أبطالنا إلى النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بلغ منتخبنا الوطني لكرة اليد المباراة النهائية للتصفيات الآسيوية لكرة اليد بعد فوزه الجدير والمستحق على نظيره القطري (29/30) في مباراة الدور نصف النهائي التي جمعتهما مساء الخميس على صالة الدحيل الرياضية.
وأنهى منتخبنا الوطني الشوط الأول لصالحه بفارق هدف (14/15)، وبذلك سيلعب منتخبنا على الميدالية الذهبية والفضية يوم السبت بملاقاة المنتخب الياباني الذي فاز على كوريا الجنوبية (23/34).
وأثبت منتخبنا علو كعبه للمرة الثانية على التوالي بقهر المنتخب القطري في عقر داره وفي البطولة ذاتها بعد نسخة
2019
التي أقيمت في قطر أيضًا. ويُحسب للجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة الايسلندي آرون القراءة الفنية المميزة لخوض اللقاء وانتقائه للاعبين بحسب المجريات، وللخطط الفنية والتكتيكية التي انتهجها دفاعيًا وهجوميًا وللأداء المبهر للاعبي منتخبنا كافة وفي مقدمتهم الحارس محمد عبدالحسين الذي وقف سدًا منيعا أمام لاعبي قطر، رغم خروج القائد حسين الصياد بالبطاقة الحمراء، والعقوبات والقرارات العكسية التي اتخذت بحق لاعبينا من قِبل طاقم التحكيم.
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