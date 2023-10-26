المغرب يراهن على تطوير بنيته التحتية لتنظيم المونديال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بعد‭ ‬35‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬أوّل‭ ‬محاولة‭ ‬لاستضافة‭ ‬نسخة‭ ‬1994،‭ ‬وأربع‭ ‬محاولات‭ ‬أخرى‭ ‬فاشلة،‭ ‬سيستضيف‭ ‬المغرب‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬بعد‭ ‬اعتماد‭ ‬الملف‭ ‬المغربي‭ ‬الإسباني‭ ‬البرتغالي‭ ‬ترشيحاً‭ ‬وحيداً‭ ‬لنسخة‭ ‬2030‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭)‬،‭ ‬مطلع‭ ‬أكتوبر،‭ ‬مع‭ ‬منح‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭.‬

ويتعيّن‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬المشترك‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التقييم‭ ‬وتأكيد‭ ‬مؤتمر‭ ‬فيفا‭ ‬لهذا‭ ‬القرار‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعه‭ ‬المقرَّر‭ ‬في‭ ‬2024‭.‬

تأكيداً‭ ‬لإصراره‭ ‬على‭ ‬مطاردة‭ ‬هذا‭ ‬الحلم،‭ ‬أعلن‭ ‬المغرب‭ ‬قبل‭ ‬خمسة‭ ‬أعوام،‭ ‬نيته‭ ‬الترشح‭ ‬لتنظيم‭ ‬مونديال‭ ‬2030،‭ ‬يوماً‭ ‬واحداً‭ ‬بعد‭ ‬فشله‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬تنظيم‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭. ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعلن‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬الجارين‭ ‬الأيبيريين‭ ‬في‭ ‬ترشيح‭ ‬مشترك‭.‬

لا‭ ‬يرتبط‭ ‬هذا‭ ‬الإصرار‭ ‬فقط‭ ‬بشغف‭ ‬المغاربة‭ ‬بالكرة‭ ‬الذي‭ ‬أوصلهم‭ ‬للمركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022،‭ ‬والسعي‭ ‬لتقوية‭ ‬حضور‭ ‬المملكة‭ ‬الدولي،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضاً‭ ‬‮«‬بخلفية‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬التظاهرات‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبرى‭ ‬فرصة‭ ‬لخلق‭ ‬تنمية‭. ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نحقق‭ ‬في‭ ‬ستة‭ ‬أعوام‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬ربما‭ ‬تستغرق‭ ‬منا‭ ‬20‭ ‬عاماً‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الرياضية‭ ‬منصف‭ ‬اليازغي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

على‭ ‬المستوى‭ ‬الرياضي،‭ ‬تعتزم‭ ‬المملكة‭ ‬تشييد‭ ‬ملعب‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬بنسليمان،‭ ‬الضاحية‭ ‬الشمالية‭ ‬للدار‭ ‬البيضاء،‭ ‬بكلفة‭ ‬تناهز‭ ‬5‭ ‬مليارات‭ ‬درهم‭ (‬نحو‭ ‬460‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬المغربية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭.‬

فيما‭ ‬سيُعاد‭ ‬تأهيل‭ ‬ستة‭ ‬ملاعب‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‭ ‬والرباط‭ ‬ومراكش‭ ‬وفاس‭ ‬وأكادير‭ ‬وطنجة،‭ ‬لتكون‭ ‬جاهزة‭ ‬لاحتضان‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬2025‭ ‬وكأس‭ ‬العالم‭ ‬2030‭. ‬وستتم‭ ‬الأشغال‭ ‬على‭ ‬مرحلتين‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تنتهي‭ ‬عام‭ ‬2028،‭ ‬بميزانية‭ ‬إجمالية‭ ‬تراوح‭ ‬بين‭ ‬14‭ ‬و15 ‭,‬ 5‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ (‬1 ‭,‬ 3‭ ‬إلى‭ ‬1 ‭,‬ 5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭).‬

تحتضن‭ ‬مدن‭ ‬مراكش‭ ‬وطنجة‭ ‬وأكادير‭ ‬حالياً‭ ‬أحدث‭ ‬ملاعب‭ ‬البلاد،‭ ‬وقد‭ ‬بُنيت‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬ترشح‭ ‬المغرب‭ ‬لاحتضان‭ ‬مونديال‭ ‬2010‭ ‬الذي‭ ‬راح‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬لجنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬وكان‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬القارة‭.‬

‮«‬رفع‭ ‬الوتيرة‮»‬‭ ‬

تتوقع‭ ‬دراسة‭ ‬لشركة‭ ‬توظيف‭ ‬الرساميل‭ ‬‮«‬سوجيكابيتال‮»‬‭ ‬أن‭ ‬تبلغ‭ ‬تكاليف‭ ‬التنظيم‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمغرب‭ ‬حوالي‭ ‬52‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ (‬نحو‭ ‬5‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭).‬

واعتبرت‭ ‬أن‭ ‬بإمكان‭ ‬الموازنة‭ ‬العامة‭ ‬تحمّلها،‭ ‬مع‭ ‬توقع‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬ومراكز‭ ‬التدريب،‭ ‬تشمل‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المرتقبة‭ ‬بالأساس‭ ‬تقوية‭ ‬شبكة‭ ‬المواصلات‭ ‬والفنادق‭ ‬والاتصالات‭ ‬الرقمية،‭ ‬خصوصاً‭ ‬التحوّل‭ ‬لخدمات‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭.‬

وهو‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تحقيق‭ ‬انتعاشة‭ ‬قوية‭ ‬على‭ ‬الأمدين‭ ‬القريب‭ ‬والمتوسط‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬البناء‭ ‬والمصارف‭ ‬والسياحة،‭ ‬وفق‭ ‬نفس‭ ‬المصدر‭.‬

تشير‭ ‬تقديرات‭ ‬‮«‬سوجيكابيتال‮»‬‭ - ‬فرع‭ ‬مصرف‭ ‬‮«‬الشركة‭ ‬العامة‮»‬‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ - ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عائدات‭ ‬السياحة‭ ‬عام‭ ‬2030‭ ‬سوف‭ ‬تقارب‭ ‬120‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ (‬نحو‭ ‬11 ‭,‬ 7‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭). ‬علماً‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬سجّلت‭ ‬عائدات‭ ‬‮«‬قياسية‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الثمانية‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬بحوالي‭ ‬71‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ (‬نحو‭ ‬7‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬وفق‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭.‬

يفترض‭ ‬كذلك‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المرافق‭ ‬الصحية،‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬فيها‭ ‬المغرب‭ ‬خصوصاً‭.‬

وأكد‭ ‬فوزي‭ ‬لقجع،‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬عينه‭ ‬رئاسة‭ ‬اتحاد‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬ووزارة‭ ‬الميزانية،‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬جعل‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬ستبرز‭ ‬في‭ ‬أفق‭ ‬2030‭ ‬‮«‬وسيلة‭ ‬لرفع‭ ‬وتيرة‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬بلادنا‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬فيفا‭ ‬‮«‬بلادنا‭ ‬كانت‭ ‬دائماً‭ ‬قبلة‭ ‬للمستثمرين،‭ ‬لكن‭ ‬الوتيرة‭ ‬سترتفع‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‮»‬‭.‬

‭- ‬دبلوماسية‭ ‬رياضيّة‭ -‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬وتحفيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‮»‬،‭ ‬سيمكّن‭ ‬تنظيم‭ ‬مسابقة‭ ‬من‭ ‬حجم‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬‮«‬من‭ ‬تقوية‭ ‬اللحمة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شعور‭ ‬بالوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬والفخر‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬يقول‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬علوم‭ ‬الرياضة‭ ‬عماد‭ ‬خاطر‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

ويوضح‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬امتياز‭ ‬عظيم‭ ‬واعتراف‭ ‬بمكانة‭ ‬المغرب‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الرياضي‭ ‬العالمي‮»‬‭.‬

يصادف‭ ‬مونديال‭ ‬2030‭ ‬تحدياً‭ ‬أكبر‭ ‬للمملكة،‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬طموحها‭ ‬تحقيق‭ ‬معدل‭ ‬نمو‭ ‬6‭ ‬بالمئة‭ ‬سنوياً‭ ‬في‭ ‬أفق‭ ‬العام‭ ‬2035،‭ ‬كحد‭ ‬أدنى‭ ‬لتجاوز‭ ‬معضلة‭ ‬التفاوتات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والمجالية‭ ‬الحادة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

لرفع‭ ‬هذا‭ ‬التحدي،‭ ‬الذي‭ ‬سطّره‭ ‬تقرير‭ ‬رسمي‭ ‬قبل‭ ‬عامين،‭ ‬يأمل‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬معادلة‭ ‬الاستثمار‭ ‬الذي‭ ‬تتحمل‭ ‬الدولة‭ ‬حالياً‭ ‬ثلثي‭ ‬أعبائه،‭ ‬باستقطاب‭ ‬الرساميل‭ ‬الخصوصية‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬‮«‬شريطة‭ ‬أن‭ ‬يتمتع‭ ‬مسار‭ ‬التنمية‭ ‬المقترح‭ ‬بالمصداقية‮»‬‭.‬

ويبدو‭ ‬احتضان‭ ‬المونديال‭ ‬فرصة‭ ‬‮«‬لتعزيز‭ ‬القوّة‭ ‬الناعمة‭ ‬للمغرب‭ ‬وقدرته‭ ‬على‭ ‬استقطاب‭ ‬مستثمرين‭ ‬وسياح‭ ‬أجانب‮»‬‭ ‬كما‭ ‬يرى‭ ‬اليازغي،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تقوية‭ ‬حضوره‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الإفريقية‭ ‬التي‭ ‬تجمعه‭ ‬بها‭ ‬44‭ ‬اتفاقية‭ ‬شراكة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬‮«‬دبلوماسية‭ ‬الكرة‮»‬‭.‬

يبدو‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬العالمي‭ ‬أيضا‭ ‬فرصة‭ ‬‮«‬لمواصلة‭ ‬هذه‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الرياضية‭ ‬الناعمة‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬قبل‭ ‬بضعة‭ ‬أعوام،‭ ‬وبالتالي‭ ‬إمكانية‭ ‬حشد‭ ‬دعم‭ ‬أكبر‭ ‬للقضية‭ ‬الوطنية‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬يستطرد‭ ‬خاطر‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬نزاع‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية،‭ ‬وهي‭ ‬منطقة‭ ‬موضع‭ ‬خلاف‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬بين‭ ‬المغرب‭ ‬وجبهة‭ ‬البوليساريو‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬الجزائر‭.‬

فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تقوية‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬إسبانيا‭ ‬والبرتغال،‭ ‬خصوصاً‭ ‬بعد‭ ‬تأييد‭ ‬مدريد‭ ‬لموقف‭ ‬الرباط‭ ‬من‭ ‬نزاع‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬



