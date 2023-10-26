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قوات الاحتلال تغلق مداخل قرية المنيا في بيت لحم

10/26/2023 3:14:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، كافة مداخل قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم.
وقال رئيس مجلس قروي المنيا زايد كوازبة إن جرافات الاحتلال أغلقت المداخل الجنوبية الثلاث بالسواتر الترابية، إضافة لتجريف الطرق المعبدة، وتدمير شبكة مياه الشرب، علما أن المدخل الغربي للقرية مغلق منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/اكتوبر الجاري .
وأضاف كوازبة أن قوات الاحتلال منعت المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم القريبة من الشارع الاستيطاني الذي يمر من أراضيهم لمستوطنة "افرات" لقطف ثمار الزيتون .




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