر‭ ‬الاحتلال‭ ‬وجريمة‭ ‬الحرب‭ ‬الوحشية‭ ‬التي‭ ‬ارتكبها‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭.‬

وانهالت‭ ‬ردود‭ ‬أفعال‭

‬النجوم‭ ‬العرب‭ ‬مدينين‭ ‬ومستنكرين‭ ‬ما‭ ‬حدث،‭ ‬معربين‭ ‬عن‭ ‬قلقهم‭ ‬مما‭ ‬هو‭ ‬آتٍ‭ ‬،‭ ‬إذ‭ ‬دعم‭ ‬الفنان‭ ‬العراقي‭ ‬كاظم‭ ‬الساهر،‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬‮«‬إنستجرام‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬هجمات‭ ‬العدوان‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬آلاف‭ ‬الفلسطينيين‭.‬

‭ ‬إذ‭ ‬كتب‭ ‬المطرب‭ ‬العراقي‭ ‬القدير‭ ‬كاظم‭ ‬الساهر‭ ‬عبر‭ ‬صفحته‭ ‬على‭ "‬إنستغرام‭":

‬‮«‬جفت‭ ‬الدموع‭ ‬ولم‭ ‬تجف‭ ‬دماء‭ ‬الأبرياء‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬يا‭ ‬رب،‭ ‬الطف‭ ‬بأهلنا‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬واشملهم‭ ‬جميعاً‭ ‬بواسع‭ ‬رحمتك،‭ ‬إنك‭ ‬أنت‭ ‬الرحمن‭ ‬الرحيم‮»‬‭.‬

واستنكر‭ ‬الفنان‭ ‬السوري‭ ‬القدير‭ ‬دريد‭ ‬لحام،‭ ‬كثرة‭ ‬الشائعات‭ ‬التي‭ ‬تناولته‭ ‬مؤخراً،‭ ‬وادعت‭ ‬أخباراً‭ ‬مغلوطة‭ ‬عنه‭ ‬وعن‭ ‬صحته،‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬حواره‭ ‬مع‭ ‬موقع‭ "‬فوشيا‭"‬،‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يُلقي‭ ‬لها‭ ‬بالاً،‭ ‬ويحرص‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬الرد‭ ‬عليها،‭ ‬كونها‭ ‬تخرج‭ ‬من‭ ‬كارهين‭ ‬وأشخاص‭ ‬لا‭ ‬يتمنون‭ ‬الخير‭ ‬له‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬الأحداث‭ ‬الجارية‭ ‬في‭ ‬فلسطين،‭ ‬وما‭ ‬يعانيه‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬مآس‭ ‬وظروف‭ ‬صعبة‭ ‬للغاية،‭ ‬جراء‭ ‬استمرار‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عليهم،‭ ‬قال‭ ‬لحام،‭ ‬إنه‭ ‬يتألم‭ ‬على‭ ‬حال‭ ‬الشهداء‭ ‬وخاصة‭ ‬الذين‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬الكثير‭ ‬منهم‭ ‬تحت‭ ‬الركام،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬ظروفاً‭ ‬غير‭ ‬إنسانية‭.‬

لم‭ ‬يتوقف‭ ‬المطرب‭ ‬التونسي‭ ‬الكبير‭ ‬لطفي‭ ‬بوشناق‭ ‬منذ‭ ‬بداياته‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬فهو‭ ‬الفنان‭ ‬الذي‭ ‬عرّف‭ ‬نفسه‭ ‬بأنه‭ ‬المواطن‭ ‬العربي‭ ‬وكل‭ ‬البلاد‭ ‬أوطانه،‭ ‬فصوته‭ ‬ذاكرة‭ ‬للتاريخ،‭ ‬وصدقه‭

‬شعاره‭ ‬وعنوانه،‭ ‬والحلم‭ ‬العربي‭ ‬أمنيته‭ ‬كما‭ ‬غناها‭ ‬مع‭ ‬نجوم‭ ‬الوطن‭ ‬العربي،‭ ‬مشوار‭ ‬فني‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬صاحبه‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عابر‭ ‬سبيل،‭ ‬بل‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬دورًا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الميادين،‭ ‬يقف‭ ‬كالنخل‭ ‬عاليًا‭ ‬في‭ ‬السماء،‭ ‬ويقول‭: "‬ارتحت‭ ‬وميهمنيش‭ ‬خسرت‭ ‬أم‭ ‬ربحت،‭ ‬وما‭ ‬زلت‭ ‬عايش‭ ‬الحياة‭ ‬بإحساس،‭ ‬فأنا‭ ‬الصادق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسيرة‭ ‬وأديت‭ ‬الأمانة‭ ‬بأحسن‭ ‬وجه‭".‬

‭"‬لم‭ ‬يعد‭ ‬هناك‭ ‬طعم‭ ‬للحياة‭ ‬وأشعر‭ ‬بعجز‭ ‬اللسان‭ ‬عن‭ ‬الكلام‭".. ‬هكذا‭ ‬يبدأ‭ ‬المطرب‭ ‬التونسي‭ ‬الكبير‭ ‬لطفي‭ ‬بوشناق‭ ‬حديثه‭ ‬لموقع‭ "‬القاهرة‭ ‬الإخبارية‭" ‬تعقيبًا‭ ‬على‭ ‬قصف‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مستشفى‭ ‬الأهلي‭ ‬المعمداني‭ ‬بحي‭ ‬الزيتون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وهو‭ ‬الحادث‭ ‬الذي‭ ‬خلّف‭ ‬مئات‭ ‬الشهداء‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬والشباب‭ ‬والأطقم‭ ‬الطبية‭ ‬والجرحى‭ ‬وكبار‭ ‬السن‭ ‬وبصوت‭ ‬مليء‭ ‬بالحزن‭ ‬في‭ ‬تأثر‭ ‬واضح‭ ‬يقول‭: "‬مُقيد‭ ‬بعجز‭ ‬اللسان‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المشهد‭ ‬الذي‭ ‬نراه‭ ‬باسم‭ ‬الديمقراطية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وأنا‭ ‬قضيت‭ ‬حياتي‭ ‬كاملة‭ ‬أغني‭ ‬وأدافع‭ ‬عن‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬التي‭ ‬لن‭ ‬تندثر‭ ‬أبدًا‭".‬

أما‭ ‬الفنان‭ ‬راغب‭ ‬علامة‭ ‬فقد‭ ‬أوضح‭

‬عبر‭ ‬صفحته‭ ‬على‭ "‬إنستغرام‭" "‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يتعجب‭ ‬مما‭ ‬يحدث،‭ ‬والصورة‭ ‬الآن‭ ‬أصبحت‭ ‬واضحة‭"‬،‭ ‬وقال‭: "‬سقطت‭ ‬الإنسانية‭ ‬بكلّ‭ ‬معانيها،‭ ‬مئات‭ ‬الشهداء‭ ‬الأبرياء‭ ‬يحتمون‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬وقادة‭ ‬الصهاينة‭ ‬يشربون‭ ‬دماء‭ ‬الأطفال‭ ‬والمدنيين‭ ‬الأبرياء،‭ ‬وحش‭ ‬صهيوني‭ ‬يستقوي‭ ‬على‭ ‬مدنيين‭ ‬وأطفال‭ ‬ومستشفيات‭ ‬وصحفيي‭ ‬غزة‭ ‬والعالم‭ ‬يتفرج‭ ‬ويصفق‭ ‬له،‭ ‬بل‭ ‬العالم‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬الكبيرة‭ ‬بحق‭ ‬الأطفال‭ ‬والإنسانية‭!.. ‬ننتظر‭ ‬انتقام‭ ‬ربنا‭ ‬سبحانه‭ ‬وتعالى‭ ‬وحساب‭ ‬هؤلاء‭ ‬المجرمين‭".‬

وحرصت‭ ‬الفنانة‭ ‬شريهان‭ ‬علي‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفسطينية‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاكات‭ ‬التي‭ ‬تعرضها‭ ‬أهالي‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الإحتلال‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬صفحتها‭ ‬الشخصية‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الإجتماعي‭ "‬فيس‭ ‬بوك‭".

‬وكتبت‭ ‬شريهان‭ ‬علي‭ ‬صفحتها‭ ‬الشخصية‭: "‬حَسْبُنَا‭ ‬اللَّهُ‭ ‬وَنِعْمَ‭ ‬الْوَكِيلُ ‏ ‭.. ‬نكبة‭ ‬وكارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬تعنيه‭ ‬الكلمة،‭ ‬فلسطينيون‭ ‬في‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية،‭ ‬فلسطينيون‭ ‬محرومون‭ ‬من‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عدوان‭ ‬مجنون‭ ‬وحشي‭ ‬لا‭ ‬عقل‭ ‬ولا‭ ‬منطق‭ ‬ولا‭ ‬قانون‭ ‬دولي‭ ‬له،‭ ‬ويجدد‭ ‬جرائمه‭ ‬الشنعاء‭ ‬التي‭ ‬ارتكبتها‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بقصفها‭ ‬مستشفى‭ ‬المعمداني‭ ‬بغزة‭".

‬وأضافت‭: "‬الاعتداء‭ ‬الوحشي‭ ‬الذي‭ ‬يعُد‭ ‬انتهاكًا‭ ‬صارخًا‭ ‬لكل‭ ‬القوانين‭ ‬والأعراف‭ ‬الدولية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬وجبروت‭ ‬بشري‭ ‬ومادي‭ ‬عتاد‭ ‬وأعداد‭ ‬وجنود‭ ‬وحلفاء،‭ ‬عدوان‭ ‬طاغي‭ ‬لديه‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬القوة‭ ‬والمال‭ ‬والقرار‭ ‬والكلمة،‭ ‬عدوان‭ ‬ظالم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬كيان‭ ‬صهيونى‭ ‬دامي‭". ‬وأكملت‭ ‬شريهان‭ ‬حديثها‭ : "‬منتهى‭ ‬الظلم‭ ‬لكل‭ ‬بني‭ ‬الإنسان‭ ‬والإنسانية‭.. ‬يزدادوا‭ ‬قسوةً‭ ‬على‭ ‬قسوتهم،‭ ‬وعنادًا‭ ‬على‭ ‬عنادهم،‭ ‬واستكبارًا‭ ‬على‭ ‬استكبارهم،‭ ‬وإعراضًا‭ ‬عن‭ ‬الحق‭ ‬على‭ ‬إعراضهم،‭ ‬وسيستمرون‭ ‬إلى‭ ‬الأبد‭ ‬في‭ ‬استضعاف‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وعامة‭ ‬الناس‭ ‬المدنيين،‭ ‬والإبقاء‭ ‬على‭ ‬استعبادهم‭ ‬وإذلالهم‭ ‬واحتلال‭ ‬أرضهم‭ ‬بغير‭ ‬حق،‭ ‬واستهدافهم‭ ‬وقصدهم‭ ‬بالسوء‭ ‬والشر،‭ ‬ولن‭ ‬يأتي‭ ‬منهم‭ ‬إلا‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الطغيان،‭ ‬حرّموا‭ ‬الحياة‭ ‬واغتصبوا‭ ‬الحق‭ ‬من‭ ‬مستضعفين‭ ‬مدنيين‭ ‬أطفال‭ ‬ونساء‭ ‬وشيوخ‭ ‬مدنيين،‭ ‬مصرين‭ ‬على‭ ‬الجحود‭ ‬والعناد‭ ‬والإنكار،‭ ‬وماضين‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬الاحتلال‭ ‬والاغتصاب‭ ‬والإفساد‭ ‬في‭ ‬الأرض،‭ ‬ولن‭ ‬يكفوا‭ ‬أبدا‭ ‬عن‭ ‬أذى‭ ‬صاحب‭ ‬الحق‭ ‬والأرض‭ ‬والوطن‭".

‬واختتمت‭ ‬قائلة‭: "‬لا‭ ‬تجعلونا‭ ‬نكفر‭ ‬بالقانون‭ ‬الدولي‭ ‬والقانون‭ ‬الإنساني‭ ‬وبالحياة‭".‬

‭"‬عار‭ ‬علينا‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬نكن‭ ‬صوتهم‭ ‬سيلعننا‭ ‬الله‭ ‬والتاريخ‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬ننصرهم‭"‬،‭ ‬هكذا‭ ‬أعربت‭ ‬الفنانة‭ ‬السورية‭ ‬نسرين‭ ‬طافش‭ ‬عن‭ ‬غضبها،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ "‬إكس‭" ‬قائلة‭: "‬سيلعننا‭ ‬أحفادنا‭ ‬إن‭ ‬رضينا‭ ‬بجرائم‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬وغزة‭"‬،‭ ‬ووصفت‭ ‬الوضع‭ ‬بالكارثي‭ ‬وتساءلت‭ "‬إلى‭ ‬متى‭ ‬هذا‭ ‬الظلم‭ ‬يا‭ ‬ربّي؟‭.. ‬أجبر‭ ‬قلوبهم‭ ‬وقلوبنا‭ ‬وسلمهم‭ ‬وانصرهم‭ ‬يا‭ ‬ربّ‭. ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬معجزة‭ ‬يا‭ ‬ربّ‭".‬

و‭ ‬عُرفت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬أنغام‭ ‬بتفاعلها‭ ‬مع‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الأزمة،‭ ‬وتأثرها‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬وتنديدها‭ ‬بما‭ ‬يفعله‭ ‬الاحتلال‭ ‬الصهيوني،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حساباتها‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬حيث‭ ‬كتبت‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭: ‬بحزن‭ ‬شديد‭ ‬بعد‭ ‬تلك‭ ‬الفاجعة‭ ‬الكبيرة‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ "‬إكس‭": "‬يرضيك‭ ‬هذا‭ ‬يا‭ ‬ربّ؟‭! ‬حسبنا‭ ‬الله‭ ‬ونعم‭ ‬الوكيل‭".‬

أما‭ ‬المطربة‭ ‬اللبنانية‭ ‬جوليا‭ ‬بطرس‭ ‬فقد‭ ‬خرجت،‭ ‬أخيراً‭ ‬من‭ ‬عزلتها‭ ‬الإعلامية‭ ‬الممتدة‭ ‬منذ‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬بسلسلة‭ ‬من‭ ‬التدوينات‭ ‬القصيرة‭ ‬نشرتها‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬في‭ ‬منصة‭ "‬إكس‭"‬،‭ ‬تؤكد‭ ‬فيها‭ ‬وقوقها‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭.‬

صاحبة‭ ‬الأغنية‭ ‬الشهيرة‭ "‬منرفض‭ ‬نحن‭ ‬نموت‭"‬،‭ ‬ساءها‭ ‬ما‭ ‬يتعرّض‭ ‬له‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬من‭ ‬مجازر‭ ‬مروّعة،‭ ‬فكتبت‭ "‬إلى‭ ‬شعبنا‭ ‬في‭ ‬فلسطين،‭ ‬نحن‭ ‬بجانبكم‭. ‬تحتلون‭ ‬قلبي‭ ‬وعقلي‭ ‬ووجداني‭ ‬وحزني‭ ‬وألمي‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دقيقة‭. ‬فلسطين‭ ‬لن‭ ‬تموت،‭ ‬القضية‭ ‬لن‭ ‬تموت،‭ ‬الحرية‭ ‬لفلسطين‭".‬

وأرفقت‭ ‬تعليقها‭ ‬بصور‭ ‬مؤلمة،‭ ‬التقطها‭ ‬الصحفي‭ ‬الفلسطيني‭ ‬معتز‭ ‬عزايزة،‭ ‬توثق‭ ‬الأحداث‭ ‬الدامية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬التي‭ ‬تحوّلت‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬أشباح‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬عشرين‭ ‬يوماً‭ ‬على‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭.‬

وأضافت‭: "‬ها‭ ‬هم‭ ‬يقتلون‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬أطفال‭ ‬ونساء‭ ‬وآباء‭ ‬يومياً‭ ‬والعالم‭ ‬شاهد،‭ ‬فأين‭ ‬سيختبئون؟‭ ‬من‭ ‬الآن،‭ ‬لن‭ ‬يكونوا‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬يسرد‭ ‬الحكاية‭. ‬نحن‭ ‬سنسردها‭ ‬وسيسردها‭ ‬معنا‭ ‬كل‭ ‬إنسان‭ ‬حر‭".‬

وتابعت‭: "‬ضمير‭ ‬العالم‭ ‬الحر‭ ‬لن‭ ‬يرحمهم‭ ‬وها‭ ‬هو‭ ‬اليوم‭ ‬يفضح‭ ‬تاريخهم‭ ‬الحافل‭ ‬بالإجرام‭. ‬ارتكبوا‭ ‬مجزرة‭ ‬بالمستشفى‭ ‬المعمداني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وحاولوا‭ ‬التملص‭ ‬من‭ ‬جريمتهم،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يصدقهم‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬أحرار‭ ‬العالم،‭ ‬ولمن‭ ‬يعلم،‭ ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬نعلم‭ ‬جيداً،‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬غريياً‭ ‬عليهم‭ ‬انتهاك‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يحاسبهم‭ ‬أحد‭".‬

واستكملت‭: "‬لإسرائيل‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭! ‬هذا‭ ‬العدو‭ ‬الذي‭ ‬اغتصب‭ ‬الأرض‭ ‬والعرض‭ ‬وبنى‭ ‬تاريخه‭ ‬الأسود‭ ‬على‭ ‬القتل‭ ‬والتهجير‭ ‬والإرهاب،‭ ‬عدو‭ ‬أعطى‭ ‬الحق‭ ‬لسفك‭ ‬دمائنا،‭ ‬يرتكب‭ ‬الآن‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬لشعب‭ ‬فلسطين،‭ ‬فعن‭ ‬أي‭ ‬حق‭ ‬تتكلمون؟‭".‬

‭"‬صوت‭ ‬الثورة‭" ‬كما‭ ‬يطلق‭ ‬عليها‭ ‬محبوها،‭ ‬مشوارها‭ ‬الفني‭ ‬مليء‭ ‬بالأغاني‭ ‬التي‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬منذ‭ ‬عقود،‭ ‬ومن‭ ‬أشهرها‭: "‬نحن‭ ‬الثورة‭ ‬والغضب‭" ‬عام‭ ‬2000،‭ ‬و‭"‬أنا‭ ‬بتنفس‭ ‬حرية‭" ‬عام‭ ‬2004،‭ ‬و‭"‬وين‭ ‬الملايين‭" ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬و‭"‬الحق‭ ‬سلاحي‭" ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأغاني‭ ‬التي‭ ‬عاد‭ ‬رواد‭ ‬السوشال‭ ‬ميديا‭ ‬لتداولها‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭.‬

وانتقدت‭ ‬الإعلامية‭ ‬المصرية‭ ‬ريهام‭ ‬سعيد‭ ‬عودة‭ ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬إليسا‭ ‬لإحياء‭ ‬حفلاتها‭ ‬الغنائية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأوضاع‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬فيها‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬ومجازر‭ ‬شنيعة‭.‬

وشددت‭ ‬ريهام،‭ ‬خلال‭ ‬برنامجها‭ "‬صبايا‭ ‬شمس‭"‬،‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تزايد‭ ‬على‭ ‬وطنية‭ ‬أحد،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬للمرء‭ ‬أن‭ ‬يحترم‭ ‬معاناة‭ ‬الآخرين،‭ ‬قائلة‭: "‬في‭ ‬أصول‭ ‬بتجرحنا‭ ‬وتجرح‭ ‬غيرنا‭ ‬لما‭ ‬يلاقوا‭ ‬الحياة‭ ‬طبيعية‭".‬

وأضافت‭: "‬لما‭ ‬يبقى‭ ‬جارك‭ ‬عنده‭ ‬عزا‭.. ‬وتعلي‭ ‬صوت‭ ‬التليفزيون‭ ‬أو‭ ‬ريحة‭ ‬الطبخ‭ ‬تظهر،‭ ‬بنقول‭ ‬وطي‭ ‬التليفزيون‭ ‬والريحة‭ ‬عيب،‭ ‬علشان‭ ‬البيت‭ ‬فيه‭ ‬ميت‭".‬

وردَّت‭ ‬ريهام‭ ‬على‭ ‬تغريدة‭ ‬إليسا‭ ‬التي‭ ‬وصفت‭ ‬فيها‭ ‬منتقدي‭ ‬عودتها‭ ‬لإحياء‭ ‬الحفلات‭ ‬بـ‭"‬الفشلة‭"‬،‭ ‬قائلة‭: "‬إليسا‭ ‬وجهت‭ ‬لنا‭ ‬سؤالًا،‭ ‬وقالت‭ ‬مش‭ ‬هتوقف‭ ‬حفلات‭ ‬علشان‭ ‬أي‭ ‬حد‭ ‬فاشل،‭ ‬لكن‭ ‬هو‭ ‬مش‭ ‬فاشل،‭ ‬هو‭ ‬أي‭ ‬حد‭ ‬عنده‭ ‬دم‭ ‬مش‭ ‬هيعجبه‭ ‬الظهور‭ ‬في‭ ‬حفلة‭ ‬بكامل‭ ‬أناقتي‭ ‬ومكياجي‭".‬

كما‭ ‬سخرت‭ ‬من‭ ‬طلب‭ ‬إليسا‭ ‬من‭ ‬الحضور‭ ‬الوقوف‭ ‬دقيقة‭ ‬صمت‭ ‬حدادًا‭ ‬على‭ ‬ضحايا‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وقالت‭: "‬محصلش‭ ‬صمت‭ ‬والناس‭ ‬كانت‭ ‬بتضحك،‭ ‬لأنك‭ ‬لو‭ ‬رايح‭ ‬تسهر‭ ‬في‭ ‬حفلة‭ ‬مش‭ ‬هتقف‭ ‬دقيقة‭ ‬حداد،‭ ‬دي‭ ‬مش‭ ‬حفلة‭ ‬في‭ ‬الأوبرا‭".‬

وفي‭ ‬الختام،‭ ‬بعثت‭ ‬ريهام‭ ‬رسالة‭ ‬للفنانين‭ ‬مطالبةً‭ ‬إياهم‭ ‬بمراعاة‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬تعيشها‭ ‬فلسطين،‭ ‬لاسيما‭ ‬أن‭ ‬4000‭ ‬طفل‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬أسبوع‭ ‬واحد‭.‬

وكانت‭ ‬إليسا‭ ‬أحيت‭ ‬حفلًا‭ ‬غنائيًا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كريفيلد‭ ‬بألمانيا،‭ ‬مُشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬مضطرة‭ ‬لمتابعة‭ ‬عملها،‭ ‬لكنها‭ ‬تعرضت‭ ‬لهجوم‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬متابعيها‭ ‬الذين‭ ‬أعربوا‭ ‬عن‭ ‬غضبهم‭ ‬إزاء‭ ‬تجاهلها‭ ‬المآسي‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭.‬

وجاء‭ ‬رد‭ ‬إليسا،‭ ‬كالتالي‭: "‬يعني‭ ‬إذا‭ ‬المهندس‭ ‬بيوقف‭ ‬الورشة‭ ‬والمحامي‭ ‬بيوقف‭ ‬مرافعة‭ ‬وصاحب‭ ‬المطعم‭ ‬بيوقف‭ ‬خدمة‭ ‬والمصرفي‭ ‬بيوقف‭ ‬تداولات‭ ‬ساعتها‭ ‬منوقّف‭ ‬شغلنا‭ ‬كلنا‭. ‬بعز‭ ‬الحرب‭ ‬كان‭ ‬الفنانون‭ ‬مستمرين‭ ‬لأنو‭ ‬هيدا‭ ‬شغلنا‭ ‬وهيدي‭ ‬رزقتنا‭ ‬وما‭ ‬رح‭ ‬نوقّف‭ ‬كرمال‭ ‬كم‭ ‬حدا‭ ‬فاشل‭ ‬وفاضي‭ ‬عم‭ ‬يحكي‭ ! ‬ما‭ ‬بقا‭ ‬حدا‭ ‬يزايد‭ ‬علينا‭ ‬بوطنيتنا‭ ‬ومواقفنا‭! ‬نقطة‭ ‬عاالسطر‭".‬

و‭ ‬هاجمت‭ ‬ريهام‭ ‬سعيد‭ ‬أيضًا‭ ‬مواطنها‭ ‬محمد‭ ‬رمضان‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ظهر‭ ‬وهو‭ ‬يرقص‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬قرعة‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأفريقية،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ "‬كوت‭ ‬ديفوار‭/‬ساحل‭ ‬العاج‭"‬،‭ ‬متجاهلا‭ ‬الأحداث‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وأكدت‭ ‬ريهام‭ ‬أن‭ ‬رمضان‭ ‬لم‭ ‬يراعي‭ ‬بتصرفاته‭ ‬مشاعر‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬معلقة‭: "‬كان‭ ‬الأجدر‭ ‬به‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬بالتزاماته‭ ‬الفنية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬توثيق‭ ‬تلك‭ ‬الاحتفالات‭ ‬عبر‭ ‬صفحاته‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭".‬

وتوجهت‭ ‬إلى‭ ‬رمضان‭ ‬بالقول‭: "‬لن‭ ‬يرضى‭ ‬الله‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬مصدرا‭ ‬للفرح‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المآسي‭".‬

وأشارت‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬بامكانه‭ ‬ايصال‭ ‬الصورة‭ ‬الحقيقية‭ ‬لما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬للخارج،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الأجانب‭ ‬يقومون‭ ‬بمتابعة‭ ‬نشاطاته‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وانتقدت‭ ‬ريهام‭ ‬سعيد‭ ‬سياسة‭ ‬النأي‭ ‬بالنفس‭ ‬التي‭ ‬يعتمدها‭ ‬محمد‭ ‬رمضان،‭ ‬وعلقت‭: "‬بكرا‭ ‬ينشر‭ ‬فيديو‭ ‬يتبرع‭ ‬خلاله‭ ‬بـ‭ ‬5‭ ‬مليون‭ ‬جينه‭ ‬ليضع‭ ‬حدا‭ ‬للهجوم‭ ‬الذي‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭".‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬رمضان‭ ‬اضطر‭ ‬لحذف‭ ‬مقطع‭ ‬الفيديو‭ ‬الذي‭ ‬نشره‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬في‭ ‬إنستغرام،‭ ‬وظهر‭ ‬فيه‭ ‬وهو‭ ‬يخضع‭ ‬لجلستي‭ ‬تدليك‭ ‬و‭"‬بديكير‭"‬،‭ ‬على‭ ‬أنغام‭ ‬أغنية‭ "‬دوشة‭" ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تعرض‭ ‬لهجوم‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬متابعيه،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬لتداول‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفيديوهات،‭ ‬واتهموه‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬يعير‭ ‬أي‭ ‬اهتمام‭ ‬للأحداث‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وقبل‭ ‬ذلك‭ ‬نشر‭ ‬رمضان‭ ‬فيديو‭ ‬رفقة‭ ‬امرأة‭ ‬إفريقية‭ ‬للتحضير‭ ‬لعمل‭ ‬غنائي‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة،‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬ترشيحه‭ ‬للمشاركة‭ ‬بالغناء‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأفريقية‭ ‬المقبلة‭.‬

و‭ ‬أطلَّت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬هنا‭ ‬شيحة‭ ‬على‭ ‬متابعيها‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬نفسية‭ ‬صعبة،‭ ‬جراء‭ ‬تأثرها‭ ‬بما‭ ‬يعانيه‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬حصار‭ ‬وإبادة‭ ‬جماعية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إسرائيل‭.‬

وشاركت‭ ‬هنا‭ ‬سلسلة‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬في‭ "‬إنستغرام‭"‬،‭ ‬اختارت‭ ‬فيها‭ ‬الظهور‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬مستحضرات‭ ‬تجميل‭ ‬أو‭ ‬صبغة‭ ‬لإخفاء‭ ‬شيب‭ ‬شعرها،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬غير‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬النوم‭ ‬براحة‭ ‬والعيش‭ ‬حياتها‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي،‭ ‬بسبب‭ ‬المشاهد‭ ‬المؤلمة‭ ‬التي‭ ‬تكشف‭ ‬واقع‭ ‬الحياة‭ ‬الذي‭ ‬يعيشه‭ ‬أهالي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الطريقة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬بإمكان‭ ‬المرء‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬فيها‭ ‬دعمه‭ ‬لأهل‭ ‬غزة،‭ ‬هي‭ ‬باستمرارية‭ ‬النشر‭ ‬عن‭ ‬القضية،‭ ‬ومساندتهم‭ ‬بأي‭ ‬طريقة‭ ‬ممكنة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إرسال‭ ‬الدواء،‭ ‬والملابس،‭ ‬واحتياجاتهم‭ ‬الضرورية‭.‬

و‭ ‬حرص‭ ‬الفنان‭ ‬السوري‭ ‬محمود‭ ‬نصر‭ ‬على‭ ‬إظهار‭ ‬دعمه‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬منذ‭ ‬أحداث‭ "‬طوفان‭ ‬الأقصى‭"‬،‭ ‬إذ‭ ‬أعاد‭ ‬مؤخرًا‭ ‬مشاركة‭ ‬مشهد‭ ‬من‭ ‬فيلمه‭ "‬رسائل‭ ‬الكرز‭"‬،‭ ‬الذي‭ ‬يصور‭ ‬كيف‭ ‬يورث‭ ‬الآباء‭ ‬حب‭ ‬فلسطين‭ ‬لأبنائهم‭.‬

وظهر‭ ‬نصر‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬السينمائي،‭ ‬يمنح‭ ‬ابنه‭ ‬الكوفية‭ ‬التي‭ ‬ورثها‭ ‬له‭ ‬والده،‭ ‬قائلًا‭: "‬كان‭ ‬أبي‭ ‬الشهيد‭ ‬يحطها‭ ‬على‭ ‬رقبته‭"‬،‭ ‬ثم‭ ‬يعود‭ ‬بالذاكرة‭ ‬للوراء‭ ‬حينما‭ ‬يقرر‭ ‬والده‭ ‬الذهاب‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬تحرير‭ ‬فلسطين‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬نصر،‭ ‬تلقى‭ ‬نبأ‭ ‬وفاة‭ ‬أحد‭ ‬أقاربه‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬مطار‭ ‬دمشق‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬خلال‭ ‬تواجده‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ "‬مهرجان‭ ‬الشارقة‭ ‬السينمائي‭" ‬بدورته‭ ‬العاشرة،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭.‬

وبعد‭ ‬إبلاغه‭ ‬بالنبأ‭ ‬الصادم،‭ ‬امتنع‭ ‬نصر‭ ‬عن‭ ‬السير‭ ‬على‭ ‬السجادة‭ ‬الخضراء،‭ ‬والتقاط‭ ‬الصور‭ ‬التذكارية‭ ‬مع‭ ‬معجبيه‭ ‬ومحبيه،‭ ‬كما‭ ‬رفض‭ ‬التواجد‭ ‬في‭ ‬الندوات‭ ‬الحوارية،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬ندوة‭ "‬الدراما‭ ‬العربية‭ ‬بين‭ ‬الماضي‭ ‬والحاضر‭".‬

ونظرًا‭ ‬لحالته‭ ‬النفسية‭ ‬الصعبة،‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬نصر‭ ‬من‭ ‬حضور‭ ‬فيلم‭ "‬نزوح‭" ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬بطولته،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬حملة‭ "‬تراحم‭"‬،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬لمساعدة‭ ‬أهالي‭ ‬فلسطين‭.‬

و‭ ‬أعربت‭ ‬النجمة‭ ‬هالة‭ ‬صدقي‭ ‬عن‭ ‬كامل‭ ‬تضامنها‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬مستنكرة‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬أهالي‭ ‬غزة‭ ‬وسقوط‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬والضحايا،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنه‭ ‬مهما‭ ‬مرت‭ ‬السنين‭ ‬سيظل‭ ‬المحتل‭ ‬كما‭ ‬هو‭.‬

وقالت‭ ‬هالة،‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ "‬إنستغرام‭" : "‬ومهما‭ ‬مرت‭ ‬السنين‭ ‬هيفضلوا‭ ‬هما‭ ‬هما‭.. ‬ربنا‭ ‬كبير‭ ‬ومحتاجين‭ ‬معجزة‭ ‬وده‭ ‬مش‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬ربنا،‭ ‬كل‭ ‬الصلوات‭ ‬لأهل‭ ‬فلسطين‭". ‬كما‭ ‬نشرت‭

‬صدقي‭ ‬مقطق‭ ‬فيديو‭ ‬جديد‭ ‬لها‭ ‬عبر‭ ‬صفحتها‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ "‬إنستغرام‭"‬،‭ ‬وقد‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬الفيديو‭ ‬بالملابس‭ ‬الخاصة‭ ‬بجمعية‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬المصري،‭ ‬وقد‭ ‬ظهرت‭ ‬وهي‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬جمع‭ ‬التبرهات‭ ‬المادية‭ ‬و‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬أخر‭ ‬يتوجب‭ ‬إرساله‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وتحدثت‭:"‬الحقيقة‭ ‬أنا‭ ‬فخورة‭ ‬بالهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬وبشغلهم‭ ‬وبتعبهم‭ ‬وأستئمن‭ ‬جمعية‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر،‭ ‬هما‭ ‬أولى‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬جمعيات‭ ‬أخرى،‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬محتاجين‭ ‬حاجات‭ ‬وأدوات‭ ‬طبية‭ ‬ولبن‭ ‬للأطفال،‭ ‬وكمان‭ ‬لو‭ ‬عايز‭ ‬تتبرع‭ ‬ماديًا‭ ‬لو‭ ‬بـ‭ ‬5‭ ‬أو‭ ‬10‭ ‬جنيهات‭ ‬أو‭ ‬علبة‭ ‬دواء‭ ‬تنقذ‭ ‬حياة‭ ‬طفل‭".‬