الاتـصـال الوطني: رفـض قاطـع لتغطية ((الجزيرة)) لـمـشـاركـة وزيـر الـمـالـيـة فـي مـنـتـدى الـريـاض

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضح‭ ‬المركز‭ ‬أنه‭ ‬أكد‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬تمكين‭ ‬من‭ ‬يريد‭ ‬البناء‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬المستقبل‭ ‬الأفضل‭ ‬للمنطقة،‭ ‬وأن‭ ‬بناء‭ ‬الفرص‭ ‬وتوفير‭ ‬الأمل‭ ‬للجميع‭ ‬يدعم‭ ‬أمن‭ ‬وازدهار‭ ‬المنطقة‭.‬

وأكد‭ ‬المركز‭ ‬الأهمية‭ ‬الدائمة‭ ‬لتحري‭ ‬الدقة‭ ‬والموضوعية‭ ‬عند‭ ‬نشر‭ ‬المعلومات‭ ‬والأخبار،‭ ‬مبينا‭ ‬استعداده‭ ‬المستمر‭ ‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬استفسارات‭ ‬إعلامية‭ ‬تتعلق‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬