فرحة عشاق موسم البر بعودة التخييم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭- ‬محمد‭ ‬سرحان





عبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬عن‭ ‬سعادتهم‭ ‬بعودة‭ ‬موسم‭ ‬التخييم‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬بعد‭ ‬التوقف‭ ‬الاضطراري‭ ‬عدة‭ ‬سنوات‭ ‬بسبب‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬كوفيد‭ ‬19،‭ ‬وذلك‭ ‬تنفيذًا‭ ‬للتوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬حيث‭ ‬أعلن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬عودة‭ ‬موسم‭ ‬التخييم‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬وحتى‭ ‬29‭ ‬فبراير‭ ‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقًا‭ ‬للضوابط‭ ‬والاشتراطات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬وضعها‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وشركة‭ ‬‮«‬بابكو‭ ‬إنرجيز‮»‬،‭ ‬وتوجيه‭ ‬سموه‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬إلى‭ ‬تهيئة‭ ‬الجو‭ ‬الملائم‭ ‬للمواطنين‭ ‬المخيّمين‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬جريًا‭ ‬على‭ ‬عادة‭ ‬مواسم‭ ‬التخييم‭ ‬السابقة،‭ ‬وبما‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬المواطنين‭ ‬ويراعي‭ ‬الالتزام‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬والحياة‭ ‬الفطرية‭.‬

وأكد‭ ‬المواطنون‭ ‬والمقيمون‭ ‬أن‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬أثرا‭ ‬خاصا‭ ‬في‭ ‬النفوس‭ ‬كونهم‭ ‬اعتادوا‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إحياء‭ ‬قيم‭ ‬متوارثة‭ ‬جيلا‭ ‬بعد‭ ‬جيل،‭ ‬ومنها‭ ‬تعزيز‭ ‬صلة‭ ‬الرحم‭ ‬بين‭ ‬الأهل‭ ‬والأقارب‭ ‬والتواصل‭ ‬بين‭ ‬الأصدقاء‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬البرامج‭ ‬الترفيهية‭ ‬المحببة‭ ‬التي‭ ‬تكسر‭ ‬الروتين‭ ‬اليومي‭.‬

وأبدى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬فرحتهم‭ ‬بعودة‭ ‬الموسم‭ ‬حيث‭ ‬قالت‭ ‬الطفلة‭ ‬روان‭ ‬السيد‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬أنتظر‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬منذ‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬وأكثر‭ ‬ما‭ ‬أحبه‭ ‬فيه‭ ‬رفقة‭ ‬عائلتي‭ ‬والانقطاع‭ ‬عن‭ ‬العالم‭ ‬وعيش‭ ‬الحياة‭ ‬البدائية‭ ‬مثل‭ ‬الأفلام‭ ‬والمسرحيات‭ ‬القديمة‮»‬‭.‬

واستعادت‭ ‬أم‭ ‬خليفة‭ ‬ذكريات‭ ‬الماضي،‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬ذكرتموني‭ ‬بأيام‭ ‬الشباب‭ ‬التي‭ ‬مضت،‭ ‬فكنت‭ ‬أذهب‭ ‬مع‭ ‬صديقاتي‭ ‬ونلعب‭ ‬ونتسابق‭ ‬جريا‭ ‬ونطبخ‭ ‬بالطريقة‭ ‬التقليدية‭ ‬القديمة‭ ‬أشهى‭ ‬الأطباق‭ ‬الشعبية‭ ‬الدافئة‭ ‬في‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭. ‬

وتابعت‭ ‬‮«‬قضينا‭ ‬فترة‭ ‬الجائحة‭ ‬نبحث‭ ‬عن‭ ‬بديل‭ ‬لموسم‭ ‬التخييم‭ ‬وبحر‭ ‬الساية‭ ‬هو‭ ‬البديل‭ ‬ولكن‭ ‬موسم‭ ‬التخييم‭ ‬بمنطقة‭ ‬الصخير‭ ‬متعة‭ ‬مختلفة‭ ‬لا‭ ‬بديل‭ ‬لها‭ ‬ولا‭ ‬غنى‭ ‬عنها‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬جهته‭ ‬أشاد‭ ‬أبو‭ ‬فاطمة‭ ‬بحنكة‭ ‬قرار‭ ‬عودة‭ ‬موسم‭ ‬البر‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬قرار‭ ‬حكيم‭ ‬كون‭ ‬الموسم‭ ‬مصدر‭ ‬رزق‭ ‬لعوائل‭ ‬بحرينية‭ ‬كثيرة‭ ‬كانت‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬تأجير‭ ‬المخيمات‭ ‬وبيع‭ ‬المأكولات‭ ‬وخطوة‭ ‬تفتح‭ ‬أبواب‭ ‬الخير‭ ‬على‭ ‬الجميع‮»‬‭.‬

وبدوره‭ ‬نوه‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬بالمنطقة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬عبدالله‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬والأخذ‭ ‬باحتياطات‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬واتباع‭ ‬الإرشادات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬سلامة‭ ‬الجميع‭. ‬

وثمن‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬قرار‭ ‬العودة‭ ‬لمواسم‭ ‬المخيمات‭ ‬بعد‭ ‬الانقطاع‭ ‬الاضطراري‭ ‬لسلامة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بلدية‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬على‭ ‬أهبة‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لاستقبال‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وأكد‭ ‬بلدي‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬قام‭ ‬بكل‭ ‬الاستعدادات‭ ‬اللازمة‭ ‬وخاصة‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بالأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬المخيمين،‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬قمنا‭ ‬بتحديث‭ ‬اللافتات‭ ‬الأمنية‭ ‬والإرشادات‭ ‬والتصاريح‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بموسم‭ ‬التخييم‭ ‬ونتمنى‭ ‬للجميع‭ ‬المرتادين‭ ‬إقامة‭ ‬ممتعة‭ ‬وآمنة‮»‬‭. ‬