هل تسبب اللحوم الحمراء داء السكري من النوع الثاني؟ .. دراسة جديدة تجيب



كم مرة تتناول اللحوم الحمراء في الأسبوع؟

إن الإجابة عن هذا السؤال توضح هل لديك قابلية للإصابة بالسكري من النوع الثاني أم لا؟

فقد أشارت دراسة جديدة، إلى أن تناول وجبتين فقط من اللحوم الحمراء في الأسبوع قد تزيد من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.



وبحسب البحث الذي أجراه باحثون من "كلية هارفرد تي أتش تشان للصحة العامة" ونشرت في "المجلة الأمريكية للتغذية السريرية"، فإن الخطر يزداد مع زيادة الكميات المستهلكة وفق اندبندنت عربية.

وقال واضعو الدراسة شياو غو في بيان حول الدراسة الجديدة، إن "النتائج التي توصلنا إليها تدعم بقوة المبادئ الإرشادية الغذائية التي توصي بالحد من استهلاك اللحوم الحمراء، وهذا ينطبق على كل من اللحوم الحمراء المصنعة وغير المصنعة".

ووفقاً لمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية (NIH)، أضيفت الدراسة إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي تربط اللحوم الحمراء بعديد من المشكلات الصحية، كما ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وبعض أنواع السرطانات.

كما يؤثر مرض السكري على أكثر من 37 مليون أمريكي، بما يعادل عشر السكان، و90 في المئة منهم مصاب بالنوع الثاني. وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، غالباً ما يتطور مرض السكري من النوع الثاني لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 45 عاماً أو أكثر، لكنه أصبح شائعاً بشكل كبير بين الأطفال والمراهقين والشباب.

ويكون سبب داء مرض السكري من النوع الثاني توقف خلايا الشخص عن الاستجابة بشكل طبيعي للأنسولين [هرمون يصنعه البنكرياس]، ثم تقوم الخلايا بتطوير مقاومة الأنسولين، مما يتسبب في إنتاج البنكرياس لمزيد من الأنسولين في محاولة لجعل الخلايا تستجيب، مما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، التي بدورها يمكن أن تسبب فقدان البصر أو أمراض القلب أو أمراض الكلى.

وتشمل أعراض داء السكري من النوع الثاني، زيادة الجوع والعطش والتبول، والإعياء، وعدم وضوح الرؤية ووخز أو خدر في اليدين أو القدمين، وتقرحات لا تلتئم، وقد تتطور على مدار عدة سنوات، حيث يمكن للطبيب تشخيص مرض السكري من النوع الثاني بعد فحص بسيط للدم.

وكان من بين الذين شاركوا في الدراسة الجديدة أولئك الذين تناولوا اللحوم الحمراء بشكل كبير، أكثر عرضة بنسبة 62 في المئة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، مقارنة بأولئك الذين تناولوا كمية أقل من اللحوم الحمراء.

وتسببت كل وجبة يومية إضافية من اللحوم الحمراء المصنعة في ارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 46 في المئة، بينما تسببت كل وجبه إضافية من اللحوم الحمراء غير المصنعة في ارتفاع المخاطر بنسبة 24 في المئة.

وحرصاً لتقليل خطر الإصابة بهذه الحالة، يوصي مؤلفو التقرير الجديد باستبدال الحصص الزائدة من اللحوم الحمراء بمصادر أخرى للبروتين، مثل البقوليات أو المكسرات أو منتجات الحليب، حيث إن استبدال وجبة واحدة من اللحوم الحمراء يومياً بالبقوليات أو المكسرات قد تخفض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 30 في المئة، بينما ارتبط استبدال وجبة واحدة بمنتجات الحليب بخطر أقل بنسبة 22 في المئة.

ولا يشير البحث الجديد إلى أنه يجب على الناس التخلص من جميع اللحوم الحمراء. وعلى إثره قال مؤلف الدراسة والتر ويليت في البيان الصحافي، "بالنظر إلى النتائج التي توصلنا إليها والعمل السابق من قبل الآخرين، فإن الحد الأقصى لوجبة واحدة في الأسبوع من اللحوم الحمراء سيكون معقولاً للأشخاص الذين يرغبون في تحسين صحتهم ورفاهيتهم".

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