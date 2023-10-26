بنك الخليج الدولي يوقع اتفاقية مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن بنك الخليج الدولي - السعودية امس عن توقيع اتفاقية رعاية رئيسية مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، دعماً لبرنامج تنوين الإبداعي 2023م، المقرر عقده خلال الفترة من 1 إلى 4 نوفمبر 2023م؛ حيث تأتي شراكة البنك مع (إثراء) تأكيداً على التزامه بدعم الكيانات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمملكة عموماً، والمنطقة الشرقية بشكل خاص، والتي يتخذ منها بنك الخليج الدولي
– السعودية مقراً له.
حضر مراسم حفل توقيع الشراكة الأستاذ عبدالعزيز الحليسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليج الدولي، والأستاذ خالد الزامل، نائب الرئيس للعلاقات العامة في أرامكو السعودية.
وفي هذه المناسبة، قال الأستاذ عبدالعزيز الحليسي: «تعكس الشراكة بين إثراء وبنك الخليج الدولي - السعودية استراتيجية المسؤولية الاجتماعية، التي تنتهجها مجموعة بنك الخليج الدولي، وتواصل من خلالها دعمها لقطاع الشباب في المجتمع، وتشجيع بيئة إبداعية وملهمة». مضيفاً: «تمتلك إثراء الكثير لتقدمه للمجتمعين المحلي والدولي على حد سواء، ويسعدنا أن نكون شريكاً لها لدعم مهمتها المتمثلة في مساعدة المواهب الشابة للوصول إلى العالمية والاحتفاء بالإمكانات البشرية وتمكين الإبداع».
وأوضح مدير مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) الأستاذ عبدالله الراشد، أن الشراكات عنصر أساسي ومهم في تطوير المواهب وتبادل الخبرات ودعم البيئة الإبداعية بشكل عام وهذا يدعم بشكل كبير تطوير القطاع الإبداعي في المملكة، وهذه الشراكة مع البنك جزء من هذا التوجه.
مشيرًا إلى أن المركز وعبر تنظيم مؤتمر إثراء الإبداعي (تنوين) يسعى إلى إشراك وتعزيز الصناعات الإبداعية وثقافة الابتكار، حيث يشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والمتحدثين من حول العالم ليضع تنوين زواره أمام فرصة مهمة لاكتساب المعرفة واكتشاف تجارب مختلفة، إضافةً إلى تحديات تسعى إلى تحويل الأفكار لفرص استثمارية.
وفي نسخته السادسة من المهرجان الإبداعي الرائد يُعد تنوين أكبر منصة إبداعية في المملكة العربية السعودية، التي استقطبت أكثر من 200 ألف زائر على مدى السنوات الخمس الماضية. ومنذ إنشائه قام المهرجان بربط المبدعين والمبتكرين الذين يسعون لإحداث التغيير بالموضوعات العالمية المهمة، من خلال دعوة المتحدثين الخبراء وعقد حلقات النقاش وورش العمل المختلفة
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