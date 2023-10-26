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الاتـصـال الوطني: رفـض قاطـع لتغطية ((الجزيرة)) لـمـشـاركـة وزيـر الـمـالـيـة فـي مـنـتـدى الـريـاض

10/26/2023 7:16:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬مركز‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬رفضه‭ ‬القاطع‭ ‬لما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬تغطية‭ ‬قناة‭ ‬الجزيرة‭ ‬حول‭ ‬مشاركة‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬مبادرة‭ ‬مستقبل‭ ‬الاستثمار‭ ‬المقام‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وعدم‭ ‬التزامها‭ ‬بمعايير‭ ‬المهنية‭ ‬الإعلامية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بث‭ ‬محتوى‭ ‬إعلامي‭ ‬لم‭ ‬يصرح‭ ‬به‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بشأن‭ ‬مساعي‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والازدهار‭ ‬بالمنطقة‭.‬

وأوضح‭ ‬المركز‭ ‬أنه‭ ‬أكد‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬تمكين‭ ‬من‭ ‬يريد‭ ‬البناء‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬المستقبل‭ ‬الأفضل‭ ‬للمنطقة،‭ ‬وأن‭ ‬بناء‭ ‬الفرص‭ ‬وتوفير‭ ‬الأمل‭ ‬للجميع‭ ‬يدعم‭ ‬أمن‭ ‬وازدهار‭ ‬المنطقة‭.‬

وأكد‭ ‬المركز‭ ‬الأهمية‭ ‬الدائمة‭ ‬لتحري‭ ‬الدقة‭ ‬والموضوعية‭ ‬عند‭ ‬نشر‭ ‬المعلومات‭ ‬والأخبار،‭ ‬مبينا‭ ‬استعداده‭ ‬المستمر‭ ‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬استفسارات‭ ‬إعلامية‭ ‬تتعلق‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

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