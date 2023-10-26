إسرائيل تقصف جامعة الأزهر في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- شنت الطائرات الإسرائيلية اليوم الخميس، قصفا عنيفا على مبنى جامعة الأزهر الحرم الجامعي الجديد جنوب مدينة غزة.

ويأتي القصف الإسرائيلي لمبنى جامعة الأزهر للمرة الثانية منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى أن جميع المستوطنين في فلسطين لا ينطبق عليهم تصنيف المدنيين، وجمعيهم جنود سابقون أو لاحقون، حيث يخدمون في جيش الاحتلال لمدة لا تقل عن 3 سنوات بعد سن الـ18.

