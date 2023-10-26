ردا على تشكيك بايدن في حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني.. المقاومة تنشر قائمة بأكثر من 7 آلاف شهيد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجاء‭ ‬التقرير‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الصحّة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬212‭ ‬صفحة،‭ ‬وعدّد‭ ‬أسماء‭ ‬6747‭ ‬شخصاً‭ ‬مع‭ ‬سنّهم‭ ‬وجنسهم‭ ‬ورقم‭ ‬هويتهم،‭ ‬يُضاف‭ ‬إليهم‭ ‬281‭ ‬شهيدا‭ ‬‮«‬من‭ ‬مجهولي‭ ‬الهوية‮»‬‭. ‬

ويغطّي‭ ‬التقرير‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬الذي‭ ‬زار‭ ‬إسرائيل‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬تضامنه‭ ‬مع‭ ‬أبرز‭ ‬حلفاء‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬قد‭ ‬أكّد‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يثق‮»‬‭ ‬بالحصيلة‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

وقال‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭: ‬‮«‬ليست‭ ‬لديّ‭ ‬أدنى‭ ‬فكرة‭ (‬عمّا‭ ‬إذا‭ ‬كان‭) ‬الفلسطينيون‭ ‬يقولون‭ ‬الحقيقة‭ ‬بشأن‭ ‬عدد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يُقتلون‭. ‬أنا‭ ‬متأكد‭ ‬أنّ‭ ‬أبرياء‭ ‬فقدوا‭ ‬أرواحهم،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬ثمن‭ ‬خوض‭ ‬الحرب‮»‬،‭ ‬متابعاً‭: ‬‮«‬لكنّني‭ ‬لا‭ ‬أثق‭ ‬بالعدد‭ ‬الذي‭ ‬يستخدمه‭ ‬الفلسطينيون‮»‬‭. ‬

وأكّدت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنّها‭ ‬نشرت‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬التقرير‭ ‬التفصيلي‮»‬‭ ‬ردّاً‭ ‬على‭ ‬تشكيك‭ ‬بايدن‭ ‬بالحصيلة‭ ‬التي‭ ‬تدلي‭ ‬بها‭. ‬

وقالت‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬تجرّدت‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬المعايير‭ ‬والأخلاق‭ ‬الإنسانية‭ ‬والقيم‭ ‬الأساسية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬لتتحدث‭ ‬بلسان‭ ‬المحتلّ‭ ‬المجرم‭ ‬وتشكّك‭ ‬بكلّ‭ ‬وقاحة‭ ‬في‭ ‬صحّة‭ ‬الأرقام‭ ‬المعلنة‮»‬‭. ‬

وأضافت‭: ‬‮«‬قرّرنا‭ ‬أن‭ ‬نخرج‭ ‬ونعلن‭ ‬بالتفاصيل‭ ‬والأسماء‭ ‬وأمام‭ ‬العالم‭ ‬بأسره‭ ‬حقيقة‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بحقّ‭ ‬شعبنا‭ ‬أمام‭ ‬بصر‭ ‬العالم‭ ‬وسمعه‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‮»‬‭.‬