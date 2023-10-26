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ولي العهد رئيس الوزراء: تطوير العمل الحكومي يرتكز على الكوادر الوطنية

10/26/2023 7:16:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أن‭ ‬التطوير‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭ ‬يرتكز‭ ‬على‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬فرق‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬نفتخر‭ ‬بعطائها‭ ‬وما‭ ‬توالي‭ ‬بذله‭ ‬من‭ ‬جهد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬القطاعات،‭ ‬لافتاً‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬ستظل‭ ‬محل‭ ‬الاهتمام‭ ‬الدائم‭ ‬لتمكينها‭ ‬من‭ ‬الإسهام‭ ‬بكل‭ ‬فاعلية‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬البناء‭ ‬والتطوير‭ ‬بما‭ ‬يدفع‭ ‬بمختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬باتجاه‭ ‬آفاق‭ ‬أكثر‭ ‬تنافسية‭ ‬تدعم‭ ‬أهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية‭ ‬أمس،‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وحمد‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬المالكي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينه‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬الجديد،‭ ‬حيث‭ ‬هنأه‭ ‬سموه‭ ‬بالثقة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬منوهاً‭ ‬سموه‭ ‬بما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المناصب‭ ‬التي‭ ‬تبوأها‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص،‭ ‬متمنياً‭ ‬له‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭.‬

‭ ‬وأشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬وجهوده‭ ‬التنظيمية‭ ‬والتنسيقية‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬مصلحة‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬ويفتح‭ ‬المجال‭ ‬أمامها‭ ‬للتطور‭ ‬ولمزيد‭ ‬من‭ ‬الإبداع‭ ‬والتميز،‭ ‬مؤكداً‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬المسيرة‭ ‬الوطنية‭ ‬بسواعد‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬تواصل‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬ويقدم‭ ‬الصورة‭ ‬الجميلة‭ ‬لأبناء‭ ‬البحرين‭ ‬وشغفهم‭ ‬للإنجاز‭ ‬والتميز‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبديه‭ ‬من‭ ‬حرصٍ‭ ‬واهتمام‭ ‬بتطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬لكل‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬قدراتها‭ ‬على‭ ‬التميز‭ ‬والإبداع‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابا‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬الحكومي‭. ‬

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