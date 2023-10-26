Saturday, 28 October 2023 01:19 GMT

إسرائيل تقصف جامعة الأزهر في غزة

10/26/2023 3:14:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- شنت الطائرات الإسرائيلية اليوم الخميس، قصفا عنيفا على مبنى جامعة الأزهر الحرم الجامعي الجديد جنوب مدينة غزة.

ويأتي القصف الإسرائيلي لمبنى جامعة الأزهر للمرة الثانية منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.
وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى أن جميع المستوطنين في فلسطين لا ينطبق عليهم تصنيف المدنيين، وجمعيهم جنود سابقون أو لاحقون، حيث يخدمون في جيش الاحتلال لمدة لا تقل عن 3 سنوات بعد سن الـ18.

MENAFN26102023000208011052ID1107313108

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث