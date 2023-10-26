الصفدي يجري مباحثات مع نظيره الإيراني

الصفدي يجري مباحثات مع نظيره الإيراني
التاريخ
10/26/2023 3:14:41 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان ، اليوم في نيويورك، مباحثات موسعة استكمالاً للمحادثات التي كانا قد أجرياها حول الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وخطر توسع الحرب.
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