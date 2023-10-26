الدفاع المدني تعقد اجتماعا تنسيقيا لبحث الاستعدادات لموسم الأمطار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقدت الإدارة العامة للدفاع المدني اجتماعا تنسيقيا لمناقشة خطط الاستعداد لموسم الأمطار، وذلك بحضور ممثلي وزارة الأشغال ومحافظات المملكة الأربع وإدارات وزارة الداخلية.
وخلال الاجتماع، استعرض فريق طوارئ الأمطار بوزارة الأشغال خطة الاستعداد لموسم الأمطار، كما تم بحث تفعيل آليات التواصل وتحديد نقاط الاتصال، واستعراض المهام والمسؤوليات، وتأكيد أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع جميع الجهات ذات الصلة على وضع الخطط الاستباقية وتحديد الإجراءات وآلية التعاون.
كما تم مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بإعداد حملات توعية ومنشورات لتسليط الضوء على الإجراءات الوقائية لتجنب مخاطر الأمطار، وتخصيص خطوط ساخنة لتلقي البلاغات على تجمعات مياه الأمطار في عموم مناطق البحرين والشوارع العامة.
MENAFN26102023000055011008ID1107314207
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.