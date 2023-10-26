مناقصة لتوفير حراس أمن للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مدة سنتين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالأشراف على ممارسات المناقصات والمزايد الحكومية، أمس مظاريف 11 مناقصة مطروحة من 11 جهة متصرفة.
وتنافست 9 شركات على مناقصة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتوفير حراس امن لمكاتب الهيئة الرئيسية وفروعها مدة سنتين.
وتقدمت شركة Force point security بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 31020 دينارا.
وتدعو المناقصة الموردين المؤهلين من ذوي الخبرة وفقا للمعايير الموجودة في كراسة العطاءات الخاصة بالمناقصة إلى توفير عدد 5 حراس أمن لمكاتب الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الرئيسية وفروعها مدة سنتين.
كما تنافست 4 شركات على مناقصة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لخدمات مسح الكميات لإنشاء مبنى جديد للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتقدمت شركة D . G . Jones & Partners Middle East بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 84700 دينار.
وتود الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن تطرح مناقصة لتعيين مكتب استشارات مسح الكميات لتوفير الخدمات الاستشارية لمسح الكميات وإدارة التكاليف لمراحل التصميم والإشراف على مشروع مبنى مقر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. والمشروع يتطلب خبرة واسعة في خدمة مسح الكميات لإدارة كلفة الجوانب المختلفة للمشروع مع جميع الأطراف المعنية.
كما تنافست 7 شركات على مناقصة لوزارة الاشغال لتطوير شارع عالي ودوار بوري.
وتقدمت شركة Afaaq Alkhalij Excavation & Building Equipment Rental بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 408118 دينارا.
وتتضمن أعمال المشروع تطوير شارع عالي وفصل الحركة المرورية على الشارع وتنظيم مواقف السيارات، وإضافة مسار للانعطاف من وإلى شارع ولي العهد، وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، وتوفير أرصفة جانبية للمشاة، ووضع قنوات أرضية لاستخدامها من قبل الخدمات مستقبلا، وتحسين مستوى الإنارة، وتوفير العلامات المرورية واللوحات الإرشادية اللازمة ووضع حواجز للسلامة في المناطق التي تحتاج إلى ذلك.
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