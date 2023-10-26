أردوجان: لا ينبغي لأحد أن يتوقع أن تظل تركيا صامتة إزاء العنف في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬إن‭ ‬بلدان‭ ‬الغرب‭ ‬لا‭ ‬تلتزم‭ ‬بالقانون‭ ‬الدولي‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بغزة‭ ‬لأن‭ ‬‮«‬الدماء‭ ‬المسفوكة‭ ‬هي‭ ‬دماء‭ ‬المسلمين‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬همجية‮»‬‭. ‬واتهم‭ ‬أردوجان‭ ‬دول‭ ‬الغرب‭ ‬بتوفير‭ ‬دعم‭ ‬غير‭ ‬مشروط‭ ‬للهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الدعوة‭ ‬لضبط‭ ‬النفس‭. ‬

وإلى‭ ‬ذلك‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬التركي‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬إنه‭ ‬حث‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬لسكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المتضررين‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وإن‭ ‬جهودها‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬غير‭ ‬كافية‭. ‬

وأرسلت‭ ‬تركيا،‭ ‬وهي‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي،‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬تسع‭ ‬طائرات‭ ‬شحن‭ ‬محملة‭ ‬بالمساعدات‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وعرضت‭ ‬إقامة‭ ‬مستشفى‭ ‬ميداني‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬المصابين‭ ‬ونقل‭ ‬البعض‭ ‬منه‭ ‬جوا‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭ ‬إذا‭ ‬لزم‭ ‬الأمر‭. ‬وأدانت‭ ‬الهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ودعت‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬للسماح‭ ‬بدخول‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬التركي‭ ‬فخر‭ ‬الدين‭ ‬قوجة‭ ‬إنه‭ ‬ذكّر‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تيدروس‭ ‬أدهانوم‭ ‬جيبريسوس‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬بعث‭ ‬بها‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬المهنية‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬لمساعدة‭ ‬المدنيين‭ ‬المحتاجين‭ ‬وأخبره‭ ‬أن‭ ‬جهودها‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬‮«‬أكبر‭ ‬بكثير‭ ‬مما‭ ‬تم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‮»‬‭.

‬وكتب‭ ‬قوجة‭ ‬في‭ ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬نشرها‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس،‭ ‬تويتر‭ ‬سابقا،‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬على‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬القيادية‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬اتخاذ‭ ‬المبادرات‭ ‬اللازمة‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬السرعة‭ ‬ضمان‭ ‬سلامة‭ ‬توفير‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬ترد‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬بعد‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬للتعليق‭. ‬وصعدت‭ ‬تركيا‭ ‬حدة‭ ‬انتقاداتها‭ ‬لإسرائيل‭ ‬مع‭ ‬تصاعد‭ ‬القتال‭ ‬والأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

ويعتبر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬حلفائها‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منظمة‭ ‬إرهابية‭. ‬لكن‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوجان‭ ‬قال‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬حماس‭ ‬جماعة‭ ‬تحرير‭ ‬تقاتل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حماية‭ ‬الأراضي‭ ‬والشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬بينما‭ ‬انتقد‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬لدعمها‭ ‬لإسرائيل‭.‬