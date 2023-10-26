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تضامن دبلوماسي مع الشعب الفلسطينيسفراء أكثر من 26 دولة عربية وأجنبية في السفارة الفلسطينية بالمنامة

10/26/2023 7:16:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تغطية‭ - ‬أحمد‭ ‬عبدالحميد

تصوير‭- ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة


من‭ ‬قلب‭ ‬العاصمة‭ ‬البحرينية‭ ‬المنامة،‭ ‬شارك‭ ‬سفراء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬وإسلامية‭ ‬وأجنبية‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬تضامني‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬داخل‭ ‬السفارة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بالبحرين،‭ ‬مطالبين‭ ‬بضرورة‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬للعدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬أهالي‭ ‬غزة‭.‬

ونوه‭ ‬السفير‭ ‬طه‭ ‬محمد‭ ‬عبدالقادر،‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالموقف‭ ‬التضامني‭ ‬الذي‭ ‬عبر‭ ‬عنه‭ ‬سفراء‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬المعتمدة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسفراء‭ ‬الدول‭ ‬الصديقة‭ ‬ومنها‭ ‬روسيا‭ ‬وتركيا‭ ‬والبرازيل‭ ‬وتايلاند‭ ‬واليابان‭ ‬ونيبال‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬ساندت‭ ‬أهالي‭ ‬غزة‭.‬

وأكد‭ ‬السفير‭ ‬الفلسطيني‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬تابع‭ ‬جلسات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬والجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬يجد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬إصرارا‭ ‬من‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬فوق‭ ‬القانون‭ ‬الدولي،‭ ‬وألا‭ ‬يلتزم‭ ‬بالمساءلة‭ ‬والعدالة‭ ‬الدولية،‭ ‬معتمدا‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬غير‭ ‬المنطقي‭ ‬والمطلق‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبعض‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬حاولت‭ ‬إعطاء‭ ‬ضوء‭ ‬أخضر‭ ‬كامل‭ ‬لهذا‭ ‬الكيان‭ ‬بأن‭ ‬يرتكب‭ ‬حرب‭ ‬إبادة‭ ‬كاملة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬فلسطين،‭ ‬بما‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬قتل‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال‭ ‬وشيوخ‭.‬

ووصف‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الاحتلال‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بأنه‭ ‬حرب‭ ‬إبادة‭ ‬وارتكاب‭ ‬لمجازر‭ ‬يومية‭ ‬بحق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وللأسف‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬يكرس‭ ‬هذه‭ ‬النظام‭ ‬ويعطي‭ ‬الغطاء‭ ‬الكامل‭ ‬لدولة‭ ‬الاحتلال،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬والأسيوية‭ ‬وكثيرا‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬الحر‭ ‬تحاول‭ ‬وقف‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬وتأمين‭ ‬ممرات‭ ‬آمنة‭ ‬لمساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬لشعبنا‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ولكن‭ ‬للأسف‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬تصطدم‭ ‬هذه‭ ‬المحاولات‭ ‬بالإصرار‭ ‬الأمريكي‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬على‭ ‬مساندة‭ ‬هذا‭ ‬العدوان‭ ‬وعدم‭ ‬إقامة‭ ‬العدالة‭ ‬وحماية‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وأضاف‭ ‬السفير‭ ‬طه‭ ‬عبدالقادر‭ ‬إننا‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬ومنذ‭ ‬75‭ ‬عاما‭ ‬نواجه‭ ‬هذا‭ ‬الاحتلال،‭ ‬ونقوم‭ ‬بواجباتنا‭ ‬النضالية‭ ‬لمقاومة‭ ‬الاحتلال،‭ ‬ولن‭ ‬نستسلم‭ ‬ولن‭ ‬نرفع‭ ‬الراية‭ ‬البيضاء،‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬الخسائر‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬عقل‭ ‬بشري‭ ‬تصورها،‭ ‬ولكننا‭ ‬لا‭ ‬نتخلى‭ ‬عن‭ ‬الصمود‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬نضالنا‭ ‬ومقاومتنا‭ ‬حتى‭ ‬ننال‭ ‬الحرية‭ ‬ونقيم‭ ‬دولتنا‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭.‬

وحول‭ ‬الاجتماع‭ ‬التضامني‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬السفراء،‭ ‬أوضح‭ ‬السفير‭ ‬الفلسطيني‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وشعبنا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬يحظون‭ ‬بتعاطف‭ ‬كامل‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬السفراء‭ ‬وممثلي‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المعتمدين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬تستشعر‭ ‬حجم‭ ‬المأساة‭ ‬التي‭ ‬يعيشها‭ ‬شعبنا‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬فحسب‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬وكل‭ ‬المدن‭ ‬والقرى‭ ‬والمخيمات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬7000‭ ‬شهيد‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬70%‭ ‬منهم‭ ‬أطفال‭ ‬ونساء‭ ‬وفي‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬استشهد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬شهيدا،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬للعدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وفتح‭ ‬ممرات‭ ‬آمنة‭ ‬للمساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬لتأمين‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والطبية‭ ‬والغذائية‭ ‬لشعبنا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬لبحث‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬الطريقة‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬تريد‭ ‬فرض‭ ‬حلول‭ ‬استسلامية‭ ‬على‭ ‬شعبنا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لن‭ ‬نقبل‭ ‬به،‭ ‬لأننا‭ ‬نريد‭ ‬تطبيق‭ ‬القرارات‭ ‬الأممية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والالتزام‭ ‬بالاتفاقيات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬توقيعها‭ ‬مع‭ ‬الاحتلال‭ ‬حتى‭ ‬نقيم‭ ‬دولتنا‭ ‬المستقلة‭.‬

وأعرب‭ ‬السفير‭ ‬الفلسطيني‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للموقف‭ ‬المتميز‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المسؤولية‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬كاهل‭ ‬الأمة‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬من‭ ‬المبادرين‭ ‬بتأكيد‭ ‬موقف‭ ‬البحرين‭ ‬الثابت‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وأن‭ ‬تبقى‭ ‬القضية‭ ‬المركزية‭ ‬للعالمين‭ ‬العربي‭ ‬والإسلامي‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكلمة‭ ‬السامية‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬القاهرة،‭ ‬عكست‭ ‬الالتزام‭ ‬العربي‭ ‬بألا‭ ‬يتم‭ ‬السماح‭ ‬بتهجير‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬سيناء‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬إلى‭ ‬الأردن،‭ ‬وأكد‭ ‬جلالته‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬أرض‭ ‬الآباء‭ ‬والأجداد‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إشارة‭ ‬جلالته‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬أمن‭ ‬ولا‭ ‬استقرار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬حل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وإقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس،‭ ‬وهو‭ ‬موقف‭ ‬لقي‭ ‬ترحيبا‭ ‬واسعا‭ ‬لدى‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وهو‭ ‬الموقف‭ ‬الذي‭ ‬أكده‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭
‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬الحكومة‭ ‬البحرينية‭ ‬مرارا،‭ ‬وهو‭ ‬موقف‭ ‬البحرين‭ ‬الثابت‭.‬

وثمن‭ ‬السفير‭ ‬الفلسطيني‭ ‬عاليا‭ ‬حرص‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬طرح‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬جولاته‭ ‬الخارجية‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬مؤخرا‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬والعربية،‭ ‬ليرفع‭ ‬الصوت‭ ‬عاليا‭ ‬نصرة‭ ‬لشعب‭ ‬فلسطين‭ ‬وأهالي‭ ‬غزة،‭ ‬لوقف‭ ‬المجازر‭ ‬بحقهم‭.‬

بدوره‭ ‬قال‭ ‬عميد‭ ‬السلك‭ ‬الدبلوماسي،‭ ‬سفير‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬رامي‭ ‬العدوان‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إن‭ ‬الوقفة‭ ‬التضامنية‭ ‬التي‭ ‬عبر‭ ‬عنها‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬السفراء‭ ‬في‭ ‬السفارة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أكدت‭ ‬إدانة‭ ‬قتل‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬موقف‭ ‬موحد‭ ‬من‭ ‬الجميع‭.‬

وأعرب‭ ‬السفير‭ ‬العدوان‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لموقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ملكا‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعبا،‭ ‬تجاه‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬يشدد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬إيقاف‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬ترتكب‭ ‬بحق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وضرورة‭ ‬الإيقاف‭ ‬الفوري‭ ‬للحرب‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬لمساعدة‭ ‬أهالي‭ ‬غزة،‭ ‬ونحذر‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وتابع‭ ‬عميد‭ ‬السلك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬قائلا‭: ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬هي‭ ‬مجازر‭ ‬ترتكب‭ ‬بحق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬مقابل‭ ‬صمت‭ ‬دولي‭ ‬واسع،‭ ‬ونؤكد‭ ‬أن‭ ‬حياة‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬أهمية‭ ‬عن‭ ‬حياة‭ ‬الآخرين،‭ ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلة،‭ ‬وأن‭ ‬يحصل‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة‭ ‬حتى‭ ‬تنعم‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬بالسلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬والازدهار،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأردن‭ ‬حذر‭ ‬مرارا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬حصول‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬على‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة‭ ‬وإقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس،‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تفجر‭ ‬الأوضاع‭.‬

بدوره‭ ‬أكد‭ ‬السيد‭ ‬أدريانو‭ ‬سيلفا‭ ‬بوتشي‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬البرازيل‭ ‬الاتحادية‭ ‬المعين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬تؤمن‭ ‬بأهمية‭ ‬إحياء‭ ‬عملية‭ ‬السلام،‭ ‬وإحياء‭ ‬عملية‭ ‬التفاوض‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬وذلك‭ ‬لتجنب‭ ‬الصراع،‭ ‬ولحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وإدانة‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬تستهدفهم،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬حلول‭ ‬وفقا‭ ‬لقرارات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وقواعد‭ ‬القانون‭ ‬الدولي،‭ ‬لضمان‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬لهذه‭ ‬المنطقة‭.‬

وقال‭ ‬السفير‭ ‬البرازيلي‭ ‬الذي‭ ‬تترأس‭ ‬بلاده‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬إن‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬الوقفة‭ ‬التضامنية‭ ‬في‭ ‬السفارة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬تأتي‭ ‬تأكيدا‭ ‬لإدانة‭ ‬استهداف‭ ‬المدنيين‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬3‭ ‬مواطنين‭ ‬برازيليين‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم‭ ‬خلال‭ ‬الصراع،‭ ‬ونحن‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سعت‭ ‬إليه‭ ‬البرازيل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬تمريره‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬تأييد‭ ‬واسع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬ترؤس‭ ‬البرازيل‭ ‬لدورة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الحالية‭ ‬تمت‭ ‬إقامة‭ ‬جلسات‭ ‬مناقشات‭ ‬حول‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬نوايا‭ ‬طيبة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬البلدان‭ ‬سوف‭ ‬نستطيع‭ ‬أن‭ ‬نخطو‭ ‬خطوات‭ ‬إيجابية‭ ‬نحو‭ ‬السلام‭.‬

وحمل‭ ‬أليكسي‭ ‬سكوسيريف،‭ ‬سفير‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬مسؤولية‭ ‬فشل‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬إصدار‭ ‬قرار‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وتسيير‭ ‬إدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬أهلها،‭ ‬وإنهاء‭ ‬هذه‭ ‬المأساة،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬هو‭ ‬نتيجة‭ ‬7‭ ‬عقود‭ ‬مما‭ ‬شهدته‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬من‭ ‬جمود‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حصار‭ ‬غزة‭ ‬التي‭ ‬يسكنها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬نصفهم‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء،‭ ‬وعرقلة‭ ‬إدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬لهم،‭ ‬بدعوى‭ ‬حق‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها،‭ ‬ورفض‭ ‬إدانة‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يمارس‭ ‬من‭ ‬قتل‭ ‬واستهداف‭ ‬للمدنيين،‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬القوى‭ ‬الغربية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬بهذا‭ ‬الأسلوب‭ ‬تنظر‭ ‬نظرة‭ ‬أحادية‭ ‬للوضع‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحدها‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬السفير‭ ‬خليل‭ ‬الخياط‭ ‬ممثل‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬السفراء‭ ‬وممثلي‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الذين‭ ‬حضروا‭ ‬الاجتماع‭ ‬التضامني‭ ‬وهم‭ ‬ممثلو‭ ‬لبنان،‭ ‬سوريا،‭ ‬الأردن،‭ ‬مصر،‭ ‬تونس،‭ ‬الجزائر،‭ ‬المغرب،‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬الكويت،‭ ‬اليمن،‭ ‬العراق،‭ ‬الهند،‭ ‬بنجلاديش،‭ ‬باكستان،‭ ‬سلطنة‭ ‬بروناي،‭ ‬سريلانكا،‭ ‬نيبال،‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬اليابان،‭ ‬إندونيسيا،‭ ‬ماليزيا،‭ ‬تايلاند،‭ ‬روسيا،‭ ‬الصين،‭ ‬تركيا،‭ ‬البرازيل‭. ‬

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