بنك الخليج الدولي يوقع اتفاقية مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

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‬حضر‭ ‬مراسم‭ ‬حفل‭ ‬توقيع‭ ‬الشراكة‭ ‬الأستاذ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الحليسي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي،‭ ‬والأستاذ‭ ‬خالد‭ ‬الزامل،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬للعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬أرامكو‭ ‬السعودية‭.‬

وفي‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬الأستاذ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الحليسي‭: ‬‮«‬تعكس‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬إثراء‭ ‬وبنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ - ‬السعودية‭ ‬استراتيجية‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬التي‭ ‬تنتهجها‭ ‬مجموعة‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي،‭ ‬وتواصل‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬دعمها‭ ‬لقطاع‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬وتشجيع‭ ‬بيئة‭ ‬إبداعية‭ ‬وملهمة‮»‬‭. ‬مضيفاً‭: ‬‮«‬تمتلك‭ ‬إثراء‭ ‬الكثير‭ ‬لتقدمه‭ ‬للمجتمعين‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء،‭ ‬ويسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬شريكاً‭ ‬لها‭ ‬لدعم‭ ‬مهمتها‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬مساعدة‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬العالمية‭ ‬والاحتفاء‭ ‬بالإمكانات‭ ‬البشرية‭ ‬وتمكين‭ ‬الإبداع‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الثقافي‭ ‬العالمي‭ (‬إثراء‭) ‬الأستاذ‭ ‬عبدالله‭ ‬الراشد،‭ ‬أن‭ ‬الشراكات‭ ‬عنصر‭ ‬أساسي‭ ‬ومهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المواهب‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬ودعم‭ ‬البيئة‭ ‬الإبداعية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وهذا‭ ‬يدعم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الإبداعي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬البنك‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬التوجه‭.‬

مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬وعبر‭ ‬تنظيم‭ ‬مؤتمر‭ ‬إثراء‭ ‬الإبداعي‭ (‬تنوين‭) ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬إشراك‭ ‬وتعزيز‭ ‬الصناعات‭ ‬الإبداعية‭ ‬وثقافة‭ ‬الابتكار،‭ ‬حيث‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والمتحدثين‭ ‬من‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬ليضع‭ ‬تنوين‭ ‬زواره‭ ‬أمام‭ ‬فرصة‭ ‬مهمة‭ ‬لاكتساب‭ ‬المعرفة‭ ‬واكتشاف‭ ‬تجارب‭ ‬مختلفة،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬تحديات‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحويل‭ ‬الأفكار‭ ‬لفرص‭ ‬استثمارية‭.‬

وفي‭ ‬نسخته‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬المهرجان‭ ‬الإبداعي‭ ‬الرائد‭ ‬يُعد‭ ‬تنوين‭ ‬أكبر‭ ‬منصة‭ ‬إبداعية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬التي‭ ‬استقطبت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬زائر‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬الماضية‭. ‬ومنذ‭ ‬إنشائه‭ ‬قام‭ ‬المهرجان‭ ‬بربط‭ ‬المبدعين‭ ‬والمبتكرين‭ ‬الذين‭ ‬يسعون‭ ‬لإحداث‭ ‬التغيير‭ ‬بالموضوعات‭ ‬العالمية‭ ‬المهمة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعوة‭ ‬المتحدثين‭ ‬الخبراء‭ ‬وعقد‭ ‬حلقات‭ ‬النقاش‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬المختلفة