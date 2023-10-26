الاحتلال يبلغ الوسطاء بقرار مهم
التاريخ
10/26/2023 3:14:41 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت قناة كان العبرية، مساء اليوم الخميس، أن إسرائيل أبلغت الوسطاء أنها مستعدة لدفع "ثمن" مقابل عودة الأسرى من غزة - ضمن صفقة تؤدي إلى إطلاق سراح عدد كبير منهم.
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN26102023000208011052ID1107313115
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.