إيقاف تونالي 10 أشهر بسبب المراهنات

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- Akhbar Al Khaleej) روما (أ ف ب): أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أمس الخميس إيقاف لاعب المنتخب الأول ونادي نيوكاسل الإنكليزي ساندرو تونالي 10 أشهر لمراهناته على مباريات كروية بينها لفريقه السابق ميلان بين عامي 2020 و2023 على منصات غير قانونية.
وبات تونالي (23 عاما) وهو أغلى لاعب إيطالي في التاريخ بعد انتقاله إلى صفوف نيوكاسل في صفقة قدرت بـ 64 مليون يورو الصيف الماضي، ثاني لاعب تتم معاقبته في قضية المراهنات بعد لاعب وسط يوفنتوس نيكولو فاجيولي الذي أوقف 7 أشهر.
وأفاد الاتحاد الإيطالي لوكالة فرانس برس أن «عقوبة تونالي هي أصلا 18 شهرا: 10 أشهر مع التنفيذ و8 أشهر تحت المراقبة».
وستحرم العقوبة تونالي (25 مباراة دولية) من المشاركة في صفوف منتخب بلاده في كأس أوروبا 2024 في حال التأهل إليها، وسيعود إلى الملاعب مطلع موسم 2024-2025.
وكان تونالي استبعد من تجمع منتخب بلاده استعدادا للنافذة الدولية منتصف الشهر الحالي وغاب عن مباراتي إيطاليا ضد مالطا وإنكلترا وذلك على خلفية مراهنات رياضية غير قانونية.
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