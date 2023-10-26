Saturday, 28 October 2023 01:27 GMT

ردا على تشكيك بايدن في حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني.. المقاومة تنشر قائمة بأكثر من 7 آلاف شهيد

10/26/2023 7:16:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) غزة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬نشرت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬تقريراً‭ ‬تفصيلياً‭ ‬بأسماء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬آلاف‭ ‬فلسطيني‭ ‬من‭ ‬ضحايا‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وذلك‭ ‬غداة‭ ‬تشكيك‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬بالحصيلة‭ ‬المعلنة‭ ‬من‭ ‬قبلها‭.‬

وجاء‭ ‬التقرير‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الصحّة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬212‭ ‬صفحة،‭ ‬وعدّد‭ ‬أسماء‭ ‬6747‭ ‬شخصاً‭ ‬مع‭ ‬سنّهم‭ ‬وجنسهم‭ ‬ورقم‭ ‬هويتهم،‭ ‬يُضاف‭ ‬إليهم‭ ‬281‭ ‬شهيدا‭ ‬‮«‬من‭ ‬مجهولي‭ ‬الهوية‮»‬‭. ‬

ويغطّي‭ ‬التقرير‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬الذي‭ ‬زار‭ ‬إسرائيل‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬تضامنه‭ ‬مع‭ ‬أبرز‭ ‬حلفاء‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬قد‭ ‬أكّد‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يثق‮»‬‭ ‬بالحصيلة‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

وقال‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭: ‬‮«‬ليست‭ ‬لديّ‭ ‬أدنى‭ ‬فكرة‭ (‬عمّا‭ ‬إذا‭ ‬كان‭) ‬الفلسطينيون‭ ‬يقولون‭ ‬الحقيقة‭ ‬بشأن‭ ‬عدد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يُقتلون‭. ‬أنا‭ ‬متأكد‭ ‬أنّ‭ ‬أبرياء‭ ‬فقدوا‭ ‬أرواحهم،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬ثمن‭ ‬خوض‭ ‬الحرب‮»‬،‭ ‬متابعاً‭: ‬‮«‬لكنّني‭ ‬لا‭ ‬أثق‭ ‬بالعدد‭ ‬الذي‭ ‬يستخدمه‭ ‬الفلسطينيون‮»‬‭. ‬

وأكّدت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنّها‭ ‬نشرت‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬التقرير‭ ‬التفصيلي‮»‬‭ ‬ردّاً‭ ‬على‭ ‬تشكيك‭ ‬بايدن‭ ‬بالحصيلة‭ ‬التي‭ ‬تدلي‭ ‬بها‭. ‬

وقالت‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬تجرّدت‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬المعايير‭ ‬والأخلاق‭ ‬الإنسانية‭ ‬والقيم‭ ‬الأساسية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬لتتحدث‭ ‬بلسان‭ ‬المحتلّ‭ ‬المجرم‭ ‬وتشكّك‭ ‬بكلّ‭ ‬وقاحة‭ ‬في‭ ‬صحّة‭ ‬الأرقام‭ ‬المعلنة‮»‬‭. ‬

وأضافت‭: ‬‮«‬قرّرنا‭ ‬أن‭ ‬نخرج‭ ‬ونعلن‭ ‬بالتفاصيل‭ ‬والأسماء‭ ‬وأمام‭ ‬العالم‭ ‬بأسره‭ ‬حقيقة‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بحقّ‭ ‬شعبنا‭ ‬أمام‭ ‬بصر‭ ‬العالم‭ ‬وسمعه‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‮»‬‭.‬

MENAFN26102023000055011008ID1107314216

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث