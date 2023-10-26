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الصفدي يجري مباحثات مع نظيره الإيراني

10/26/2023 3:14:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ‎ أيمن الصفدي ووزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان ، اليوم في ‎نيويورك، مباحثات موسعة استكمالاً للمحادثات التي كانا قد أجرياها حول الجهود المبذولة لوقف الحرب على ‎غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وخطر توسع الحرب.

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