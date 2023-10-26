رفض عربي لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينيةوزراء خارجية 9 دول عربية يدينون سياسة العقاب الجماعي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬أعقاب‭ ‬‮«‬قمة‭ ‬القاهرة‭ ‬للسلام‮»‬‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬يوم‭ ‬21‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬وفي‭ ‬ضوء‭ ‬استمرار‭ ‬التصعيد‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬والأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬واستمرار‭ ‬سقوط‭ ‬الضحايا‭ ‬المدنيين‭ ‬الأبرياء،‭ ‬والانتهاكات‭ ‬الصارخة‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني،‭ ‬أصدر‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية،‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬دولة‭ ‬قطر،‭ ‬دولة‭ ‬الكويت،‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬والمملكة‭ ‬المغربية،‭ ‬بياناً‭ ‬يوم‭ ‬26‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬تضمن‭ ‬العناصر‭ ‬التالية‭:‬

‭- ‬إدانة‭ ‬ورفض‭ ‬استهداف‭ ‬المدنيين،‭ ‬وكافة‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬والإرهاب‭ ‬ضدهم،‭ ‬وجميع‭ ‬الانتهاكات‭ ‬والتجاوزات‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬بما‭ ‬فيه‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أي‭ ‬طرف،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬استهداف‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والمُنشآت‭ ‬المدنية‭.‬

‭- ‬إدانة‭ ‬التهجير‭ ‬القسري‭ ‬الفردي‭ ‬أو‭ ‬الجماعي،‭ ‬وكذلك‭ ‬سياسة‭ ‬العقاب‭ ‬الجماعي‭.‬

‭- ‬تأكيد‭ ‬الرفض‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬لأي‭ ‬محاولات‭ ‬لتصفية‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وشعوب‭ ‬دول‭ ‬المنطقة،‭ ‬أو‭ ‬تهجير‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ ‬بأي‭ ‬صورة‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬باعتباره‭ ‬انتهاكاً‭ ‬جسيماً‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الانساني‭ ‬وبمثابة‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‭.‬

‭- ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬الاحترام‭ ‬الكامل‭ ‬لاتفاقيات‭ ‬جنيف‭ ‬لعام‭ ‬1949،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمسؤوليات‭ ‬قوة‭ ‬الاحتلال،‭ ‬وأيضاَ‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الإفراج‭ ‬الفوري‭ ‬عن‭ ‬الرهائن‭ ‬والمحتجزين‭ ‬المدنيين،‭ ‬وضمان‭ ‬توفير‭ ‬معاملة‭ ‬آمنة‭ ‬وكريمة‭ ‬وإنسانية‭ ‬لهم‭ ‬اتساقاً‭ ‬مع‭ ‬القانون‭ ‬الدولي،‭ ‬مع‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭.

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‭- ‬التشديد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬حق‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس‭ ‬الذي‭ ‬يكفله‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لا‭ ‬يبرر‭ ‬الانتهاكات‭ ‬الصارخة‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني،‭ ‬أو‭ ‬الإغفال‭ ‬المتعمد‭ ‬للحقوق‭ ‬المشروعة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬حق‭ ‬تقرير‭ ‬المصير،‭ ‬وإنهاء‭ ‬الاحتلال‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬عشرات‭ ‬السنين‭.‬

‭- ‬مطالبة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬بإلزام‭ ‬الأطراف‭ ‬بالوقف‭ ‬الفوري‭ ‬والمستدام‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭.‬

‭- ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬التقاعس‭ ‬في‭ ‬توصيف‭ ‬الانتهاكات‭ ‬الصارخة‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الانساني‭ ‬يعد‭ ‬بمثابة‭ ‬منح‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬لاستمرار‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات،‭ ‬وتورط‭ ‬في‭ ‬ارتكابها‭. ‬

‭- ‬المطالبة‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬وتسهيل‭ ‬النفاذ‭ ‬السريع‭ ‬والآمن‭ ‬والمستدام‭ ‬للمساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬دون‭ ‬عوائق‭ ‬وفقا‭ ‬للمبادئ‭ ‬الإنسانية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬وعلى‭ ‬تعبئة‭ ‬موارد‭ ‬إضافية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والمنظمات‭ ‬والوكالات‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬وخاصة‭ ‬الأونروا‭.‬

‭- ‬الإعراب‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬القلق‭ ‬إزاء‭ ‬احتمال‭ ‬توسع‭ ‬المواجهات‭ ‬الحالية‭ ‬ورقعة‭ ‬الصراع‭ ‬لتمتد‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬ودعوة‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬إلى‭ ‬ممارسة‭ ‬أقصى‭ ‬درجات‭ ‬ضبط‭ ‬النفس،‭ ‬مع‭ ‬التشديد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬توسع‭ ‬هذا‭ ‬الصراع‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬عواقب‭ ‬وخيمة‭ ‬على‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة‭ ‬وعلى‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين‭.‬

‭- ‬الإعراب‭ ‬كذلك‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬القلق‭ ‬إزاء‭ ‬تصاعد‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬ومطالبة‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بدعم‭ ‬وتعزيز‭ ‬السلطة‭ ‬الوطنية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المؤسسات‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬باعتباره‭ ‬أمراً‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭.‬

‭- ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬غياب‭ ‬الحل‭ ‬السياسي‭ ‬للصراع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تكرار‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬والمعاناة‭ ‬للشعبين‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والإسرائيلي‭ ‬وشعوب‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬قيام‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي،‭ ‬لاسيما‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬بتحمل‭ ‬مسؤولياته‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السعي‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وبذل‭ ‬جهود‭ ‬سريعة‭ ‬وحقيقية‭ ‬وجماعية‭ ‬لحل‭ ‬الصراع‭ ‬وإنفاذ‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬قرارات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬إقامة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬مستقلة‭ ‬وذات‭ ‬سيادة‭ ‬ومتواصلة‭ ‬الأراضي‭ ‬وقابلة‭ ‬للحياة‭ ‬على‭ ‬خطوط‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬لعام‭ ‬1967،‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭. ‬