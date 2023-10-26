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رفاهية بلا حدود، مشروع (إیلیت ویفز)

10/26/2023 7:16:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصور جدید لنمط الحياة الفاخرة، الوجھة المثالیة للفخامة والترفيه بمملكة البحرین



تعد الوجھة الجاذبة حول قطاع الضیافة ونمط الحیاة الفخمة، یسر شركة سیفنز ھولدینغ أن تكشف عن مجموعة من العلامات التجاریة
العالمیة فائقة التصمیم والتي ستُطلق في منتصف عام 2024 والتي ستحدث ثورة في قطاع الضیافة والفندقة في مملكة البحرین.

مشروع إیلیت ویفز ھو تعاون مع فندق " إیلیت ریزورت" العلامة العالمیة في قطاع الفندقة، بما في ذلك المطاعم والصالات الفخمة
ویتمتع مشروع إیلیت ویفز بموقع فرید في المنامة

بالإضافة إلى ذلك، یقدم مشروع إیلیت ویفز خیارات متنوعة في تناول الطعام والترفيه من مأكولات عالمیة من الدرجة الأولى. سیسھم ذلك
بالتأكید في تعزیز تجارب الترفيه والتسلیة في مملكة البحرین.

ترقبوا وصول مشروع إیلیت
ویفز إلى شواطئ البحرین قریبًا.

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