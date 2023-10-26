إسرائيل تقصف جامعة الأزهر في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- شنت الطائرات الإسرائيلية اليوم الخميس، قصفا عنيفا على مبنى جامعة الأزهر الحرم الجامعي الجديد جنوب مدينة غزة.
ويأتي القصف الإسرائيلي لمبنى جامعة الأزهر للمرة الثانية منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.
وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى أن جميع المستوطنين في فلسطين لا ينطبق عليهم تصنيف المدنيين، وجمعيهم جنود سابقون أو لاحقون، حيث يخدمون في جيش الاحتلال لمدة لا تقل عن 3 سنوات بعد سن الـ18.
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