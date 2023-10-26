مناقصة لتوفير حراس أمن للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مدة سنتين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالأشراف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايد‭ ‬الحكومية،‭ ‬أمس‭ ‬مظاريف‭ ‬11‭ ‬مناقصة‭ ‬مطروحة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬جهة‭ ‬متصرفة‭.‬

وتنافست‭ ‬9‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لتوفير‭ ‬حراس‭ ‬امن‭ ‬لمكاتب‭ ‬الهيئة‭ ‬الرئيسية‭ ‬وفروعها‭ ‬مدة‭ ‬سنتين‭.‬

‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ Force ‭ ‬ point ‭ ‬ security ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬31020‭ ‬دينارا‭.‬

وتدعو‭ ‬المناقصة‭ ‬الموردين‭ ‬المؤهلين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الخبرة‭ ‬وفقا‭ ‬للمعايير‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬كراسة‭ ‬العطاءات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمناقصة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬عدد‭ ‬5‭ ‬حراس‭ ‬أمن‭ ‬لمكاتب‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الرئيسية‭ ‬وفروعها‭ ‬مدة‭ ‬سنتين‭. ‬

كما‭ ‬تنافست‭ ‬4‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لخدمات‭ ‬مسح‭ ‬الكميات‭ ‬لإنشاء‭ ‬مبنى‭ ‬جديد‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ D ‭.‬ G ‭.‬ Jones ‭ & ‬ Partners ‭ ‬ Middle ‭ ‬ East ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬84700‭ ‬دينار‭.‬

وتود‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أن‭ ‬تطرح‭ ‬مناقصة‭ ‬لتعيين‭ ‬مكتب‭ ‬استشارات‭ ‬مسح‭ ‬الكميات‭ ‬لتوفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الاستشارية‭ ‬لمسح‭ ‬الكميات‭ ‬وإدارة‭ ‬التكاليف‭ ‬لمراحل‭ ‬التصميم‭ ‬والإشراف‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬مبنى‭ ‬مقر‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭. ‬والمشروع‭ ‬يتطلب‭ ‬خبرة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬مسح‭ ‬الكميات‭ ‬لإدارة‭ ‬كلفة‭ ‬الجوانب‭ ‬المختلفة‭ ‬للمشروع‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭.‬

كما‭ ‬تنافست‭ ‬7‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬لوزارة‭ ‬الاشغال‭ ‬لتطوير‭ ‬شارع‭ ‬عالي‭ ‬ودوار‭ ‬بوري‭.‬

وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ Afaaq ‭ ‬ Alkhalij ‭ ‬ Excavation ‭ & ‬ Building ‭ ‬ Equipment ‭ ‬ Rental ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬408118‭ ‬دينارا‭.‬

وتتضمن‭ ‬أعمال‭ ‬المشروع‭ ‬تطوير‭ ‬شارع‭ ‬عالي‭ ‬وفصل‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬على‭ ‬الشارع‭ ‬وتنظيم‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات،‭ ‬وإضافة‭ ‬مسار‭ ‬للانعطاف‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬شارع‭ ‬ولي‭ ‬العهد،‭ ‬وإنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬لتصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار،‭ ‬وتوفير‭ ‬أرصفة‭ ‬جانبية‭ ‬للمشاة،‭ ‬ووضع‭ ‬قنوات‭ ‬أرضية‭ ‬لاستخدامها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الخدمات‭ ‬مستقبلا،‭ ‬وتحسين‭ ‬مستوى‭ ‬الإنارة،‭ ‬وتوفير‭ ‬العلامات‭ ‬المرورية‭ ‬واللوحات‭ ‬الإرشادية‭ ‬اللازمة‭ ‬ووضع‭ ‬حواجز‭ ‬للسلامة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭. ‬