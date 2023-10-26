قوات الاحتلال تغلق مداخل قرية المنيا في بيت لحم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، كافة مداخل قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم.
وقال رئيس مجلس قروي المنيا زايد كوازبة إن جرافات الاحتلال أغلقت المداخل الجنوبية الثلاث بالسواتر الترابية، إضافة لتجريف الطرق المعبدة، وتدمير شبكة مياه الشرب، علما أن المدخل الغربي للقرية مغلق منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/اكتوبر الجاري .
وأضاف كوازبة أن قوات الاحتلال منعت المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم القريبة من الشارع الاستيطاني الذي يمر من أراضيهم لمستوطنة "افرات" لقطف ثمار الزيتون .
MENAFN26102023000208011052ID1107313112
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.