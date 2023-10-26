حطمت الرقم السابق المسجل للنادي ..مانشستر يونايتد يعلن عن أرباح قياسية

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن أرباح قياسية وصلت إلى 4ر648 مليون جنيه إسترليني (6ر784 مليون دولار) بنهاية السنة المالية في 30 يونيو الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الأرباح ارتفعت بنسبة 11 بالمئة عن العام الماضي، وحطمت الرقم القياسي السابق المسجل للنادي في عام 2019، لكن مانشستر يونايتد كشف عن خسائر وصلت إلى 1ر42 مليون جنيه إسترليني.

وتأتي تلك الأرباح القياسية للنادي رغم

تواجده الموسم الماضي في بطولة الدوري الأوروبي، والتي تقل أرباحها كثيرا عن بطولة دوري أبطال أوروبا التي يشارك بها الفريق في الموسم الحالي.

وتوقع النادي أن تتراوح الإيرادات لموسم 2023/2024 ما بين 650 مليون جنيه إسترليني و680 مليون.

ويأتي الإعلان عن تلك الأرباح في الوقت الذي ذكرت تقارير اقتراب رجل الأعمال جيم راتكليف، مؤسس شركة "إينوس" للمواد الكيميائية من الاستحواذ على حصة بنسبة 25 بالمئة في النادي.

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