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الأمم المتحدة: 62 شاحنة فقط دخلت غزة

10/26/2023 3:14:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم أنه على مدى أربعة أيام متتالية عبرت 62 شاحنة عبر معبر رفح مع مصر إلى غزة، محملة بالمياه والغذاء والإمدادات الطبية لكنها خالية من الوقود.
وقال المكتب في بيان صحفي، ان معظم هذه المساعدات وصلت بالفعل إلى المستشفيات وسيارات الإسعاف والنازحين داخليًا.

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