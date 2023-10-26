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مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم

10/26/2023 3:14:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اندلعت، مساء اليوم الخميس، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم.
وأفادت مصادر ، بأن المواجهات تركّزت في منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.




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