تونس توقف الجريء بشبهة الفساد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تونس - (أ ف ب): أوقف القضاء التونسي رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء للتحقيق معه في قضية فساد بحسب ما أعلنت وزارة الشباب والرياضة أمس الخميس.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة شكري حمدة في تصريحات اعلامية إن قرار التوقيف جاء اثر «شكاية (شكوى) قضائية تقدمت بها الوزارة تتعلق بعدم شرعية عقد مبرم بين الجامعة (الاتحاد التونسي) ومدير فني».
كما أكد المتحدث أن القضية «تتعلق بالفساد المالي داخل الجامعة».
ولم يتسن الحصول على رد من محامي الجريء.
أنتخب الجريء رئيسا للاتحاد التونسي للكرة في العام 2012 وفي السنوات الأخيرة تواترت الاتهامات في حقة متعلقة بالتلاعب بنتائج المباريات وبالفساد المالي وتبييض الأموال من قبل الأوساط الاعلامية الرياضية، لكنه دائما ما يفندها ويقدم حججه في ذلك.
كما تحدثت وسائل اعلام محلية عن خلافات متواصلة بينه وبين وزير الشباب والرياضة في خصوص القرارات التي يتخذها.
ونشب منذ 2020 خلاف حاد بين الجريء ورئيس نادي هلال الشابة توفيق المكشر بعد ان نشر الأخير تدوينة على موقع فيسبوك يدعو فيها الاتحاد الى الشفافية في التصرف في الأموال ويطالب بتدقيق اداري.
MENAFN26102023000055011008ID1107314220
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.