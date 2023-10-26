الأمم المتحدة: 62 شاحنة فقط دخلت غزة

الأمم المتحدة: 62 شاحنة فقط دخلت غزة
التاريخ
10/26/2023 3:14:40 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم أنه على مدى أربعة أيام متتالية عبرت 62 شاحنة عبر معبر رفح مع مصر إلى غزة، محملة بالمياه والغذاء والإمدادات الطبية لكنها خالية من الوقود.
وقال المكتب في بيان صحفي، ان معظم هذه المساعدات وصلت بالفعل إلى المستشفيات وسيارات الإسعاف والنازحين داخليًا.
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