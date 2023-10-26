الجيش الإيراني يبدأ مناورات واسعة غدا

الجيش الإيراني يبدأ مناورات واسعة غدا
التاريخ
10/26/2023 3:14:40 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الجيش الإيراني إنه سيطلق غدا الجمعة مناورات واسعة لجميع تشكيلات القوات البرية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن وحدات المشاة والمدرعات والصواريخ والمدفعية والقوات الجوية والطائرات بدون طيار والهندسة والمحمولة جوا وقوات الحرب الإلكترونية والحرب الحديثة والسايبر ستشارك في المناورات.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN26102023000208011052ID1107313113
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.