ولي العهد رئيس الوزراء: تطوير العمل الحكومي يرتكز على الكوادر الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن التطوير في العمل الحكومي يرتكز على الكوادر الوطنية من فرق البحرين التي نفتخر بعطائها وما توالي بذله من جهد في كل القطاعات، لافتاً سموه إلى أن الكوادر البحرينية ستظل محل الاهتمام الدائم لتمكينها من الإسهام بكل فاعلية في مسيرة البناء والتطوير بما يدفع بمختلف القطاعات باتجاه آفاق أكثر تنافسية تدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر القضيبية أمس، بحضور الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وحمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس جهاز الخدمة المدنية، وذلك بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، حيث هنأه سموه بالثقة الملكية السامية، منوهاً سموه بما يتمتع به من خبرات من خلال المناصب التي تبوأها في القطاعين الحكومي والخاص، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار سموه إلى الدور الذي يضطلع به جهاز الخدمة المدنية وجهوده التنظيمية والتنسيقية مع مختلف الجهات الحكومية بما يحقق مصلحة الكفاءات الوطنية ويفتح المجال أمامها للتطور ولمزيد من الإبداع والتميز، مؤكداً سموه أن المسيرة الوطنية بسواعد أبناء الوطن في مختلف القطاعات تواصل تحقيق أهدافها بما يعزز مكانة مملكتنا الغالية في مختلف المجالات ويقدم الصورة الجميلة لأبناء البحرين وشغفهم للإنجاز والتميز.
من جانبه، أعرب رئيس جهاز الخدمة المدنية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من حرصٍ واهتمام بتطوير الكوادر الحكومية وتقديم الدعم لكل المبادرات التي تعزز قدراتها على التميز والإبداع بما ينعكس إيجابا على الأداء الحكومي.
MENAFN26102023000055011008ID1107314200
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.