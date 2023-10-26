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استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

10/26/2023 3:14:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت مصادر طبية فلسطينية، مساء اليوم الخميس، استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام في قرية طورة جنوب غرب جنين.
وأفاد مصدر طبي بمستشفى ابن سينا في جنين باستشهاد الشاب محمد أحمد صادق قبها (25 عاما)، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الحي.
وكان الشاب قبها، وهو من ذوي الإعاقة، قد أصيب يوم الجمعة الماضي برصاص الاحتلال الحي في الفخذ، خلال مواجهات اندلعت في قرية طورة، ونقل إلى مستشفى ابن سينا، إلى أن ارتقى شهيدا متأثرا بإصابته.
وباستشهاد الشاب قبها، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من الشهر الجاري إلى 106 شهداء، و1900 إصابة.




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