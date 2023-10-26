مستعمرون يعتدون على منازل الفلسطينيين ويسرقونها جنوب الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتدى مستعمرون، اليوم الخميس، على منازل المواطنين الفلسطينيين، في مسافر يطا جنوب الخليل، وسرقوا معدات وأموالا منها.
وذكرت مصادر لـ"وفا "، أن مستعمرين مسلحين يرتدون زي قوات الاحتلال الإسرائيلي، هاجموا منازل المواطنين الفلسطينيين في منطقة شعب البطم بمسافر يطا، واعتدوا على الأهالي من عائلة جبارين، وأتلفوا الأثاث المنزلي، وسرقوا مبلغا من المال ومعدات يدوية ومنشارا لقص الحطب، وكشافات، ومعدات زراعية أخرى.
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