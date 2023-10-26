11 شهيدا في قصف إسرائيلي لمنزل عائلة الشاعر في رفح

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/استشهد 11 مواطنا على الأقل، وأصيب آخرون بجروح، إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا مأهولا بالسكان في رفح، دون سابق إنذار.
وأفادت مصادر، بأن طيران الاحتلال قصف بعدة صواريخ منزل عائلة الشاعر في حي الجنينة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 11 مواطنا على الأقل وإصابة آخرين، نقلوا جميعا إلى مستشفى أبو يوسف النجار في المدينة.
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