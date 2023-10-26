تونس توقف الجريء بشبهة الفساد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬شكري‭ ‬حمدة‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬اعلامية‭ ‬إن‭ ‬قرار‭ ‬التوقيف‭ ‬جاء‭ ‬اثر‭ ‬‮«‬شكاية‭ (‬شكوى‭) ‬قضائية‭ ‬تقدمت‭ ‬بها‭ ‬الوزارة‭ ‬تتعلق‭ ‬بعدم‭ ‬شرعية‭ ‬عقد‭ ‬مبرم‭ ‬بين‭ ‬الجامعة‭ (‬الاتحاد‭ ‬التونسي‭) ‬ومدير‭ ‬فني‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬المتحدث‭ ‬أن‭ ‬القضية‭ ‬‮«‬تتعلق‭ ‬بالفساد‭ ‬المالي‭ ‬داخل‭ ‬الجامعة‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يتسن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬رد‭ ‬من‭ ‬محامي‭ ‬الجريء‭.‬

أنتخب‭ ‬الجريء‭ ‬رئيسا‭ ‬للاتحاد‭ ‬التونسي‭ ‬للكرة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2012‭ ‬وفي‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬تواترت‭ ‬الاتهامات‭ ‬في‭ ‬حقة‭ ‬متعلقة‭ ‬بالتلاعب‭ ‬بنتائج‭ ‬المباريات‭ ‬وبالفساد‭ ‬المالي‭ ‬وتبييض‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأوساط‭ ‬الاعلامية‭ ‬الرياضية،‭ ‬لكنه‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬يفندها‭ ‬ويقدم‭ ‬حججه‭ ‬في‭ ‬ذلك‭.‬

كما‭ ‬تحدثت‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬محلية‭ ‬عن‭ ‬خلافات‭ ‬متواصلة‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬وزير‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬في‭ ‬خصوص‭ ‬القرارات‭ ‬التي‭ ‬يتخذها‭.‬

ونشب‭ ‬منذ‭ ‬2020‭ ‬خلاف‭ ‬حاد‭ ‬بين‭ ‬الجريء‭ ‬ورئيس‭ ‬نادي‭ ‬هلال‭ ‬الشابة‭ ‬توفيق‭ ‬المكشر‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬نشر‭ ‬الأخير‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬فيسبوك‭ ‬يدعو‭ ‬فيها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الى‭ ‬الشفافية‭ ‬في‭ ‬التصرف‭ ‬في‭ ‬الأموال‭ ‬ويطالب‭ ‬بتدقيق‭ ‬اداري‭.‬









‭

‬