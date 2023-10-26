مواجهات مع الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم واعتقال شاب

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- اندلعت اليوم الخميس، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام، باتجاه الشبان الذين تجمعوا عند مدخل مدينة بيت لحم الشمالي، تنديدا باستمرار العدوان على أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال، شابا من مخيم العزة شمال بيت لحم على حاجز عسكري نصب على مفرق قرية جبع شمال القدس.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أيمن علي أبو خديجة، أثناء مروره عبر الحاجز المذكور.



