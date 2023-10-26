مواجهات مع الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم واعتقال شاب

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- اندلعت اليوم الخميس، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام، باتجاه الشبان الذين تجمعوا عند مدخل مدينة بيت لحم الشمالي، تنديدا باستمرار العدوان على أبناء شعبنا في قطاع غزة.
وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال، شابا من مخيم العزة شمال بيت لحم على حاجز عسكري نصب على مفرق قرية جبع شمال القدس.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أيمن علي أبو خديجة، أثناء مروره عبر الحاجز المذكور.
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