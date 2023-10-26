الاحتلال يواصل إغلاق مداخل أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN/تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إغلاق مداخل مدينة أريحا، وفرض إجراءاتها العسكرية في محيطها.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال تواصل إقامة حواجزها العسكرية عند مداخل أريحا، ومنها الشرقي "البوابة الصفراء"، والجنوبي "شارع القدس"، وتفتيش المركبات بشكل عشوائي بالاتجاهين، وتجبر المواطنين على الانتظار لساعات لتسمح لمركبة واحدة بالمرور كل ساعة تقريبا.
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