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نـاصـر بـن حـمـد يـوجـه بتخصيص جائزة مالية أسبـوعـيـة لأفضل مخيم فـي مـوسـم الـتـخـيـيـم

10/26/2023 7:16:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وجّه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬بتخصيص‭ ‬جائزة‭ ‬مالية‭ ‬أسبوعية‭ ‬لأفضل‭ ‬مخيم‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬التخييم‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬سينطلق‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬فبراير‭ ‬2024‭.‬

‭ ‬وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مخيم‭ ‬يأتي‭ ‬لتوفير‭ ‬سبل‭ ‬الراحة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬السلامة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التخييم،‭ ‬مشيرًا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬تعتبر‭ ‬تحفيزية‭ ‬للجميع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬الفطرية‭ ‬والبيئة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وبيّن‭ ‬أن‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مخيم‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬الوعي‭ ‬لدى‭ ‬جميع‭ ‬المخيمين‭ ‬الذين‭ ‬يحرصون‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬كافة‭ ‬التعليمات‭ ‬والشروط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المساهمة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬كامل‭ ‬النجاح‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬وأن‭ ‬الجائزة‭ ‬ستزيد‭ ‬من‭ ‬رغبة‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬أجواء‭ ‬خلابة‭ ‬في‭ ‬المخيمات‭ ‬وستسهم‭ ‬في‭ ‬رؤية‭ ‬مخيمات‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الجمال‭.‬

‭ ‬ودعا‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬إلى‭ ‬تهيئة‭ ‬الأجواء‭ ‬المثالية‭ ‬لكافة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬لإنجاح‭ ‬موسم‭ ‬التخييم‭ ‬ووضع‭ ‬الضوابط‭ ‬الخاصة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬سلامتهم‭ ‬وإعلان‭ ‬التفاصيل‭. ‬

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