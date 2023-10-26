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إيقاف تونالي 10 أشهر بسبب المراهنات

10/26/2023 7:16:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) روما‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬إيقاف‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الأول‭ ‬ونادي‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الإنكليزي‭ ‬ساندرو‭ ‬تونالي‭ ‬10‭ ‬أشهر‭ ‬لمراهناته‭ ‬على‭ ‬مباريات‭ ‬كروية‭ ‬بينها‭ ‬لفريقه‭ ‬السابق‭ ‬ميلان‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2020‭ ‬و2023‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭.‬

وبات‭ ‬تونالي‭ (‬23‭ ‬عاما‭) ‬وهو‭ ‬أغلى‭ ‬لاعب‭ ‬إيطالي‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬بعد‭ ‬انتقاله‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬نيوكاسل‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬قدرت‭ ‬بـ‭ ‬64‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي،‭ ‬ثاني‭ ‬لاعب‭ ‬تتم‭ ‬معاقبته‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬المراهنات‭ ‬بعد‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬يوفنتوس‭ ‬نيكولو‭ ‬فاجيولي‭ ‬الذي‭ ‬أوقف‭ ‬7‭ ‬أشهر‭.‬

وأفاد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإيطالي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عقوبة‭ ‬تونالي‭ ‬هي‭ ‬أصلا‭ ‬18‭ ‬شهرا‭: ‬10‭ ‬أشهر‭ ‬مع‭ ‬التنفيذ‭ ‬و8‭ ‬أشهر‭ ‬تحت‭ ‬المراقبة‮»‬‭.‬

وستحرم‭ ‬العقوبة‭ ‬تونالي‭ (‬25‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭) ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬التأهل‭ ‬إليها،‭ ‬وسيعود‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬مطلع‭ ‬موسم‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬

وكان‭ ‬تونالي‭ ‬استبعد‭ ‬من‭ ‬تجمع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬استعدادا‭ ‬للنافذة‭ ‬الدولية‭ ‬منتصف‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬وغاب‭ ‬عن‭ ‬مباراتي‭ ‬إيطاليا‭ ‬ضد‭ ‬مالطا‭ ‬وإنكلترا‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬مراهنات‭ ‬رياضية‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭.‬

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