Saturday, 28 October 2023 01:25 GMT

إقامة مهرجان ((لنترك أثرا)) دعمًا للكشف المبكر لسرطان الثدي

10/26/2023 7:16:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬ ‭ ‬مروة‭ ‬أحمد

تصوير‭ ‬ ‭ ‬محمود‭ ‬بابا


ضمن‭ ‬حملة‭ ‬أثر‭ ‬الوردية‭ ‬افتتح‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬المهرجان‭ ‬التوعوي‭ ‬والخيري‭ ‬‮«‬لنترك‭ ‬أثرا‮»‬‭ ‬وبالتحديد‭ ‬عند‭ ‬نصب‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬‮«‬أثر‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬دعمًا‭ ‬للكشف‭ ‬المبكر‭ ‬لسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بالشهر‭ ‬التوعوي‭ ‬لسرطان‭ ‬الثري‭ ‬أكتوبر‭.‬

ويتضمن‭ ‬المهرجان‭ ‬استشارات‭ ‬طبيّة‭ ‬للكشف‭ ‬المبكر‭ ‬لسرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬ومشاريع‭ ‬ومنتجات‭ ‬لمحاربي‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تدريبات‭ ‬على‭ ‬الإسعافات‭ ‬الطبيّة‭ ‬الأوليّة،‭ ‬ومحطات‭ ‬صحيّة‭ ‬توعويّة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تخصيص‭ ‬ركن‭ ‬للأطفال‭ ‬ومسابقات‭ ‬تثقيفيّة‭ ‬وجوائـز،‭ ‬والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬تخصيص‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬ريع‭ ‬المهرجان‭ ‬لبرامج‭ ‬ومبادرات‭ ‬داعمة‭.‬

وخلال‭ ‬الافتتاح‭ ‬شاركت‭ ‬كشافّة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬مشيٍ‭ ‬جاءت‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬تضامن‭ ‬المشاركين‭ ‬فيها‭ ‬لمحاربات‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬ومحاربي‭ ‬مرض‭ ‬السرطان‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬أدلينـا‭ ‬إيفنتس‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬دعم‭ ‬النسـاء‭ ‬المحاربـات‭ ‬لسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬ومرضى‭ ‬السرطـان‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إقامة‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬دعمًا‭ ‬وتحفيزًا‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة‭ ‬واعتباره‭ ‬منبرًا‭ ‬لإيصال‭ ‬رسالة‭ ‬لجميع‭ ‬محاربـات‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬أن‭ ‬الكل‭ ‬يتضامن‭ ‬معهنّ‭ ‬ويشجعهّن‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التعافي‭ ‬والشفاء‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬كما‭ ‬يهدف‭ ‬المهرجـان‭ ‬إلى‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بالمنتصرات‭ ‬والمتغلبات‭ ‬على‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المهرجان‭ ‬يستمر‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬عند‭ ‬نصب‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬‮«‬أثر‮»‬‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬وحتى‭ ‬العاشرة‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬المقبل،‭ ‬ويتضمن‭ ‬المهرجان‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬للكبار‭ ‬والصغار‭.‬

MENAFN26102023000055011008ID1107314208

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث