مستعمرون يهددون بارتكاب مجازر في الضفة الغربية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هدد مستعمرون بارتكاب مجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.
جاء ذلك في منشورات وضعها المستعمرون، اليوم الخميس، على مركبات المزراعين الموجودة على أطراف الطريق بمحاذة الشارع الرئيسي قرب بلدة ديراستيا، شمال غرب سلفيت.
وتضمنت المنشورات تهديد المواطنين الفلسطينين في الضفة الغربية، وأن عليهم مغادرة قراهم وبلداتهم ، وإذا لم يغادروها سيتم الهجوم وتهجير الفلسطينيين بالقوة.
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