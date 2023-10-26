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الاحتلال يبلغ الوسطاء بقرار مهم

10/26/2023 3:14:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت قناة كان العبرية، مساء اليوم الخميس، أن إسرائيل أبلغت الوسطاء أنها مستعدة لدفع "ثمن" مقابل عودة الأسرى من غزة - ضمن صفقة تؤدي إلى إطلاق سراح عدد كبير منهم.

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