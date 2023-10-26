رفاهية بلا حدود، مشروع (إیلیت ویفز)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تصور جدید لنمط الحياة الفاخرة، الوجھة المثالیة للفخامة والترفيه بمملكة البحرین
تعد الوجھة الجاذبة حول قطاع الضیافة ونمط الحیاة الفخمة، یسر شركة سیفنز ھولدینغ أن تكشف عن مجموعة من العلامات التجاریة
العالمیة فائقة التصمیم والتي ستُطلق في منتصف عام 2024 والتي ستحدث ثورة في قطاع الضیافة والفندقة في مملكة البحرین.
مشروع إیلیت ویفز ھو تعاون مع فندق " إیلیت ریزورت" العلامة العالمیة في قطاع الفندقة، بما في ذلك المطاعم والصالات الفخمة
ویتمتع مشروع إیلیت ویفز بموقع فرید في المنامة
بالإضافة إلى ذلك، یقدم مشروع إیلیت ویفز خیارات متنوعة في تناول الطعام والترفيه من مأكولات عالمیة من الدرجة الأولى. سیسھم ذلك
بالتأكید في تعزیز تجارب الترفيه والتسلیة في مملكة البحرین.
ترقبوا وصول مشروع إیلیت
ویفز إلى شواطئ البحرین قریبًا.
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