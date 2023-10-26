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مستعمرون يهددون بارتكاب مجازر في الضفة الغربية

10/26/2023 3:14:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هدد مستعمرون بارتكاب مجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.
جاء ذلك في منشورات وضعها المستعمرون، اليوم الخميس، على مركبات المزراعين الموجودة على أطراف الطريق بمحاذة الشارع الرئيسي قرب بلدة ديراستيا، شمال غرب سلفيت.
وتضمنت المنشورات تهديد المواطنين الفلسطينين في الضفة الغربية، وأن عليهم مغادرة قراهم وبلداتهم ، وإذا لم يغادروها سيتم الهجوم وتهجير الفلسطينيين بالقوة.




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