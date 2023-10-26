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الجيش الإيراني يبدأ مناورات واسعة غدا

10/26/2023 3:14:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الجيش الإيراني إنه سيطلق غدا الجمعة مناورات واسعة لجميع تشكيلات القوات البرية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن وحدات المشاة والمدرعات والصواريخ والمدفعية والقوات الجوية والطائرات بدون طيار والهندسة والمحمولة جوا وقوات الحرب الإلكترونية والحرب الحديثة والسايبر ستشارك في المناورات.

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