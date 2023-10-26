فرحة عشاق موسم البر بعودة التخييم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تقرير: فاطمة الماجد
تصوير- محمد سرحان
عبر عدد من المواطنين والمقيمين عن سعادتهم بعودة موسم التخييم لهذا العام بعد التوقف الاضطراري عدة سنوات بسبب جائحة كورونا كوفيد 19، وذلك تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، حيث أعلن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب عودة موسم التخييم لهذا العام، ابتداءً من 10 نوفمبر 2023 وحتى 29 فبراير 2024، وذلك وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تعمل على وضعها المحافظة الجنوبية بالتنسيق مع وزارة الداخلية وشركة «بابكو إنرجيز»، وتوجيه سموه الجهات المعنية إلى تهيئة الجو الملائم للمواطنين المخيّمين خلال هذا الموسم جريًا على عادة مواسم التخييم السابقة، وبما يحافظ على سلامة المواطنين ويراعي الالتزام بالحفاظ على البيئة والحياة الفطرية.
وأكد المواطنون والمقيمون أن لهذا الموسم أثرا خاصا في النفوس كونهم اعتادوا عليه في كل عام حيث إنه يسهم في إحياء قيم متوارثة جيلا بعد جيل، ومنها تعزيز صلة الرحم بين الأهل والأقارب والتواصل بين الأصدقاء بالإضافة إلى البرامج الترفيهية المحببة التي تكسر الروتين اليومي.
وأبدى عدد من الأطفال فرحتهم بعودة الموسم حيث قالت الطفلة روان السيد «كنت أنتظر هذا الموسم منذ 3 سنوات وأكثر ما أحبه فيه رفقة عائلتي والانقطاع عن العالم وعيش الحياة البدائية مثل الأفلام والمسرحيات القديمة».
واستعادت أم خليفة ذكريات الماضي، قائلة: «لقد ذكرتموني بأيام الشباب التي مضت، فكنت أذهب مع صديقاتي ونلعب ونتسابق جريا ونطبخ بالطريقة التقليدية القديمة أشهى الأطباق الشعبية الدافئة في فصل الشتاء.
وتابعت «قضينا فترة الجائحة نبحث عن بديل لموسم التخييم وبحر الساية هو البديل ولكن موسم التخييم بمنطقة الصخير متعة مختلفة لا بديل لها ولا غنى عنها».
ومن جهته أشاد أبو فاطمة بحنكة قرار عودة موسم البر وقال: «قرار حكيم كون الموسم مصدر رزق لعوائل بحرينية كثيرة كانت تعتمد على تأجير المخيمات وبيع المأكولات وخطوة تفتح أبواب الخير على الجميع».
وبدوره نوه رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية، عبدالله عبد اللطيف إلى ضرورة المحافظة على البيئة والأخذ باحتياطات الأمن والسلامة واتباع الإرشادات من أجل سلامة الجميع.
وثمن رئيس المجلس البلدي قرار العودة لمواسم المخيمات بعد الانقطاع الاضطراري لسلامة المواطنين والمقيمين مشيرا إلى أن بلدية المحافظة الجنوبية على أهبة الاستعدادات لاستقبال الموسم في نوفمبر المقبل.
وأكد بلدي أن المجلس قام بكل الاستعدادات اللازمة وخاصة التنسيق مع الجهات المعنية بالأمن والسلامة للحفاظ على سلامة المخيمين، وأضاف «قمنا بتحديث اللافتات الأمنية والإرشادات والتصاريح التي تتعلق بموسم التخييم ونتمنى للجميع المرتادين إقامة ممتعة وآمنة».
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