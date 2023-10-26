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زاخاروفا: كييف بتحريض من واشنطن تحلم بإشعال حرب أخرى في القوقاز

10/26/2023 3:14:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن كييف، بتحريض من واشنطن، تحلم بفتح "جبهة ثانية" ضد روسيا وتريد إشعال حرب في القوقاز وبريدنيستروفيه.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية في تصريح صحفي اليوم الخميس: "لا تزال كييف تحلم بفتح جبهة ثانية، كما يقولون، ضد روسيا"، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف، سار على خطى الرئيس فلاديمير زيلينكسي، الذي دعا جورجيا مؤخرا لبدء عمليات عسكرية مماثلة، فوجه دعوة مماثلة لـ"سلطات مولدوفا".
وشددت على أن كييف تحرض بشكل أساسي على الحرب في القوقاز وبريدنيستروفيه.
وقالت زاخاروفا إن "من يقف وراءهم، بالطبع، الولايات المتحدة الأمريكية. لأن العالم كله يجب أن يشتعل، من وجهة نظرهم، ومن وجهة نظر قوى معينة في الولايات المتحدة".

روسيا اليوم

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