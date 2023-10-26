وزير دفاع الاحتلال يتحدث عن بدء العملية البرية على غزة
التاريخ
10/26/2023 3:14:41 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الدفاع في الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، إن جيش الاحتلال على أتم الاستعداد لبدء العملية العسكرية البرية على قطاع غزة في الوقت المناسب.
وأضاف غالانت، خلال مؤتمر صحفي، "ندير حربا على جبهتين ومستعدون لأي تطور في الشمال وسلاح الجو جاهز لذلك".
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