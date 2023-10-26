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11 شهيدا في قصف إسرائيلي لمنزل عائلة الشاعر في رفح

10/26/2023 3:14:15 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN/استشهد 11 مواطنا على الأقل، وأصيب آخرون بجروح، إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا مأهولا بالسكان في رفح، دون سابق إنذار.

وأفادت مصادر، بأن طيران الاحتلال قصف بعدة صواريخ منزل عائلة الشاعر في حي الجنينة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 11 مواطنا على الأقل وإصابة آخرين، نقلوا جميعا إلى مستشفى أبو يوسف النجار في المدينة.

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