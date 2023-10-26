انطلاق أعمال الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول العدوان على غزة

انطلاق أعمال الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول العدوان على غزة
التاريخ
10/26/2023 3:14:14 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نيويورك/PNN/انطلقت قبل قليل في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أعمال الجلسة العامة ضمن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة، التي تناقش القضية الفلسطينية عقب العدوان الإسرائيلي على غزة.
وستدلي 100 دولة ومنظمة ببيانات خلال الاجتماع، من بينها الأردن الذي طلب استئناف الدورة بصفته رئيسا للمجموعة العربية.
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