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الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة قتلاه منذ بدء عملية طوفان الأقصى

10/26/2023 3:14:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- في آخر تحديث لبياناته، كشف الجيش الإسرائيلي عن عدد قتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم السبت 7 أكتوبر الجاري.

وأظهر الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي أن حصيلة القتلى في صفوفه ما بين ضباط وجنود بلغ 309 قتيل، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".

روسيا اليوم

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