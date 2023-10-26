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أبطالنا إلى النهائي

10/26/2023 7:16:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بلغ‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬للتصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬الجدير‭ ‬والمستحق‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬القطري‭ (‬29/30‭) ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬الدحيل‭ ‬الرياضية‭.‬

وأنهى‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬لصالحه‭ ‬بفارق‭ ‬هدف‭ (‬14/15‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬سيلعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬والفضية‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬بملاقاة‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ (‬23/34‭).‬

وأثبت‭ ‬منتخبنا‭ ‬علو‭ ‬كعبه‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بقهر‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬داره‭ ‬وفي‭ ‬البطولة‭ ‬ذاتها‭ ‬بعد‭ ‬نسخة‮
‬2019‮
‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬أيضًا‭. ‬ويُحسب‭ ‬للجهاز‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬بقيادة‭ ‬الايسلندي‭ ‬آرون‭ ‬القراءة‭ ‬الفنية‭ ‬المميزة‭ ‬لخوض‭ ‬اللقاء‭ ‬وانتقائه‭ ‬للاعبين‭ ‬بحسب‭ ‬المجريات،‭ ‬وللخطط‭ ‬الفنية‭ ‬والتكتيكية‭ ‬التي‭ ‬انتهجها‭ ‬دفاعيًا‭ ‬وهجوميًا‭ ‬وللأداء‭ ‬المبهر‭ ‬للاعبي‭ ‬منتخبنا‭ ‬كافة‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتهم‭ ‬الحارس‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين‭ ‬الذي‭ ‬وقف‭ ‬سدًا‭ ‬منيعا‭ ‬أمام‭ ‬لاعبي‭ ‬قطر،‭ ‬رغم‭ ‬خروج‭ ‬القائد‭ ‬حسين‭ ‬الصياد‭ ‬بالبطاقة‭ ‬الحمراء،‭ ‬والعقوبات‭ ‬والقرارات‭ ‬العكسية‭ ‬التي‭ ‬اتخذت‭ ‬بحق‭ ‬لاعبينا‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬طاقم‭ ‬التحكيم‭.‬

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