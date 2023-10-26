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انطلاق أعمال الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول العدوان على غزة

10/26/2023 3:14:14 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك/PNN/انطلقت قبل قليل في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أعمال الجلسة العامة ضمن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة، التي تناقش القضية الفلسطينية عقب العدوان الإسرائيلي على غزة.

وستدلي 100 دولة ومنظمة ببيانات خلال الاجتماع، من بينها الأردن الذي طلب استئناف الدورة بصفته رئيسا للمجموعة العربية.

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