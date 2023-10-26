الصين: حكومة تايوان تدفع نحو حرب خطيرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتبرت "الدفاع الصينية" اليوم الخميس أن الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني يدفع الجزيرة نحو "حرب خطيرة"، عقب تقارير أفادت بأن تايبيه تعتزم شراء آلاف الطائرات المسيّرة العسكرية.

وحذر المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان من أن الحزب الديمقراطي التقدمي "يدفع بنسق متسارع تايوان إلى وضعية حرب وعنف خطيرة"، وذلك ردا على تقارير نشرت هذا الشهر تفيد بأن تايبيه تخطط لشراء آلاف الطائرات المسيّرة العسكرية خلال السنوات الأربع المقبلة.

وشدد وو تشيان على أن القوات المسلحة الصينية "ستعزز تدريباتها العسكرية واستعداداتها للحرب".

كما ندد بالحضور الأمريكي في مياه بحر الصين الجنوبي التي تطالب بها الصين، في حين أنه أشار إلى أن "قنوات الاتصال مفتوحة دائما" بين بكين وواشنطن.