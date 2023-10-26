مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم
التاريخ
10/26/2023 3:14:38 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اندلعت، مساء اليوم الخميس، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم.
وأفادت مصادر ، بأن المواجهات تركّزت في منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
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