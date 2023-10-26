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الاحتلال يواصل إغلاق مداخل أريحا

10/26/2023 3:14:15 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا/PNN/تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إغلاق مداخل مدينة أريحا، وفرض إجراءاتها العسكرية في محيطها.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال تواصل إقامة حواجزها العسكرية عند مداخل أريحا، ومنها الشرقي "البوابة الصفراء"، والجنوبي "شارع القدس"، وتفتيش المركبات بشكل عشوائي بالاتجاهين، وتجبر المواطنين على الانتظار لساعات لتسمح لمركبة واحدة بالمرور كل ساعة تقريبا.

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