إقامة مهرجان ((لنترك أثرا)) دعمًا للكشف المبكر لسرطان الثدي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭ ‬ – ‭ ‬محمود‭ ‬بابا





ضمن‭ ‬حملة‭ ‬أثر‭ ‬الوردية‭ ‬افتتح‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬المهرجان‭ ‬التوعوي‭ ‬والخيري‭ ‬‮«‬لنترك‭ ‬أثرا‮»‬‭ ‬وبالتحديد‭ ‬عند‭ ‬نصب‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬‮«‬أثر‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬دعمًا‭ ‬للكشف‭ ‬المبكر‭ ‬لسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بالشهر‭ ‬التوعوي‭ ‬لسرطان‭ ‬الثري‭ ‬أكتوبر‭.‬

ويتضمن‭ ‬المهرجان‭ ‬استشارات‭ ‬طبيّة‭ ‬للكشف‭ ‬المبكر‭ ‬لسرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬ومشاريع‭ ‬ومنتجات‭ ‬لمحاربي‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تدريبات‭ ‬على‭ ‬الإسعافات‭ ‬الطبيّة‭ ‬الأوليّة،‭ ‬ومحطات‭ ‬صحيّة‭ ‬توعويّة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تخصيص‭ ‬ركن‭ ‬للأطفال‭ ‬ومسابقات‭ ‬تثقيفيّة‭ ‬وجوائـز،‭ ‬والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬تخصيص‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬ريع‭ ‬المهرجان‭ ‬لبرامج‭ ‬ومبادرات‭ ‬داعمة‭.‬

وخلال‭ ‬الافتتاح‭ ‬شاركت‭ ‬كشافّة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬مشيٍ‭ ‬جاءت‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬تضامن‭ ‬المشاركين‭ ‬فيها‭ ‬لمحاربات‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬ومحاربي‭ ‬مرض‭ ‬السرطان‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬أدلينـا‭ ‬إيفنتس‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬دعم‭ ‬النسـاء‭ ‬المحاربـات‭ ‬لسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬ومرضى‭ ‬السرطـان‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إقامة‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬دعمًا‭ ‬وتحفيزًا‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة‭ ‬واعتباره‭ ‬منبرًا‭ ‬لإيصال‭ ‬رسالة‭ ‬لجميع‭ ‬محاربـات‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬أن‭ ‬الكل‭ ‬يتضامن‭ ‬معهنّ‭ ‬ويشجعهّن‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التعافي‭ ‬والشفاء‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬كما‭ ‬يهدف‭ ‬المهرجـان‭ ‬إلى‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بالمنتصرات‭ ‬والمتغلبات‭ ‬على‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المهرجان‭ ‬يستمر‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬عند‭ ‬نصب‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬‮«‬أثر‮»‬‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬وحتى‭ ‬العاشرة‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬المقبل،‭ ‬ويتضمن‭ ‬المهرجان‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬للكبار‭ ‬والصغار‭.‬