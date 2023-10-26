الدفاع المدني تعقد اجتماعا تنسيقيا لبحث الاستعدادات لموسم الأمطار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬استعرض‭ ‬فريق‭ ‬طوارئ‭ ‬الأمطار‭ ‬بوزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬خطة‭ ‬الاستعداد‭ ‬لموسم‭ ‬الأمطار،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬تفعيل‭ ‬آليات‭ ‬التواصل‭ ‬وتحديد‭ ‬نقاط‭ ‬الاتصال،‭ ‬واستعراض‭ ‬المهام‭ ‬والمسؤوليات،‭ ‬وتأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬الخطط‭ ‬الاستباقية‭ ‬وتحديد‭ ‬الإجراءات‭ ‬وآلية‭ ‬التعاون‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المتعلقة‭ ‬بإعداد‭ ‬حملات‭ ‬توعية‭ ‬ومنشورات‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الإجراءات‭ ‬الوقائية‭ ‬لتجنب‭ ‬مخاطر‭ ‬الأمطار،‭ ‬وتخصيص‭ ‬خطوط‭ ‬ساخنة‭ ‬لتلقي‭ ‬البلاغات‭ ‬على‭ ‬تجمعات‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬عموم‭ ‬مناطق‭ ‬البحرين‭ ‬والشوارع‭ ‬العامة‭.‬