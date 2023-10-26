نـاصـر بـن حـمـد يـوجـه بتخصيص جائزة مالية أسبـوعـيـة لأفضل مخيم فـي مـوسـم الـتـخـيـيـم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وجّه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بتخصيص جائزة مالية أسبوعية لأفضل مخيم في موسم التخييم لهذا العام الذي سينطلق اعتبارا من 10 نوفمبر 2023 حتى نهاية الموسم في 29 فبراير 2024.
وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن إطلاق جائزة أفضل مخيم يأتي لتوفير سبل الراحة للمواطنين والمقيمين والحفاظ على السلامة العامة في مواقع التخييم، مشيرًا سموه إلى أن هذه الجائزة تعتبر تحفيزية للجميع من أجل المحافظة على الحياة الفطرية والبيئة في المملكة.
وبيّن أن جائزة أفضل مخيم تزيد من نسبة الوعي لدى جميع المخيمين الذين يحرصون على تطبيق كافة التعليمات والشروط من أجل المساهمة الفعالة في تحقيق كامل النجاح للموسم الحالي، وأن الجائزة ستزيد من رغبة المواطنين في خلق أجواء خلابة في المخيمات وستسهم في رؤية مخيمات في غاية الجمال.
ودعا سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الجهات المعنية إلى تهيئة الأجواء المثالية لكافة المواطنين والمقيمين لإنجاح موسم التخييم ووضع الضوابط الخاصة من أجل سلامتهم وإعلان التفاصيل.
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