Saturday, 28 October 2023 01:25 GMT

فرحة عشاق موسم البر بعودة التخييم

10/26/2023 7:16:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تقرير‭: ‬فاطمة‭ ‬الماجد

تصوير‭- ‬محمد‭ ‬سرحان


عبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬عن‭ ‬سعادتهم‭ ‬بعودة‭ ‬موسم‭ ‬التخييم‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬بعد‭ ‬التوقف‭ ‬الاضطراري‭ ‬عدة‭ ‬سنوات‭ ‬بسبب‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬كوفيد‭ ‬19،‭ ‬وذلك‭ ‬تنفيذًا‭ ‬للتوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬حيث‭ ‬أعلن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬عودة‭ ‬موسم‭ ‬التخييم‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬وحتى‭ ‬29‭ ‬فبراير‭ ‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقًا‭ ‬للضوابط‭ ‬والاشتراطات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬وضعها‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وشركة‭ ‬‮«‬بابكو‭ ‬إنرجيز‮»‬،‭ ‬وتوجيه‭ ‬سموه‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬إلى‭ ‬تهيئة‭ ‬الجو‭ ‬الملائم‭ ‬للمواطنين‭ ‬المخيّمين‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬جريًا‭ ‬على‭ ‬عادة‭ ‬مواسم‭ ‬التخييم‭ ‬السابقة،‭ ‬وبما‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬المواطنين‭ ‬ويراعي‭ ‬الالتزام‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬والحياة‭ ‬الفطرية‭.‬

وأكد‭ ‬المواطنون‭ ‬والمقيمون‭ ‬أن‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬أثرا‭ ‬خاصا‭ ‬في‭ ‬النفوس‭ ‬كونهم‭ ‬اعتادوا‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إحياء‭ ‬قيم‭ ‬متوارثة‭ ‬جيلا‭ ‬بعد‭ ‬جيل،‭ ‬ومنها‭ ‬تعزيز‭ ‬صلة‭ ‬الرحم‭ ‬بين‭ ‬الأهل‭ ‬والأقارب‭ ‬والتواصل‭ ‬بين‭ ‬الأصدقاء‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬البرامج‭ ‬الترفيهية‭ ‬المحببة‭ ‬التي‭ ‬تكسر‭ ‬الروتين‭ ‬اليومي‭.‬

وأبدى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬فرحتهم‭ ‬بعودة‭ ‬الموسم‭ ‬حيث‭ ‬قالت‭ ‬الطفلة‭ ‬روان‭ ‬السيد‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬أنتظر‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬منذ‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬وأكثر‭ ‬ما‭ ‬أحبه‭ ‬فيه‭ ‬رفقة‭ ‬عائلتي‭ ‬والانقطاع‭ ‬عن‭ ‬العالم‭ ‬وعيش‭ ‬الحياة‭ ‬البدائية‭ ‬مثل‭ ‬الأفلام‭ ‬والمسرحيات‭ ‬القديمة‮»‬‭.‬

واستعادت‭ ‬أم‭ ‬خليفة‭ ‬ذكريات‭ ‬الماضي،‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬ذكرتموني‭ ‬بأيام‭ ‬الشباب‭ ‬التي‭ ‬مضت،‭ ‬فكنت‭ ‬أذهب‭ ‬مع‭ ‬صديقاتي‭ ‬ونلعب‭ ‬ونتسابق‭ ‬جريا‭ ‬ونطبخ‭ ‬بالطريقة‭ ‬التقليدية‭ ‬القديمة‭ ‬أشهى‭ ‬الأطباق‭ ‬الشعبية‭ ‬الدافئة‭ ‬في‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭. ‬

وتابعت‭ ‬‮«‬قضينا‭ ‬فترة‭ ‬الجائحة‭ ‬نبحث‭ ‬عن‭ ‬بديل‭ ‬لموسم‭ ‬التخييم‭ ‬وبحر‭ ‬الساية‭ ‬هو‭ ‬البديل‭ ‬ولكن‭ ‬موسم‭ ‬التخييم‭ ‬بمنطقة‭ ‬الصخير‭ ‬متعة‭ ‬مختلفة‭ ‬لا‭ ‬بديل‭ ‬لها‭ ‬ولا‭ ‬غنى‭ ‬عنها‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬جهته‭ ‬أشاد‭ ‬أبو‭ ‬فاطمة‭ ‬بحنكة‭ ‬قرار‭ ‬عودة‭ ‬موسم‭ ‬البر‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬قرار‭ ‬حكيم‭ ‬كون‭ ‬الموسم‭ ‬مصدر‭ ‬رزق‭ ‬لعوائل‭ ‬بحرينية‭ ‬كثيرة‭ ‬كانت‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬تأجير‭ ‬المخيمات‭ ‬وبيع‭ ‬المأكولات‭ ‬وخطوة‭ ‬تفتح‭ ‬أبواب‭ ‬الخير‭ ‬على‭ ‬الجميع‮»‬‭.‬

وبدوره‭ ‬نوه‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬بالمنطقة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬عبدالله‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬والأخذ‭ ‬باحتياطات‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬واتباع‭ ‬الإرشادات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬سلامة‭ ‬الجميع‭. ‬

وثمن‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬قرار‭ ‬العودة‭ ‬لمواسم‭ ‬المخيمات‭ ‬بعد‭ ‬الانقطاع‭ ‬الاضطراري‭ ‬لسلامة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بلدية‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬على‭ ‬أهبة‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لاستقبال‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وأكد‭ ‬بلدي‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬قام‭ ‬بكل‭ ‬الاستعدادات‭ ‬اللازمة‭ ‬وخاصة‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بالأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬المخيمين،‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬قمنا‭ ‬بتحديث‭ ‬اللافتات‭ ‬الأمنية‭ ‬والإرشادات‭ ‬والتصاريح‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بموسم‭ ‬التخييم‭ ‬ونتمنى‭ ‬للجميع‭ ‬المرتادين‭ ‬إقامة‭ ‬ممتعة‭ ‬وآمنة‮»‬‭. ‬

MENAFN26102023000055011008ID1107314209

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث