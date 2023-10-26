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وزير دفاع الاحتلال يتحدث عن بدء العملية البرية على غزة

10/26/2023 3:14:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الدفاع في الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، إن جيش الاحتلال على أتم الاستعداد لبدء العملية العسكرية البرية على قطاع غزة في الوقت المناسب.
وأضاف غالانت، خلال مؤتمر صحفي، "ندير حربا على جبهتين ومستعدون لأي تطور في الشمال وسلاح الجو جاهز لذلك".

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