قصف إسرائيلي يشعل حريقاً في جنوب لبنان يهدد المنازل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬ونقلت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬عن‭ ‬سكان‭ ‬في‭ ‬البلدة‭ ‬مناشدتهم‭ ‬صباحاً‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬يونيفيل‭ ‬والجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬والدفاع‭ ‬المدني‭ ‬ضرورة‭ ‬التدخل‭ ‬السريع‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إطفاء‭ ‬النيران‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬غفري‭ ‬أن‭ ‬فرقاً‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المذكورة‭ ‬مع‭ ‬متطوعين‭ ‬من‭ ‬البلدة‭ ‬يصارعون‭ ‬النيران‭ ‬‮«‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتمكنوا‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬بسبب‭ ‬سرعة‭ ‬الرياح‮»‬‭. ‬

وأظهرت‭ ‬صور‭ ‬التقطها‭ ‬مصور‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬النيران‭ ‬تحاصر‭ ‬منازل‭ ‬في‭ ‬البلدة،‭ ‬بعدما‭ ‬أتت‭ ‬على‭ ‬مساحات‭ ‬من‭ ‬أشجار‭ ‬الزيتون‭ ‬المزروعة‭ ‬بكثرة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬ونزح‭ ‬قرابة‭ ‬سبعين‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬البلدة‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬وفق‭ ‬البلدية‭. ‬واندلع‭ ‬الحريق‭ ‬أساساً‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬حرجية‭ ‬فاصلة‭ ‬بين‭ ‬علما‭ ‬الشعب‭ ‬ومدينة‭ ‬الناقورة‭ ‬المجاورة‭. ‬

واتهم‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬الناقورة‭ ‬عباس‭ ‬عواضة‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬بإطلاق‭ ‬قذائف‭ ‬فوسفورية‭ ‬ليلاً‭ ‬أدت‭ ‬الى‭ ‬اندلاع‭ ‬الحريق،‭ ‬الذي‭ ‬أتى‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬حرجية‭ ‬واسعة‭ ‬وتتوسع‭ ‬رقعته‭ ‬بفعل‭ ‬سرعة‭ ‬الرياح‮»‬‭. ‬ومنذ‭ ‬شنّ‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬هجوماً‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬على‭ ‬إسرائيل،‭ ‬التي‭ ‬ترد‭ ‬بقصف‭ ‬مركز‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المحاصر،‭ ‬ما‭ ‬أوقع‭ ‬آلاف‭ ‬القتلى‭ ‬من‭ ‬الجانبين،‭ ‬تشهد‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬مواجهات‭ ‬شبه‭ ‬يومية‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬وإسرائيل‭. ‬

وبدأ‭ ‬التصعيد‭ ‬بقصف‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬التي‭ ‬ترد‭ ‬بقصف‭ ‬مماثل‭. ‬وأدى‭ ‬التصعيد‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬57‭ ‬شخصاً‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬بينهم‭ ‬44‭ ‬مقاتلاً‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وأربعة‭ ‬مدنيين،‭ ‬أحدهم‭ ‬مصور‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬رويترز‭. ‬وأعلنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬مقتل‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭. ‬ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد،‭ ‬أفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬ومسعفون‭ ‬عن‭ ‬حرائق‭ ‬وإصابات‭ ‬جراء‭ ‬إلقاء‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قذائف‭ ‬الفوسفور‭ ‬الأبيض‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬نفته‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭. ‬

وندّد‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬نبيه‭ ‬بري‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬باستخدام‭ ‬إسرائيل‭ ‬لـ«قذائف‭ ‬فوسفورية‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬مساحات‭ ‬حرجية‭ ‬في‭ ‬خراج‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البلدات‭ ‬الحدودية‭. ‬ووضع‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬من‭ ‬حرائق‭ ‬تضرمها‭ (...) ‬برسم‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬منظمة‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي،‭ ‬أنها‭ ‬توصلت،‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬مقاطع‭ ‬مصورة‭ ‬تمّ‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬صحّتها‭ ‬وروايات‭ ‬شهود،‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيليّة‭ ‬استخدمت‭ ‬الفوسفور‭ ‬الأبيض‭ ‬في‭ ‬عمليّات‭ ‬عسكرية‭ ‬نفذتها‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وغزّة‭ ‬يومي‭ ‬10‭ ‬و11‭ ‬أكتوبر‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬

والفوسفور‭ ‬الأبيض،‭ ‬الذي‭ ‬يُمكن‭ ‬استخدامه‭ ‬كستار‭ ‬دخاني‭ ‬أو‭ ‬سلاح،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يسبب‭ ‬للمدنيّين‭ ‬حروقا‭ ‬شديدة‭. ‬وتُعتبر‭ ‬الذخائر‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬الفوسفور‭ ‬الأبيض‭ ‬أسلحة‭ ‬حارقة،‭ ‬يفرض‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬اتخاذ‭ ‬كلّ‭ ‬الاحتياطات‭ ‬الممكنة‭ ‬لتجنّب‭ ‬إلحاق‭ ‬أضرار‭ ‬بالمدنيين‭ ‬عند‭ ‬استخدامها‭. ‬ويتسبب‭ ‬الفوسفور‭ ‬الأبيض‭ ‬باندلاع‭ ‬حرائق‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تُدمّر‭ ‬المباني‭ ‬والممتلكات،‭ ‬وتُلحق‭ ‬أضراراً‭ ‬بالمحاصيل‭ ‬وتقتل‭ ‬الماشية‭.‬