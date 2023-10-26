نـاصـر بـن حـمـد يـوجـه بتخصيص جائزة مالية أسبـوعـيـة لأفضل مخيم فـي مـوسـم الـتـخـيـيـم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مخيم‭ ‬يأتي‭ ‬لتوفير‭ ‬سبل‭ ‬الراحة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬السلامة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التخييم،‭ ‬مشيرًا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬تعتبر‭ ‬تحفيزية‭ ‬للجميع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬الفطرية‭ ‬والبيئة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وبيّن‭ ‬أن‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مخيم‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬الوعي‭ ‬لدى‭ ‬جميع‭ ‬المخيمين‭ ‬الذين‭ ‬يحرصون‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬كافة‭ ‬التعليمات‭ ‬والشروط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المساهمة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬كامل‭ ‬النجاح‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬وأن‭ ‬الجائزة‭ ‬ستزيد‭ ‬من‭ ‬رغبة‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬أجواء‭ ‬خلابة‭ ‬في‭ ‬المخيمات‭ ‬وستسهم‭ ‬في‭ ‬رؤية‭ ‬مخيمات‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الجمال‭.‬

‭ ‬ودعا‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬إلى‭ ‬تهيئة‭ ‬الأجواء‭ ‬المثالية‭ ‬لكافة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬لإنجاح‭ ‬موسم‭ ‬التخييم‭ ‬ووضع‭ ‬الضوابط‭ ‬الخاصة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬سلامتهم‭ ‬وإعلان‭ ‬التفاصيل‭. ‬