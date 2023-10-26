إقامة مهرجان ((لنترك أثرا)) دعمًا للكشف المبكر لسرطان الثدي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت
– مروة أحمد
تصوير – محمود بابا
ضمن حملة أثر الوردية افتتح مساء الخميس المهرجان التوعوي والخيري «لنترك أثرا» وبالتحديد عند نصب المرأة البحرينية «أثر»، وذلك دعمًا للكشف المبكر لسرطان الثدي ضمن فعاليات الاحتفاء بالشهر التوعوي لسرطان الثري أكتوبر.
ويتضمن المهرجان استشارات طبيّة للكشف المبكر لسرطان الثدي، ومشاريع ومنتجات لمحاربي سرطان الثدي، وبالإضافة إلى تدريبات على الإسعافات الطبيّة الأوليّة، ومحطات صحيّة توعويّة إلى جانب تخصيص ركن للأطفال ومسابقات تثقيفيّة وجوائـز، والجدير بالذكر أنه سيتم تخصيص جزء من ريع المهرجان لبرامج ومبادرات داعمة.
وخلال الافتتاح شاركت كشافّة البحرين إلى جانب عدد من المواطنين والمقيمين في مسيرة مشيٍ جاءت للتعبير عن تضامن المشاركين فيها لمحاربات سرطان الثدي بشكل خاص ومحاربي مرض السرطان بشكل عام.
ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة أدلينـا إيفنتس إن هذا المهرجان يأتي من باب دعم النسـاء المحاربـات لسرطان الثدي بشكل خاص ومرضى السرطـان بشكل عام، حيث تم إقامة هذا المهرجان دعمًا وتحفيزًا لهذه الفئة واعتباره منبرًا لإيصال رسالة لجميع محاربـات سرطان الثدي أن الكل يتضامن معهنّ ويشجعهّن في مسيرة التعافي والشفاء من هذا المرض كما يهدف المهرجـان إلى الاحتفاء بالمنتصرات والمتغلبات على سرطان الثدي.
والجدير بالذكر أن المهرجان يستمر على مدى خمسة أيام عند نصب المرأة البحرينية «أثر» من الساعة الرابعة وحتى العاشرة حتى يوم الإثنين المقبل، ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات للكبار والصغار.
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