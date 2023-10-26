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الملك يعزي عشيرة العمري

10/26/2023 3:14:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم قدم معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي واجب العزاء اليوم الخميس الموافق 26-10-2023 بالمرحوم اللواء الطبيب خليفة محمد عبد الحفيظ العمري (ابو عمر) .
ونقل العيسوي، خلال زيارته لذوي المتوفي تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم، سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته.

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