ردا على تشكيك بايدن في حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني.. المقاومة تنشر قائمة بأكثر من 7 آلاف شهيد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) غزة
– الوكالات: نشرت وزارة الصحة في غزة أمس تقريراً تفصيلياً بأسماء أكثر من سبعة آلاف فلسطيني من ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك غداة تشكيك الرئيس الأمريكي جو بايدن بالحصيلة المعلنة من قبلها.
وجاء التقرير الصادر عن وزارة الصحّة في القطاع في 212 صفحة، وعدّد أسماء 6747 شخصاً مع سنّهم وجنسهم ورقم هويتهم، يُضاف إليهم 281 شهيدا «من مجهولي الهوية».
ويغطّي التقرير الفترة التي تبدأ في السابع من أكتوبر.
وكان الرئيس الأمريكي الذي زار إسرائيل الأسبوع الماضي للتعبير عن تضامنه مع أبرز حلفاء واشنطن في المنطقة قد أكّد يوم الأربعاء أنّه «لا يثق» بالحصيلة الفلسطينية.
وقال للصحفيين في البيت الأبيض: «ليست لديّ أدنى فكرة (عمّا إذا كان) الفلسطينيون يقولون الحقيقة بشأن عدد الأشخاص الذين يُقتلون. أنا متأكد أنّ أبرياء فقدوا أرواحهم، لكن هذا هو ثمن خوض الحرب»، متابعاً: «لكنّني لا أثق بالعدد الذي يستخدمه الفلسطينيون».
وأكّدت الوزارة أنّها نشرت هذا «التقرير التفصيلي» ردّاً على تشكيك بايدن بالحصيلة التي تدلي بها.
وقالت إنّ «الإدارة الأمريكية تجرّدت من كافة المعايير والأخلاق الإنسانية والقيم الأساسية لحقوق الإنسان لتتحدث بلسان المحتلّ المجرم وتشكّك بكلّ وقاحة في صحّة الأرقام المعلنة».
وأضافت: «قرّرنا أن نخرج ونعلن بالتفاصيل والأسماء وأمام العالم بأسره حقيقة حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقّ شعبنا أمام بصر العالم وسمعه منذ السابع من أكتوبر الجاري».
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