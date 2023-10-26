الاتـصـال الوطني: رفـض قاطـع لتغطية ((الجزيرة)) لـمـشـاركـة وزيـر الـمـالـيـة فـي مـنـتـدى الـريـاض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد مركز الاتصال الوطني في مملكة البحرين رفضه القاطع لما ورد في تغطية قناة الجزيرة حول مشاركة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المقام في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وعدم التزامها بمعايير المهنية الإعلامية من خلال بث محتوى إعلامي لم يصرح به وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن مساعي التنمية الاقتصادية والازدهار بالمنطقة.
وأوضح المركز أنه أكد خلال المؤتمر أهمية مواصلة تمكين من يريد البناء للمساهمة في رسم المستقبل الأفضل للمنطقة، وأن بناء الفرص وتوفير الأمل للجميع يدعم أمن وازدهار المنطقة.
وأكد المركز الأهمية الدائمة لتحري الدقة والموضوعية عند نشر المعلومات والأخبار، مبينا استعداده المستمر للتعاون مع كافة وسائل الإعلام للرد على أي استفسارات إعلامية تتعلق بمملكة البحرين.
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